Baldur's Gate 3 уже стала третьей самой продаваемой игрой на Xbox

Baldur's Gate 3 - это, несомненно, самый крупный релиз года, и эта игра полностью доминировала в 2023 году, отметившись множеством важных событий. Получив награды "Игра года" на TGA 2023 и Golden Joystick, проект не раз показывал свои выдающиеся качества.

Первоначальный релиз игры состоялся в августе на ПК, а всего через месяц Baldur's Gate 3 присоединилась к библиотеке PlayStation. На прошлой неделе, когда 2023 год почти подошел к концу, игра вышла для Xbox. Вскоре после этого релиза ролевая игра вошла в топ-3 самых продаваемых игр на этой платформе.

На данный момент Baldur's Gate 3 занимает третье место в рейтинге самых продаваемых игр на Xbox, уступая только Call of Duty: Modern Warfare 3. Цифровое делюкс-издание тоже хорошо продается, заняв 4-е место в списке бестселлеров. Релиз игры состоялся менее недели назад, а она уже успела обойти такие свежие релизы, как Avatar: Frontiers of Pandora. Другие игры, такие как Ark Survival Ascended, также отстают.

Кроме того, стоит отметить, что такие игры, как Cyberpunk 2077 и Resident Evil 4 Remake, сегодня продаются в два раза дешевле, чем Baldur's Gate 3. Тем не менее, RPG от Larian Studios значительно превосходит конкурентов. При таком раскладе можно ожидать, что продажи ролевой игры на всех платформах продолжат расти. Baldur's Gate 3 уже стала вторым по величине релизом в Steam в 2023 году, поэтому вполне можно предположить, что и на консолях она достигнет таких же результатов.

При всей своей популярности Baldur's Gate 3 все-таки столкнулась с некоторыми проблемами на Xbox. В частности, недавно игроки сообщили о потере игрового прогресса из-за глюка, хотя разработчики быстро отреагировали и уже выпустили патч для стабильности.