Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 921 оценка

Baldur's Gate 3 ворвалась в топ продаж в Steam после презентации Panel from Hell

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butcher69
Новости

Вчера прошла финальная презентация Panel from Hell и на ней было показано много интересного, благодаря чему Baldurʼs Gate 3 вновь вернулась в топ-10 продаваемых игр в Steam по всему миру.

На момент написания поста ролевая игра Baldurʼs Gate 3 сумела подняться вверх и занять пятое место в топе. А если убрать условно-бесплатные игры, то игра занимает третье место. В общем, белочка не зря роняла свой орешек.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
pokemonizm

Ну, тут как никогда подходит выражение "Хорошей игре - хорошие продажи". Пока Ларианы только радуют, если бы современный геймдев хотя бы в половину так любили и старался над своими играми как Ларианы

9
ModRed555

Сейчас тебе "игравшие" раскажут какая БГ3 повесточная фекалия:)))

-6
Null Extremis

Хилсин сделал кассу!

4
Медведь Бойфренд

Заслуженно. Думаю, игру года заберет без особого труда.

3
Oscilograf

Звездный фаллоут тоже выглядит многообещающе, так что пока не факт.

-4
BR45SIC

Среди фурриёбов разве что, да любителей кидать кубик. Всё же фанатов песочниц от Беседки и просто казуалов намного больше. Это не делает Дивинити3 хуже, но факт, что игры из разных миров вообще и напрямую игра Ларианов не конкурент Старфилду в борьбе за популярность.

-5
Медведь Бойфренд BR45SIC

Ой, только не говори, что нас ждет эпический баттл, отличный повод запастись попкорном! 🍧👍🥂 Чур я за обе команды буду

1
Pomoinykorol

Игрой года будет Зельда(

-4
РикоЧико

Да, к сожалению распиаренные бренды в этом году все лавры заберут.

0
nikvik jm

Белочка бонус и премию заработала.Ну и компенсацию.

2
MrGrave

И хоть я считаю что последняя дилогия дивинити - максимально переоценённые игры с горой васянства, поломанным балансом, бредовым сюжетом, дебильным юмором, невразумительным сеттингом, надменным отношением к игроку и полным отсутствием каких-либо отыгрыша или вариативности... В общем, не фанат я ларианов, но тем не менее я врата балдура предзаказал. Ибо в одном этим бельгийским васянам не откажешь: их игры качественные, да и демка врат оставила чертовски положительные впечатления - будто в этот раз они реально ролевую игру сделали, а не хак'н'слэш про клоунов.

0
ModRed555

Качественные игры. С какой стороны? Их игры на релизе это забагованное нечто. И обычно им год нужно для починки всех критичиских багов, багов квестов и т.д. Для ларионов нормальная ситуация с невозможностью пройти тот или иной квест.

Если качественные в смысле персонажей,мира,сюжета. То да. Тут все отлично. И то в ДОС2 финальный акт на релизе был поломан и было куча пустых мест без квестов,что через год ток решили.

-6
РикоЧико

поломанным балансом

В первом Original Sin такого не заметил. Рофлил помню от того что мутил стихийные комбухи и свою же партию гробил.

Обычно когда разработчики пытаются выправить баланс, получается в итоге пресная нудяти без вариативности.

-1
Oscilograf

Одна из не многих игр, которые я жду. Покупать до релиза я её конечно не буду, но, когда она будет закончена, выпущена + пару патчей и длс прям вот даже официально куплю, а не с торрента. Оно того стоит походу.

-1
cuckold

День новостей по Балдуру3?

-2