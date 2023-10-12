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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 7 880 оценок

Baldur's Gate 3 внезапно подверглась ревью-бомбингу, и кажется, в этом виноваты фанаты Starfield

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Gutsz
Новости

Одна из самых популярных игр этого года от Larian Studios все таки не смогла избежать современного тренда игровой индустрии. С момента полноценного релиза, практически два месяца, на игру выходили довольно честные пользовательские оценки, как хорошие, так и не очень. Однако недавно ситуация изменилась, Baldur's Gate 3 стала получать необоснованные разгромные оценки на крупнейших агрегаторах.

Заметнее всего ревью-бомбинг Baldur's Gate 3 оказался на портале Metacritic. За короткое время к игре были опубликованы десятки негативных пользовательских оценок, которые уже начали снижать общий рейтинг игры. Как оказалось, низкие оценки к игре ставят боты с недавно созданных аккаунтов и с минимальным описанием. Благо администрация сайта быстро обратила на это внимание и удалила накрученные оценки.

Кто и зачем занялся намеренным ревью-бомбингом проекта, который вышел несколько месяцев назад, не совсем понятно. Существует предположение, что этим промышляют обиженные фанаты Starfield. На это указывают те же аккаунты-боты. В некоторых случаях они снижали оценки Baldur's Gate 3 и одновременно с этим ставили высшие баллы для Starfield.

Baldur's Gate 3 доступна для игры на ПК и консолях PlayStation 5.

22
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Demian Averon
28
TAPAKAH222

Почему? Тут, на PG, поддерживали такие акции, если тебе что-то не нравится. Может им не нравится то, что в BG 3 нет официальной русской озвучки.

-5
ratte88 TAPAKAH222

Ии? "Европейских" озвучек тоже нет. Это не политика русофобии, а вопрос немалых денег, которых у них нема (а может и стиль Рокстаров - только и только оригинальный звук). Игра в снг доступна без всяких камней.
Кхмхкхм, в отличии калфилда с которым ситуация полностью обратная. Деньги есть, другие озвучки есть, политика русофобии есть.

И боты на метакритик от говарда пришли, а не с ПГ, лол. метакритик вообще для рф закрыт.

6
jokertops

Metacritic туфта еще та!!! игру не купили, за то отзыв оставили.!!! Steam намного лучше система.

0
TAPAKAH222 ratte88

1. Я сказал, что может. 2. Я не поддерживаю такие действия, но это не значит, что другие тоже не поддерживают. 3. Хейтерам плевать на ваши аргументы, как и вообще на аргументы. 4. Если поддерживаете такие действия против других, то будьте готовы, что и против вас (ваших любимых игр) тоже это будут использовать.

Я вспоминаю как тут, на PG, была какая-то массовая истерия из-за того, что новая часть Метро становится на какой-то срок эксклюзивом EGS, и люди тут активно поддерживали такие акции против всей серии.

0
Уильям Аркетт

Бетезда вместо того что бы делать хорошие игры, начала конкурентов топить...
А тем временем Балдурс гейт 3 на столько хорошая, что я даже купил эту игру, хотя такое бывает очень не часто. Лариан молодцы, стараются и цены хорошие у них.

11
TAPAKAH222

Зачем Беседки это надо, если они, как и Лариан, как большинство других разработчиков, за то, чтобы оценки были максимально завышенными у всех игр, и делают многое для этого? Очевидно, что виноваты обычные хейтеры и тролли (которых много и на PG), которые продвигают "культуру отмены" через такие акции.

-2
Кот144

Объединиться и направить письма Тодду Говарду с конструктивной критикой - нет, объединиться мододелами и сделать мод, исправляющий игру - нет, просто... наслаждаться... игрой - тоже нет.
Засрать чужую успешную игру в другом поджанре - да!

5
TAPAKAH222

Побежать ставить низкие оценки на Metacritic в ответ - ДА.

-1
ratte88

Да быть такого не может, что бесезда кого-то подкупает.

А вы помните скриншот с левыми оценками 10/10 от критиков, которые даже не делали рецензию на игру?
А вы помните подкуп и "авторитное" мнение от майков, что БГ3 - игра второсотного плана, а калфилд - игра будущего десятилетия.
А вы помните, как бесезда не подкупала ПГ, который поставил Фоллауту 4 - 9.8 (т.е. лучше ведьмака3, рдр2, бг3)?
А вы помните как Тодд активно и агрессивно проводил рекламу в стиле кп77, даже детей своих приплёл?

дальше сами продолжайте

4
Gidrail

Да фанаты старфилда те ещё 💩

3
TAPAKAH222

С чего вы решили, что это не фанаты других игр, которые недовольны завышенными оценками BG 3?

1
6363

Просто клоуны.

3
ONEEX

Если это верно, и фанаты калфилда это делают - то они очень глупы, ибо они порицают качество, чего так яро не хватает современной игровой индустрии! Глупости нет предела - как и совершенству!!!

2
DenisVTR

Ответочка прилетела не более. Так как поехавших фанатиков BG3 как минимум в стиме так и в твиттере которые набегают под новости и обсуждения Starfield хватает с лихвой
Кучка конченых задротов, как у таких поехавших вообще есть время как и желание оторваться от их иконы за пределами когда они падают в обморок или засыпают/ходят под себя во время игры

2
Lvinomord

Кто круче хоккеист или игрок в кёрлинг? Ну а чего, спорт на льду же...

1
AleksAleks

Тодд и Филькой балуются

0
Капитан Баттхерт
что этим промышляют обиженные фанаты Starfield

Ахахахаха.

0
Dry2Ice

А кому не наср@ть? Опираться на оценки на любом агрегаторе, себе дороже. То что пару человек реально отпугнет рейтинг на пару десятых ниже, это их проблемы. Для меня когда-то, не стал отталкивающим, фактор хейта киберпанка со всех сторон и я прошел его на релизе и был очень доволен (тем более его починили ещё до того, как я успел пройти игру полностью). Поэтому не вижу смысла предавать внимание циферкам и чьему-то маниакальному желанию их подпортить.

0
Mihanbo

Прошел БГ3 3 раза,с модами и без,завел все романы с женскими нпс,ну и т.д. скажу что игра хорошая но не шикарная,сильно проседает третий акт,злодеи в игре все таки шаблонные и концовки с ними линейный,ну и эпилога в игре нет,просто обрывается на словах устраиваем вечеринку и т.д. ))) но все те кто пишет что игра линейная и неинтересная это тупо БОТЫ которые даже не играли в нее или любители фортнайта или пустого и картонного стафрилда)))

Однозначно это лучшая рпг за последние лет 10,напарники живые и интересные,квесты проходятся несколькими способами,иногда даже 4-5 разных способов закончить квест,сам квесты прикольные,это вам не "пойди принеси 5штук чего-то,пойди убей 3штуки кого-то" а например убить врага не навредив заложникам,или вообще присоединится к врагу,или завалить вообще всех на локации,придать,отравить,спасти,казнить и еще кучу всяких вариаций выполнить задачу)))... сражения несмотря на пошаговость прикольные(сам любитель скайрима,обливиона,морровина,дарк-соулса и т.д.) особенно если играешь прокаченным магом,тут и целые стихийные бедствия вызвать можно и оживлять армии мертвых и т.д. ну и концовок все таки завезли штук 8(мало но хоть что то,романы с персами довольно интересные,не побоялись контента завести на 18+,да и мир красивый и сочный.

...так что хейтеры бг3 вы жалкие и унылые челы...

-1
Ardolon

Какие-то идuоты, мне обе игры понравились. Хотя сейчас модно хейтить всех кому нравится Старфилд, тем более это просто домыслы.

-2
Lereman

Доооо, знаем мы эти "ревью бомбинги". Просто удаляют мнения людей которые справедливо критикуют крайне линейную и порезанную игру, котору продавали как нечто другое и в которой обманули игроков при маркетинге, а потом называют таких людей БОТАМИ, как сейчас модно.

По факту БГ3 запредельно переоценённая игра и оценки на всех агрегаторах у неё завышены. Разочарованных игроков с каждым днём становится всё больше, как только они доходят до 2-3 актов игры. Ничего удивительного в появляющихся низких оценках нет

-7
21SD1361

мне хватило первой половины первого, что бы понять, что бельгийцы прогревают народ )))

0
ratte88

>в один момент появляется большое кол-во новых аккаунтов, которые активно засирают одну игру и восхваляют другую
>НЕТ ЭТО НЕ РЕВЬЮБОМБИНГ А АДЕКВАТНОЕ МНЕНИЕ!!!

5
Ferxf VSgsd ratte88

Да, адекватное мнение, аккаунты новые, а люди старые. У меня лично только тут три старых акка забанили, я всего лишь говорил, что БГ3 почти никто не прошёл до конца. И на dtf тоже пару акков забанили. Но я все рано буду создавать новые и говорить правду.

-4
Ferxf VSgsd

Да могли бы и не страться, игра и так низкосортной вышла. Хотя БГ3 это даже и не игра особо, а так, что-то около-игровое, для инфантилов. Старфилд тоже такое себе, но хотя бы на игру похож.

-13
ratte88

Бот, успокойся, ты не на метакритике, сайт перепутал?

4
Ferxf VSgsd ratte88

Я не виноват что обиженки каждый месяц банят меня за правду о бг3. Приходится создавать новый акк.

-10
N7_Solo Ferxf VSgsd

Ахахаха, банят за правду?) Я разных клоунов повидал, но такого впервые...

2
Царь Зверей Ferxf VSgsd

У тебя есть доказательные факты, что тебя банят за правду, а не за неадекватность?

2
Newworld_DESTROYER

Если кого и бомбят то только старфилд. Я вижу как челы где только можно ставят высокие оценки балдургею, киберпанку, елден рингу и в то же время занижают старфилд, притом что эти игры ничем не лучше старфилда. бесезда подарила нам огромный, проработанный мир с кучей интересных механик, у игр бесезды объективно один из самых лучших открытых миров в индустрии, плюс добавляем их фирменный нарратив с кучей маленьких историй по всему миру

самое забавное что старфилд по сегодняшним меркам на релизе практически идеален с технической точки зрения, минимум критических багов и хорошая оптимизация.

ну да, сегодня модно хейтить мастодонтов индустрии типа юбиков, бесезды, рокстар. зато недоделанные киберпак и бг3 заслуженно получают десяточки, такое великолепное качество

-19
WoebegoneIrvin

НУ ТЫ И ПЕТРОСЯН XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDDXDXD самое забавное что старфилд по сегодняшним меркам на релизе практически идеален с технической точки зрения, минимум критических багов и хорошая оптимизация.хаахахаххахахахахахахахахЗАЗХАХАХАХХАХХАХ

7
Уильям Аркетт

Огромный мир с одинаковыми и повторяющимися точками интереса, а многие точки интереса вообще не представляют хоть какого то интереса, бежишь к ним несколько минут, а там пару больших камней и больше ничего. Огромный и пустой мир, по которому надо в по 500-1000 метров бежать. Там есть некоторые квестовые интересности, но это разбавлено огромным количеством воды.

1
KnDiman

А вот видимо и один из "виновников торжества" объявился. Сразу скажу не поможет ваш бомбинг, у людей есть мозги, БГ3 всё равно возьмёт игру года, (для многих и вообще станет лучшей игрой), а старфилд надо было меньше пиарить и качественнее делать.

2
ratte88

А кто кп77 ставит 10/10? Если шизы только, которые ещё с её релиза восхваляли. Кп что был проблемным, что и остаётся им.

0
David5on

ясно, понятно, ты просто хейтер киберпанка и бг3 ахахха

0