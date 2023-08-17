Baldur's Gate 3 в Японии получит физическое издание для PlayStation 5, благодаря стараниям издательства Spike Chunsoft

Сверхпопулярная Baldur's Gate 3 выйдет в Японии благодаря стараниям издательства Spike Chunsoft. Компания приобрела права на невероятно популярную версию для PS5, и местные розничные сети уже начали оформлять страницы с товарами для цифровых и физических релизов. Стоит отметить, что на западе игра пока доступна только в PS Store.
Очевидно, что это большая новость для PlayStation-версии игры, поскольку это еще одна значительная часть аудитории, которую Larian Studios сможет привлечь. В то время как дата выхода японского издания пока не определена, разработчик объявил время предварительной загрузки для западных рынков, о чем можно узнать здесь.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
Раз японцы кормят нас своим Дарк Соулсовым дрочиловом, то и почему мы не можем накормить их своим?
Рад за Ларианов.