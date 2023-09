Baldur's Gate 3 в очередной раз стала самой высокооцененной игрой 2023 года на Metacritic ©

Сегодня, 6 сентября, состоялся официальный релиз Baldur's Gate 3 от Larian Studios на PlayStation 5, а параллельно с этим произошло и очередное улучшение ее рейтинга на Metacritic. В настоящее время этот показатель составляет 97 баллов, что позволило Baldur's Gate 3 в очередной раз стать самой рейтинговой игрой текущего года по версии Metacritic. На втором месте в общем рейтинге находится PC-версия Baldur's Gate 3, а на третьем - Tears of the Kingdom.

Соответствующую информацию в блоге социальной сети X (бывший Twitter) сообщила команда Metacritic, подчеркнув, что : PS5-версия Baldur's Gate 3 ничем не отличается от PC-версии, и Larian Studios ничем не пожертвовала ради ее выпуска на консоли Sony.

Замыкают пятерку лидеров Metroid Prime Remastered и The Witcher 3 Wild Hunt: Complete Edition, набравшие в сумме по 94 балла, и Tetris Effect: Connected с 93 баллами. При этом стоит учесть, что PS5-версия Baldur's Gate 3 получила 97 баллов на основании всего 9 рецензий, тогда как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получила 96 баллов на основании 146 рецензий, из чего можно сделать вывод, что по мере появления новых обзоров на Baldur's Gate 3 все может измениться.