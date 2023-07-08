Baldur's Gate 3 ворвалась в топ продаж в Steam после презентации Panel from Hell ©

Вчера прошла финальная презентация Panel from Hell и на ней было показано много интересного, благодаря чему Baldurʼs Gate 3 вновь вернулась в топ-10 продаваемых игр в Steam по всему миру.

На момент написания поста ролевая игра Baldurʼs Gate 3 сумела подняться вверх и занять пятое место в топе. А если убрать условно-бесплатные игры, то игра занимает третье место. В общем, белочка не зря роняла свой орешек.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.