ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 833 оценки

Baldur's Gate 3 в Steam подверглась ревью-бомбингу от китайских игроков после проигрыша Black Myth: Wukong на TGA 2024

monk70
Новости

Премия The Game Awards 2024 вызвала значительную реакцию, особенно в отношении победителей. Хотя анонсы были захватывающими, результаты награждения вызвали споры. Одним из ярких примеров является негативная реакция на Baldur’s Gate 3, последовавшая за победой Astro Bot в номинации «Игра года».

Возможно, вам интересно, почему Baldur’s Gate 3 оказалась в центре этого спора, особенно с учётом того, что она была победителем прошлого года и не участвовала в этом году. Проблема заключается в китайских пользователях, которые были разочарованы тем, что Black Myth: Wukong, долгожданная игра из их родной страны, не получила главную награду. Если связь с Baldur’s Gate 3 всё ещё неясна, вот объяснение. Премию «Игра года» вручил Свен Винке, глава Larian Studios, разработчика Baldur’s Gate 3.

Для многих китайских пользователей речь Винке перед вручением награды, в которой подчёркивалось, что игры создаются не только ради прибыли, была воспринята как лицемерная, как будто направленная на Black Myth: Wukong от Game Science. Однако эта негативная реакция, по-видимому, возникла из-за плохого перевода речи Винке, что привело к недопониманию. Тон и сарказм в его комментариях были утеряны при переводе, что вызвало замешательство среди зрителей.

Хотя некоторые предполагают, что негативные отзывы китайских пользователей были вызваны плохим переводом слов Винке, который не смог передать сарказм в его замечаниях, ситуация остаётся примечательной.

Важно отметить, что, несмотря на этот ревью-бомбинг, Baldur’s Gate 3 по-прежнему сохраняет впечатляющий положительный рейтинг в 96% в Steam, даже среди самых последних обзоров. Это говорит о том, что положительные отзывы перевешивают отрицательные, но инцидент подчёркивает, что некоторые пользователи могут использовать обзоры Steam скорее в политических или социальных целях, чем для реальной оценки игр, в которые они играли.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Devilgroup87

Ну что ж. Нужно было больше бабла заносить для TGA, как разрабы Астраболта.

Game Science, думали на честное голосование что ли? Ну ну... Все куплено, и проплачено.

7
StrelitziaReg

А что Макака какая то выдающаяся игра? Да детализация , постановка , труд китайскийх работяг виден , только геймдизайн какой то спорный , обычный боссРаш , без особового иследования с 100000 невидимыми стенами.

4
вупсич пупсич

Да это кал конченный, а не игра.
Еще 5 лет назад такие копии никто не замечал, а сейчас форсят в противовес инклюзивной рвоте - их война.
Но я не сяду ни на один из этих стульев.

А ТГА показательная история об отсутствии игр.

0
DezkQ

А БГшка им чё сделала ? Моглиб просто положит сайт сосони, хотя с этим он и сам отлично справляется )

3
Тисекрий

Обьявлял игру года Свен Винке и у китайских товарищей произошел сбой системы и они решили что он в этом соучастник

4
DezkQ Тисекрий

Прям как местные)

3
HerzokSCP

Макака не получила игру года, ну и что, давно уже не стоит воспринимать эти церемонии как что-то серьезное, они проплачены.

1
Ой извините
Важно отметить, что, несмотря на этот ревью-бомбинг, Baldur’s Gate 3 по-прежнему сохраняет впечатляющий положительный рейтинг в 96%

Даже триллионы китайцев не способны очернить истинный шедевр. Дивитесь.

0