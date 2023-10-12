Baldur's Gate 3 внезапно подверглась ревью-бомбингу, и кажется, в этом виноваты фанаты Starfield ©

Одна из самых популярных игр этого года от Larian Studios все таки не смогла избежать современного тренда игровой индустрии. С момента полноценного релиза, практически два месяца, на игру выходили довольно честные пользовательские оценки, как хорошие, так и не очень. Однако недавно ситуация изменилась, Baldur's Gate 3 стала получать необоснованные разгромные оценки на крупнейших агрегаторах.

Заметнее всего ревью-бомбинг Baldur's Gate 3 оказался на портале Metacritic. За короткое время к игре были опубликованы десятки негативных пользовательских оценок, которые уже начали снижать общий рейтинг игры. Как оказалось, низкие оценки к игре ставят боты с недавно созданных аккаунтов и с минимальным описанием. Благо администрация сайта быстро обратила на это внимание и удалила накрученные оценки.

Кто и зачем занялся намеренным ревью-бомбингом проекта, который вышел несколько месяцев назад, не совсем понятно. Существует предположение, что этим промышляют обиженные фанаты Starfield. На это указывают те же аккаунты-боты. В некоторых случаях они снижали оценки Baldur's Gate 3 и одновременно с этим ставили высшие баллы для Starfield.

Baldur's Gate 3 доступна для игры на ПК и консолях PlayStation 5.