Baldur's Gate 3 в очередной раз стала самой высокооцененной игрой 2023 года на Metacritic

Сегодня, 6 сентября, состоялся официальный релиз Baldur's Gate 3 от Larian Studios на PlayStation 5, а параллельно с этим произошло и очередное улучшение ее рейтинга на Metacritic. В настоящее время этот показатель составляет 97 баллов, что позволило Baldur's Gate 3 в очередной раз стать самой рейтинговой игрой текущего года по версии Metacritic. На втором месте в общем рейтинге находится PC-версия Baldur's Gate 3, а на третьем - Tears of the Kingdom.
Соответствующую информацию в блоге социальной сети X (бывший Twitter) сообщила команда Metacritic, подчеркнув, что : PS5-версия Baldur's Gate 3 ничем не отличается от PC-версии, и Larian Studios ничем не пожертвовала ради ее выпуска на консоли Sony.
Замыкают пятерку лидеров Metroid Prime Remastered и The Witcher 3 Wild Hunt: Complete Edition, набравшие в сумме по 94 балла, и Tetris Effect: Connected с 93 баллами. При этом стоит учесть, что PS5-версия Baldur's Gate 3 получила 97 баллов на основании всего 9 рецензий, тогда как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получила 96 баллов на основании 146 рецензий, из чего можно сделать вывод, что по мере появления новых обзоров на Baldur's Gate 3 все может измениться.
Они ещё переживали, что их релиз старфилда затмит. В итоге имеем 162000 онлайна на релизе сф(может 200-250 ближе к выходным против 800-900к у бг 3. Очень рад за Larian
Так старфилд только сегодня должен релизнуться, это был ранний доступ.
Уже релизнуося в3:00 6
сракфилд запустил сегодня, побегал полтора часа и успешно удалил
я его скачал пару дней назад , ну не знаю вроде нормально все в игре , но как то не тянет в нее играть и залипать . Единственное что понравилось это конструктор кораблей, денег правда сильно не хватает, но увлекательно . Обидно правда что бесполезно большей частью.
Ну они ее не плохо так допилили за месяц, вчера вон даже на последних часах роман Минтаре добавили, только концовки не успели расширить, потому не удивительно.
В этом году много годноты вышло. На Пол года люди забыли про юбисофт и это было хорошо:)
Щас создатели диабло такие ( почему он а не я) 😅
Играю уже вторую неделю, дошёл до Крупного Города, наверное уже ближе к финалу. Очень очень редко играю в подобные игры, но эта штучка меня "всосала в себя" наверное как минимум до конца года. Очень дорогая игра, катсцены на уровне Ведьмака и многое другое дорого богато, я играл в Pillars of Eternity, понравилось, но игра какая-то очень классическая, много текста, си джи ай кат сцен, подачи сюжета на уровне кино и прочего попкорн экшена там нет, а в Baldur's Gate 3 мало того что геймплей многосложный и в духе классики, так и попкорн приблуды на месте, спецэффекты, сюжет, квесты, ролики, ролики. ролики... всё о чем я мечтал, здесь есть. Конечно сложность боёв для про овощевского на экшенах мозга достаточна сложна, я играю на первой сложности и к концу действа, как понимаю, играть стало душно в плане тактических боев, но выше перечисленные плюсы не дают оторваться от игры. КААЕЕЕФФ...
Метроид выше Ведьмака? Хоспаде.
так же в свое время должен был хайпануть киберпанк, но ему видимо прострелили колено...
Гусь, у тя там всё в порядке с головой? только 9 рецензий продажных журналюг поставили свою оценку и ты решил на хайпе это го вно высрать?
Капитан очевидность. Мне смешно, честно