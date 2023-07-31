Baldur's Gate 3 уже появилась на торрентах - за три дня до релиза

Релизная версия Baldur’s Gate 3 уже появилась на торрентах. Файлы игры размером в 148 ГБ утекли в сеть за три дня до релиза. При этом многие пользователи сети просят не скачивать «пиратку» в знак уважение к Larian Studios. Также не исключено, что в файлах может быть вредоносное ПО.
28 июля Larian опубликовала ролик с антагонистом Орин. Актриса Мэгги Робертсон, сыгравшая злодейку, поделилась подробностями о персонаже.
Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа 2023 года на PC, 6 сентября игра станет доступна на PlayStation 5. К моменту выпуска авторы планируют обеспечить поддержку игры на Steam Deck.
Эту игру моя совесть просто не позволяет спиратить... осталось дождаться вечера четверга
Так а что такого если ты купил. Сохранки насколько я знаю подходят, т.к играл сначала на пиратке ранний доступ, потом купил лицуху и сохры с пиратки там были. Так же можно будет начать на пиратке, а продолжить на лицухе на релизе
сам свен говорил, что играть сейчас в ранний доступ бессмысленно, так как релизная версия не поддержит эти сохранения. Насчет пиратки не знаю, но пирать такое - свинство
хрю хрю
тк если игру купил то с чистой совестью играй сегодня
Я купил игру полгода как , но если она уже есть на торентах я ее скачаю хотя бы пощупать че там как . Ты уже заплатил , ты уже по факту разрабам не навредишь тем что качаешь торент .Но играть не советую , не факт что сохранки подойдут. Я чисто редактор потестить хочу на пиратке .Полноценно начну играть уже на релизе официальном.
говорил же балаболят))
Пишут блогерам и журналистам начали рассылать и денувы нет, поэтому высокие шансы что слив таки был или будет, как с Атомиком.
Разрабы лошары блогерам раньше релиза рассылать, ктож им доверяет вообще.
Кто пишет ? Из последних новостей я слышал, что журналюгам как раз и не дают поиграть
Да и с атомик там такой слив был что пздц, баг на бага
На Гохе новость.
а вот нечего всяким вк верить
148 ГБ?? У меня места столько на SSD не осталось, ужас.
написано же 150 гб в сис. требованиях-) Сидел диск чистил. Вроде хватает места....
Купил 2 года назад. Жду 3 августа.
Рили? На тапочках пока не вижу. Нихренасе, пусть тогда уже для предзаказавших доступ открывают как и изначально обещали. Предзаказал давно, пираты уже играть будут, а я нет что ли?))
- Вы что за меня ещё и играть будете?
- Ага!)
Пока её вообще нигде нет.
А где скачать то, на каких торрентах?
В стиме то. судя по всему. пред. загрузки релизной версии не будет из-за раннего доступа, а еще ждать пару часов после релиза, пока скачаются 150гб из стима(который может упасть из-за наплыва желающих),не хотелось бы...
Я купил другу он купил мне)
Я бы не стал доверять сейчас тем кто выкладывает раньше предзагрузки.
Репакеры проверят, если всё норм выложат.
Че там в репак кидать когда игра без защиты?
Репаки же делают что бы меньше скачивать.
Ясненько.
Пока не видно, наверное попозжа добавят.
автор балабол,нет и не будет ее до релиза,так как пиратят гог версию
Посмотрим ближе к вечеру, а вдруг.
Сам я такое не люблю, даже на халяву играть не буду, чисто в коментах потрещать.
Не,не,не такое купить не стыдно. Так еще и можно без смены региона. Жду когда выйдет чтоб со всеми зайти
Вы в каком году вообще застряли, чтобы в репаках вирусы ставили)))
Одна из тех игр, которые я пиратить не буду, чуть позже прикуплю.
Фейк?
Блогеры которым разослали игру могут в любой момент слить, даже если сейчас фейк через часик может стать правдой.
это так не работает
Новость фейк в стиме весит ранний доступ с тем же гб. Так что спокойно ждём 3 августа. )
Балабол..нет ни где еще игры
"Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа 2023 года на PC, 6 сентября игра станет доступна на PlayStation 5" а в шапке раздела игры указано все наоборот....мдя...