Baldur's Gate 3 вдохновила на изменение правил Dungeons & Dragons

В этом году Wizards of the Coast представит новый свод правил для Dungeons & Dragons. В "Справочнике игрока 2024" будет изменен целый ряд деталей любимой настольной франшизы, которая в этом году празднует свое 50-летие.

На официальном YouTube-канале Dungeons & Dragons появилось новое видео, в котором рассказывается об обновлениях заклинаний, включая новые дополнения и изменения в тех, что уже вернулись. Джереми Кроуфорд, ведущий дизайнер игры, рассказывает о том, что эти изменения будут означать для некоторых любимых фанатами заклинаний, а также отмечает интересный источник вдохновения для одного из этих изменений.

Именно игра в Baldur's Gate 3 от Larian Studios и знакомство с такими заклинаниями, как Cloud of Daggers и Produce Flame, вдохновили Кроуфорда на то, чтобы внести ключевые изменения в их кастинг. Кроуфорд рассказал об общем разочаровании, которое он разделяет со многими кастерами заклинаний из D&D: после применения Cloud of Daggers область его действия (AOE) действует лишь ограниченное время, потому что, очевидно, враги просто уходят из этого радиуса, чтобы избежать эффекта - и это разочарование можно было бы исправить, если сделать заклинание подвижным. Хотя эта идея уже приходила Кроуфорду в голову, но, играя в Baldur's Gate 3, он по-новому ощутил действие заклинаний.

Даже когда я произношу Cloud of Daggers в Baldur's Gate 3, я хочу иметь возможность перемещать его. Некоторые заклинания, которые было очень больно кастовать с точки зрения экономии действий, стали гораздо менее болезненными. Примером тому может служить Produce Flame, заклинание друидов. Это заклинание было очень мучительным в настройке — как только вы его настраивали, можно было весело метать огонь, [но] теперь разыгрывать его стало намного проще. И это, как ни странно, еще один случай, когда его было больно разыгрывать не только в настольной игре, но и когда я играл в Baldur's Gate 3, это было мучительно... и именно во время игры в Baldur's Gate 3 я подумал: "Мы переделаем Produce Flame, чтобы не было такого сильного трения при разыгрывании этого заклинания".