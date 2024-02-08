Baldur's Gate 3 успешно пройдена за милого кота, хотя и не без проблем

Пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios открывает перед игроками невероятное количество возможностей для прохождения. Игровая индустрия уже давно не видела проектов, способных удивить своей вариативностью. К счастью, разработчики проекта действительно постарались над этим аспектом, и Baldur's Gate 3 способна открывать что-то новое даже спустя полгода после релиза. Например, недавно удалось выяснить, что игру можно полностью пройти за кота, хотя такое прохождение нельзя назвать простым.

Необычным прохождением Baldur's Gate 3 поделился игрок под ником Proxy Gate Tactician. Он задался целью пройти эпичный сюжет ролевой игры в образе милого кота, без сторонних модификаций или читов. Его прохождение за кота было честным, настолько это было возможным. Все, что для этого потребовалось, это новый персонаж с выбранным классом друида и заклинание перевоплощения в животное.

Геймер, после вступления на корабле Наутилоида, сразу же превратился в кота и в таком облике добрался до финальных титров, потратив на прохождение Baldur's Gate 3 более 41 часа. Как оказалось, прохождение за кота создает серьезные препятствия перед игроком и добавляет ощутимый челендж. Дело в том, что кот сам по себе очень слаб в бою, поэтому любые сражения были трудными. Кроме того, такой облик создает преграды в некоторых местах, особенно во время взаимодействия с дверьми. Несмотря на эти трудности, прохождение получилось действительно уникальным, особенно если учесть возможности Baldur's Gate 3.