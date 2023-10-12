Baldur's Gate 3 внезапно подверглась ревью-бомбингу, и кажется, в этом виноваты фанаты Starfield

Одна из самых популярных игр этого года от Larian Studios все таки не смогла избежать современного тренда игровой индустрии. С момента полноценного релиза, практически два месяца, на игру выходили довольно честные пользовательские оценки, как хорошие, так и не очень. Однако недавно ситуация изменилась, Baldur's Gate 3 стала получать необоснованные разгромные оценки на крупнейших агрегаторах.
Заметнее всего ревью-бомбинг Baldur's Gate 3 оказался на портале Metacritic. За короткое время к игре были опубликованы десятки негативных пользовательских оценок, которые уже начали снижать общий рейтинг игры. Как оказалось, низкие оценки к игре ставят боты с недавно созданных аккаунтов и с минимальным описанием. Благо администрация сайта быстро обратила на это внимание и удалила накрученные оценки.
Кто и зачем занялся намеренным ревью-бомбингом проекта, который вышел несколько месяцев назад, не совсем понятно. Существует предположение, что этим промышляют обиженные фанаты Starfield. На это указывают те же аккаунты-боты. В некоторых случаях они снижали оценки Baldur's Gate 3 и одновременно с этим ставили высшие баллы для Starfield.
Baldur's Gate 3 доступна для игры на ПК и консолях PlayStation 5.
Почему? Тут, на PG, поддерживали такие акции, если тебе что-то не нравится. Может им не нравится то, что в BG 3 нет официальной русской озвучки.
Ии? "Европейских" озвучек тоже нет. Это не политика русофобии, а вопрос немалых денег, которых у них нема (а может и стиль Рокстаров - только и только оригинальный звук). Игра в снг доступна без всяких камней.
Кхмхкхм, в отличии калфилда с которым ситуация полностью обратная. Деньги есть, другие озвучки есть, политика русофобии есть.
И боты на метакритик от говарда пришли, а не с ПГ, лол. метакритик вообще для рф закрыт.
Metacritic туфта еще та!!! игру не купили, за то отзыв оставили.!!! Steam намного лучше система.
1. Я сказал, что может. 2. Я не поддерживаю такие действия, но это не значит, что другие тоже не поддерживают. 3. Хейтерам плевать на ваши аргументы, как и вообще на аргументы. 4. Если поддерживаете такие действия против других, то будьте готовы, что и против вас (ваших любимых игр) тоже это будут использовать.
Я вспоминаю как тут, на PG, была какая-то массовая истерия из-за того, что новая часть Метро становится на какой-то срок эксклюзивом EGS, и люди тут активно поддерживали такие акции против всей серии.
Бетезда вместо того что бы делать хорошие игры, начала конкурентов топить...
А тем временем Балдурс гейт 3 на столько хорошая, что я даже купил эту игру, хотя такое бывает очень не часто. Лариан молодцы, стараются и цены хорошие у них.
Зачем Беседки это надо, если они, как и Лариан, как большинство других разработчиков, за то, чтобы оценки были максимально завышенными у всех игр, и делают многое для этого? Очевидно, что виноваты обычные хейтеры и тролли (которых много и на PG), которые продвигают "культуру отмены" через такие акции.
Объединиться и направить письма Тодду Говарду с конструктивной критикой - нет, объединиться мододелами и сделать мод, исправляющий игру - нет, просто... наслаждаться... игрой - тоже нет.
Засрать чужую успешную игру в другом поджанре - да!
Побежать ставить низкие оценки на Metacritic в ответ - ДА.
Да быть такого не может, что бесезда кого-то подкупает.
А вы помните скриншот с левыми оценками 10/10 от критиков, которые даже не делали рецензию на игру?
А вы помните подкуп и "авторитное" мнение от майков, что БГ3 - игра второсотного плана, а калфилд - игра будущего десятилетия.
А вы помните, как бесезда не подкупала ПГ, который поставил Фоллауту 4 - 9.8 (т.е. лучше ведьмака3, рдр2, бг3)?
А вы помните как Тодд активно и агрессивно проводил рекламу в стиле кп77, даже детей своих приплёл?
дальше сами продолжайте
Да фанаты старфилда те ещё 💩
С чего вы решили, что это не фанаты других игр, которые недовольны завышенными оценками BG 3?
Просто клоуны.
Если это верно, и фанаты калфилда это делают - то они очень глупы, ибо они порицают качество, чего так яро не хватает современной игровой индустрии! Глупости нет предела - как и совершенству!!!
Ответочка прилетела не более. Так как поехавших фанатиков BG3 как минимум в стиме так и в твиттере которые набегают под новости и обсуждения Starfield хватает с лихвой
Кучка конченых задротов, как у таких поехавших вообще есть время как и желание оторваться от их иконы за пределами когда они падают в обморок или засыпают/ходят под себя во время игры
Кто круче хоккеист или игрок в кёрлинг? Ну а чего, спорт на льду же...
Тодд и Филькой балуются
Ахахахаха.
А кому не наср@ть? Опираться на оценки на любом агрегаторе, себе дороже. То что пару человек реально отпугнет рейтинг на пару десятых ниже, это их проблемы. Для меня когда-то, не стал отталкивающим, фактор хейта киберпанка со всех сторон и я прошел его на релизе и был очень доволен (тем более его починили ещё до того, как я успел пройти игру полностью). Поэтому не вижу смысла предавать внимание циферкам и чьему-то маниакальному желанию их подпортить.
Прошел БГ3 3 раза,с модами и без,завел все романы с женскими нпс,ну и т.д. скажу что игра хорошая но не шикарная,сильно проседает третий акт,злодеи в игре все таки шаблонные и концовки с ними линейный,ну и эпилога в игре нет,просто обрывается на словах устраиваем вечеринку и т.д. ))) но все те кто пишет что игра линейная и неинтересная это тупо БОТЫ которые даже не играли в нее или любители фортнайта или пустого и картонного стафрилда)))
Однозначно это лучшая рпг за последние лет 10,напарники живые и интересные,квесты проходятся несколькими способами,иногда даже 4-5 разных способов закончить квест,сам квесты прикольные,это вам не "пойди принеси 5штук чего-то,пойди убей 3штуки кого-то" а например убить врага не навредив заложникам,или вообще присоединится к врагу,или завалить вообще всех на локации,придать,отравить,спасти,казнить и еще кучу всяких вариаций выполнить задачу)))... сражения несмотря на пошаговость прикольные(сам любитель скайрима,обливиона,морровина,дарк-соулса и т.д.) особенно если играешь прокаченным магом,тут и целые стихийные бедствия вызвать можно и оживлять армии мертвых и т.д. ну и концовок все таки завезли штук 8(мало но хоть что то,романы с персами довольно интересные,не побоялись контента завести на 18+,да и мир красивый и сочный.
...так что хейтеры бг3 вы жалкие и унылые челы...
Какие-то идuоты, мне обе игры понравились. Хотя сейчас модно хейтить всех кому нравится Старфилд, тем более это просто домыслы.
Доооо, знаем мы эти "ревью бомбинги". Просто удаляют мнения людей которые справедливо критикуют крайне линейную и порезанную игру, котору продавали как нечто другое и в которой обманули игроков при маркетинге, а потом называют таких людей БОТАМИ, как сейчас модно.
По факту БГ3 запредельно переоценённая игра и оценки на всех агрегаторах у неё завышены. Разочарованных игроков с каждым днём становится всё больше, как только они доходят до 2-3 актов игры. Ничего удивительного в появляющихся низких оценках нет
мне хватило первой половины первого, что бы понять, что бельгийцы прогревают народ )))
>в один момент появляется большое кол-во новых аккаунтов, которые активно засирают одну игру и восхваляют другую
>НЕТ ЭТО НЕ РЕВЬЮБОМБИНГ А АДЕКВАТНОЕ МНЕНИЕ!!!
Да, адекватное мнение, аккаунты новые, а люди старые. У меня лично только тут три старых акка забанили, я всего лишь говорил, что БГ3 почти никто не прошёл до конца. И на dtf тоже пару акков забанили. Но я все рано буду создавать новые и говорить правду.
Да могли бы и не страться, игра и так низкосортной вышла. Хотя БГ3 это даже и не игра особо, а так, что-то около-игровое, для инфантилов. Старфилд тоже такое себе, но хотя бы на игру похож.
Бот, успокойся, ты не на метакритике, сайт перепутал?
Я не виноват что обиженки каждый месяц банят меня за правду о бг3. Приходится создавать новый акк.
Ахахаха, банят за правду?) Я разных клоунов повидал, но такого впервые...
У тебя есть доказательные факты, что тебя банят за правду, а не за неадекватность?
Если кого и бомбят то только старфилд. Я вижу как челы где только можно ставят высокие оценки балдургею, киберпанку, елден рингу и в то же время занижают старфилд, притом что эти игры ничем не лучше старфилда. бесезда подарила нам огромный, проработанный мир с кучей интересных механик, у игр бесезды объективно один из самых лучших открытых миров в индустрии, плюс добавляем их фирменный нарратив с кучей маленьких историй по всему миру
самое забавное что старфилд по сегодняшним меркам на релизе практически идеален с технической точки зрения, минимум критических багов и хорошая оптимизация.
ну да, сегодня модно хейтить мастодонтов индустрии типа юбиков, бесезды, рокстар. зато недоделанные киберпак и бг3 заслуженно получают десяточки, такое великолепное качество
НУ ТЫ И ПЕТРОСЯН XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDDXDXD самое забавное что старфилд по сегодняшним меркам на релизе практически идеален с технической точки зрения, минимум критических багов и хорошая оптимизация.хаахахаххахахахахахахахахЗАЗХАХАХАХХАХХАХ
Огромный мир с одинаковыми и повторяющимися точками интереса, а многие точки интереса вообще не представляют хоть какого то интереса, бежишь к ним несколько минут, а там пару больших камней и больше ничего. Огромный и пустой мир, по которому надо в по 500-1000 метров бежать. Там есть некоторые квестовые интересности, но это разбавлено огромным количеством воды.
А вот видимо и один из "виновников торжества" объявился. Сразу скажу не поможет ваш бомбинг, у людей есть мозги, БГ3 всё равно возьмёт игру года, (для многих и вообще станет лучшей игрой), а старфилд надо было меньше пиарить и качественнее делать.
А кто кп77 ставит 10/10? Если шизы только, которые ещё с её релиза восхваляли. Кп что был проблемным, что и остаётся им.
ясно, понятно, ты просто хейтер киберпанка и бг3 ахахха