Baldur's Gate 3, Ведьмак 3, RDR 2 и Half-Life 2: PC Gamer назвал 100 лучших игр всех времён

Журнал PC Gamer представил свежий рейтинг ста лучших игр для ПК за всю историю. В этом году список вновь стал отражением вкусов и пристрастий всей редакции — от ветеранов компьютерных RPG до поклонников стратегий и инди-проектов.
На вершину рейтинга поднялась Baldur’s Gate 3, ставшая настоящим культурным явлением и собравшая беспрецедентное количество наград. Следом расположились Disco Elysium — The Final Cut и Dwarf Fortress — проекты, которые изменили представление о повествовании и симуляции миров. В первую десятку также вошли The Witcher 3: Wild Hunt, Crusader Kings III, Stardew Valley, Elden Ring и Red Dead Redemption 2, а замыкают топ-25 такие хиты, как Half-Life 2, Dark Souls Remastered и Dishonored 2.
Вот как выглядит топ 20 из этого списка:
- Baldur’s Gate 3;
- Disco Elysium — The Final Cut;
- Dwarf Fortress;
- «Ведьмак 3: Дикая Охота»;
- Crusader Kings III;
- Stardew Valley;
- Caves of Qud
- Balatro;
- Elden Ring;
- Red Dead Redemption 2;
- Doom (1993);
- XCOM 2;
- Kingdom Come: Deliverance 2;
- Baldur's Gate 2: Enhanced Edition;
- Half-Life 2;
- Sekiro: Shadows Die Twice;
- Rimworld;
- Prey;
- Thief Gold;
- Minecraft;
Редакция PC Gamer подчёркивает, что список формировался в несколько этапов: журналисты номинировали по любимым тайтлам, затем игры оценивались по трём критериям — качество, значимость и уникальность. Чтобы избежать дублирования, в итоговом рейтинге допускается лишь по одной части каждой серии, за исключением случаев, когда игры сильно отличаются по сути — как Baldur’s Gate 2 и Baldur’s Gate 3.
Отмечается, что голосование завершилось ещё в июле — до выхода таких ожидаемых новинок, как Hades 2, Battlefield 6, Hollow Knight: Silksong и Silent Hill f. Эти игры смогут побороться за место в списке уже в следующем году.
Если в списке Prey 17-ого года - то остановите планету, я сойду. Так ещё и ведьмак на 4ом месте.. в чем там значимость и уникальность?))
Значимость в первой большой (недо)рпг в жизни игровых журналистов составлявших топ
Prey 17 года один из лучших иммерсимов на сегодняшний день, и да он никак не связан с другой замечательной игрой с тем же названием. А я бы первого ведьмака поставил на место 3го, но слишком он сырой конечно вышел, зато атмосфера не хуже 3.
дальше можно не читать
Если бы игроки номинировали то в топе были бы змейка и тетрис. В любую тему зайди - все игры дерьмо. Так что в принципе можно и комментарии игроков тоже не читать.
Балатро и пентимент выше KOTOR 2 и Diablo 2.
Все, что нужно знать об этом высере.
А вот это вообще ор. Что это такое я не знаю, но оно тут стоит выше вампирского маскарада, первой драгонаги, моровинда и масс эффекта.
"Ща буит мясо" больше подходит
Dwarf Fortress на третьем, огонь 🔥 Diggy Diggy Hole товарищи дварфы 🍻
Надо признаться топ весьма странный! Весьма....за гта 5 огромное человеческое спасибо!
Надо как то въехать все же в этот балдур 3.А то как то 40 минут поиграл и удалил 💀
200 часов у меня заняло первое прохождение, и это я не особо побочки выполнял. Такие игры тяжело проходить, но этот опыт бесценный.
>bg3 на первом месте
Принял, дальше можно не читать. То есть соевая лг6т-помойка с дерьмовыми напарниками прописанные инвалидами и с настолько классным сюжетом, что его вообще никто не упоминает, является игрой лучше старых игр биоваров (забавно, что даже в топ не попали), ведьмака и прочих, понял, принял.
и где ссылка на топ?
Ура, я верил в балду!