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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 5 947 оценок

Baldur's Gate 3 в очередной раз стала самой высокооцененной игрой 2023 года на Metacritic

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Gruz_
Новости

Сегодня, 6 сентября, состоялся официальный релиз Baldur's Gate 3 от Larian Studios на PlayStation 5, а параллельно с этим произошло и очередное улучшение ее рейтинга на Metacritic. В настоящее время этот показатель составляет 97 баллов, что позволило Baldur's Gate 3 в очередной раз стать самой рейтинговой игрой текущего года по версии Metacritic. На втором месте в общем рейтинге находится PC-версия Baldur's Gate 3, а на третьем - Tears of the Kingdom.

Соответствующую информацию в блоге социальной сети X (бывший Twitter) сообщила команда Metacritic, подчеркнув, что : PS5-версия Baldur's Gate 3 ничем не отличается от PC-версии, и Larian Studios ничем не пожертвовала ради ее выпуска на консоли Sony.

Замыкают пятерку лидеров Metroid Prime Remastered и The Witcher 3 Wild Hunt: Complete Edition, набравшие в сумме по 94 балла, и Tetris Effect: Connected с 93 баллами. При этом стоит учесть, что PS5-версия Baldur's Gate 3 получила 97 баллов на основании всего 9 рецензий, тогда как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получила 96 баллов на основании 146 рецензий, из чего можно сделать вывод, что по мере появления новых обзоров на Baldur's Gate 3 все может измениться.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
InfinityDance

Они ещё переживали, что их релиз старфилда затмит. В итоге имеем 162000 онлайна на релизе сф(может 200-250 ближе к выходным против 800-900к у бг 3. Очень рад за Larian

2
sobr21

Так старфилд только сегодня должен релизнуться, это был ранний доступ.

0
Гасен sobr21

Уже релизнуося в3:00 6

1
Dark1994 sobr21

сракфилд запустил сегодня, побегал полтора часа и успешно удалил

-1
sobr21 Dark1994

я его скачал пару дней назад , ну не знаю вроде нормально все в игре , но как то не тянет в нее играть и залипать . Единственное что понравилось это конструктор кораблей, денег правда сильно не хватает, но увлекательно . Обидно правда что бесполезно большей частью.

0
Дaна

Ну они ее не плохо так допилили за месяц, вчера вон даже на последних часах роман Минтаре добавили, только концовки не успели расширить, потому не удивительно.

0
Stalker608

В этом году много годноты вышло. На Пол года люди забыли про юбисофт и это было хорошо:)

0
Manver

Щас создатели диабло такие ( почему он а не я) 😅

0
Paul Shepard

Играю уже вторую неделю, дошёл до Крупного Города, наверное уже ближе к финалу. Очень очень редко играю в подобные игры, но эта штучка меня "всосала в себя" наверное как минимум до конца года. Очень дорогая игра, катсцены на уровне Ведьмака и многое другое дорого богато, я играл в Pillars of Eternity, понравилось, но игра какая-то очень классическая, много текста, си джи ай кат сцен, подачи сюжета на уровне кино и прочего попкорн экшена там нет, а в Baldur's Gate 3 мало того что геймплей многосложный и в духе классики, так и попкорн приблуды на месте, спецэффекты, сюжет, квесты, ролики, ролики. ролики... всё о чем я мечтал, здесь есть. Конечно сложность боёв для про овощевского на экшенах мозга достаточна сложна, я играю на первой сложности и к концу действа, как понимаю, играть стало душно в плане тактических боев, но выше перечисленные плюсы не дают оторваться от игры. КААЕЕЕФФ...

0
Varyag-6666

Метроид выше Ведьмака? Хоспаде.

0
malars0

так же в свое время должен был хайпануть киберпанк, но ему видимо прострелили колено...

-1
PlatinumJack

Гусь, у тя там всё в порядке с головой? только 9 рецензий продажных журналюг поставили свою оценку и ты решил на хайпе это го вно высрать?

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ
При этом стоит учесть, что PS5-версия Baldur's Gate 3 получила 97 баллов на основании всего 9 рецензий, тогда как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получила 96 баллов на основании 146 рецензий, из чего можно сделать вывод, что по мере появления новых обзоров на Baldur's Gate 3 все может измениться.

Капитан очевидность. Мне смешно, честно

-1