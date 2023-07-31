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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 323 оценки

Baldur's Gate 3 уже появилась на торрентах - за три дня до релиза

Simple Jack
Новости

Релизная версия Baldur’s Gate 3 уже появилась на торрентах. Файлы игры размером в 148 ГБ утекли в сеть за три дня до релиза. При этом многие пользователи сети просят не скачивать «пиратку» в знак уважение к Larian Studios. Также не исключено, что в файлах может быть вредоносное ПО.

28 июля Larian опубликовала ролик с антагонистом Орин. Актриса Мэгги Робертсон, сыгравшая злодейку, поделилась подробностями о персонаже.

Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа 2023 года на PC, 6 сентября игра станет доступна на PlayStation 5. К моменту выпуска авторы планируют обеспечить поддержку игры на Steam Deck.

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7
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
pokemonizm

Эту игру моя совесть просто не позволяет спиратить... осталось дождаться вечера четверга

9
Dark1994

Так а что такого если ты купил. Сохранки насколько я знаю подходят, т.к играл сначала на пиратке ранний доступ, потом купил лицуху и сохры с пиратки там были. Так же можно будет начать на пиратке, а продолжить на лицухе на релизе

-2
Xndr DeKoz Dark1994

сам свен говорил, что играть сейчас в ранний доступ бессмысленно, так как релизная версия не поддержит эти сохранения. Насчет пиратки не знаю, но пирать такое - свинство

-2
Ray Liotta Xndr DeKoz

хрю хрю

-4
GrYnT101 Xndr DeKoz

тк если игру купил то с чистой совестью играй сегодня

2
sobr21 Xndr DeKoz

Я купил игру полгода как , но если она уже есть на торентах я ее скачаю хотя бы пощупать че там как . Ты уже заплатил , ты уже по факту разрабам не навредишь тем что качаешь торент .Но играть не советую , не факт что сохранки подойдут. Я чисто редактор потестить хочу на пиратке .Полноценно начну играть уже на релизе официальном.

1
Aellie
3
vladimirasss

говорил же балаболят))

1
tvorog8088

Пишут блогерам и журналистам начали рассылать и денувы нет, поэтому высокие шансы что слив таки был или будет, как с Атомиком.

Разрабы лошары блогерам раньше релиза рассылать, ктож им доверяет вообще.

-2
Gospelll tvorog8088

Кто пишет ? Из последних новостей я слышал, что журналюгам как раз и не дают поиграть

Да и с атомик там такой слив был что пздц, баг на бага

0
tvorog8088 Gospelll

На Гохе новость.

0
Alex40001

а вот нечего всяким вк верить

3
PuserG

148 ГБ?? У меня места столько на SSD не осталось, ужас.

2
Gubasini

написано же 150 гб в сис. требованиях-) Сидел диск чистил. Вроде хватает места....

0
TRADS80

Купил 2 года назад. Жду 3 августа.

2
Dark1994

Рили? На тапочках пока не вижу. Нихренасе, пусть тогда уже для предзаказавших доступ открывают как и изначально обещали. Предзаказал давно, пираты уже играть будут, а я нет что ли?))

1
tvorog8088

- Вы что за меня ещё и играть будете?

- Ага!)

9
butcher69

Пока её вообще нигде нет.

0
Kirill Korneev

А где скачать то, на каких торрентах?
В стиме то. судя по всему. пред. загрузки релизной версии не будет из-за раннего доступа, а еще ждать пару часов после релиза, пока скачаются 150гб из стима(который может упасть из-за наплыва желающих),не хотелось бы...

1
6363

Я купил другу он купил мне)

1
Yjak Ad Yd

Я бы не стал доверять сейчас тем кто выкладывает раньше предзагрузки.

0
tvorog8088

Репакеры проверят, если всё норм выложат.

2
Yjak Ad Yd tvorog8088

Че там в репак кидать когда игра без защиты?

0
tvorog8088 Yjak Ad Yd

Репаки же делают что бы меньше скачивать.

1
Yjak Ad Yd tvorog8088

Ясненько.

0
tvorog8088

Пока не видно, наверное попозжа добавят.

0
vladimirasss

автор балабол,нет и не будет ее до релиза,так как пиратят гог версию

0
tvorog8088 vladimirasss

Посмотрим ближе к вечеру, а вдруг.

Сам я такое не люблю, даже на халяву играть не буду, чисто в коментах потрещать.

0
rx7Maestro

Не,не,не такое купить не стыдно. Так еще и можно без смены региона. Жду когда выйдет чтоб со всеми зайти

0
akunamatatas
Также не исключено, что в файлах может быть вредоносное ПО

Вы в каком году вообще застряли, чтобы в репаках вирусы ставили)))

0
графон экспресс

Одна из тех игр, которые я пиратить не буду, чуть позже прикуплю.

0
Gubasini

Фейк?

0
tvorog8088

Блогеры которым разослали игру могут в любой момент слить, даже если сейчас фейк через часик может стать правдой.

0
Gubasini tvorog8088

это так не работает

0
Dimples

Новость фейк в стиме весит ранний доступ с тем же гб. Так что спокойно ждём 3 августа. )

0
vladimirasss

Балабол..нет ни где еще игры

-2
Евгений Шур

"Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа 2023 года на PC, 6 сентября игра станет доступна на PlayStation 5" а в шапке раздела игры указано все наоборот....мдя...

-3