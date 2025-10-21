Baldur's Gate 3, Ведьмак 3, RDR 2 и Half-Life 2: PC Gamer назвал 100 лучших игр всех времён

Журнал PC Gamer представил свежий рейтинг ста лучших игр для ПК за всю историю. В этом году список вновь стал отражением вкусов и пристрастий всей редакции — от ветеранов компьютерных RPG до поклонников стратегий и инди-проектов.

На вершину рейтинга поднялась Baldur’s Gate 3, ставшая настоящим культурным явлением и собравшая беспрецедентное количество наград. Следом расположились Disco Elysium — The Final Cut и Dwarf Fortress — проекты, которые изменили представление о повествовании и симуляции миров. В первую десятку также вошли The Witcher 3: Wild Hunt, Crusader Kings III, Stardew Valley, Elden Ring и Red Dead Redemption 2, а замыкают топ-25 такие хиты, как Half-Life 2, Dark Souls Remastered и Dishonored 2.

Вот как выглядит топ 20 из этого списка:

Baldur’s Gate 3; Disco Elysium — The Final Cut; Dwarf Fortress; «Ведьмак 3: Дикая Охота»; Crusader Kings III; Stardew Valley; Caves of Qud Balatro; Elden Ring; Red Dead Redemption 2; Doom (1993); XCOM 2; Kingdom Come: Deliverance 2; Baldur's Gate 2: Enhanced Edition; Half-Life 2; Sekiro: Shadows Die Twice; Rimworld; Prey; Thief Gold; Minecraft;

Редакция PC Gamer подчёркивает, что список формировался в несколько этапов: журналисты номинировали по любимым тайтлам, затем игры оценивались по трём критериям — качество, значимость и уникальность. Чтобы избежать дублирования, в итоговом рейтинге допускается лишь по одной части каждой серии, за исключением случаев, когда игры сильно отличаются по сути — как Baldur’s Gate 2 и Baldur’s Gate 3.

Отмечается, что голосование завершилось ещё в июле — до выхода таких ожидаемых новинок, как Hades 2, Battlefield 6, Hollow Knight: Silksong и Silent Hill f. Эти игры смогут побороться за место в списке уже в следующем году.