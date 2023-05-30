Baldur's Gate 3 украсила обложку нового выпуска игрового журнала PLAY ©

Долгожданная ролевая игра Baldur's Gate 3 украсила новый выпуск журнала PLAY #28, который уже вышел. В нем редакция собственноручно познакомится со звездой обложки, а также глубоко погрузится в историю игр Dungeons & Dragons на PlayStation.

Baldur's Gate возвращается, и она стала больше, лучше и красивее, чем все, что мы видели в серии до этого. Абсолютно гигантская ролевая игра во вселенной Dungeons & Dragons, это долгожданное продолжение, основанное на классической формуле ролевой игры, привносит нечто совершенно новое на PS5.



Мы погрузились в игру с головой и подробно описали все, начиная от захватывающих пошаговых боев и заканчивая глубоким созданием персонажа. Даже если вы не знакомы с механикой настольного оригинала, эта игра уже сама по себе становится прекрасным приключением. Основываясь на том, во что мы играли, мы уверены, что у Larian Studios есть все необходимое, чтобы пройти проверку мастерства и создать одну из лучших игр этого поколения.