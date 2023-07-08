Baldur's Gate 3 ворвалась в топ продаж в Steam после презентации Panel from Hell

Вчера прошла финальная презентация Panel from Hell и на ней было показано много интересного, благодаря чему Baldurʼs Gate 3 вновь вернулась в топ-10 продаваемых игр в Steam по всему миру.
На момент написания поста ролевая игра Baldurʼs Gate 3 сумела подняться вверх и занять пятое место в топе. А если убрать условно-бесплатные игры, то игра занимает третье место. В общем, белочка не зря роняла свой орешек.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Ну, тут как никогда подходит выражение "Хорошей игре - хорошие продажи". Пока Ларианы только радуют, если бы современный геймдев хотя бы в половину так любили и старался над своими играми как Ларианы
Сейчас тебе "игравшие" раскажут какая БГ3 повесточная фекалия:)))
Хилсин сделал кассу!
Заслуженно. Думаю, игру года заберет без особого труда.
Звездный фаллоут тоже выглядит многообещающе, так что пока не факт.
Среди фурриёбов разве что, да любителей кидать кубик. Всё же фанатов песочниц от Беседки и просто казуалов намного больше. Это не делает Дивинити3 хуже, но факт, что игры из разных миров вообще и напрямую игра Ларианов не конкурент Старфилду в борьбе за популярность.
Ой, только не говори, что нас ждет эпический баттл, отличный повод запастись попкорном! 🍧👍🥂 Чур я за обе команды буду
Игрой года будет Зельда(
Да, к сожалению распиаренные бренды в этом году все лавры заберут.
Белочка бонус и премию заработала.Ну и компенсацию.
И хоть я считаю что последняя дилогия дивинити - максимально переоценённые игры с горой васянства, поломанным балансом, бредовым сюжетом, дебильным юмором, невразумительным сеттингом, надменным отношением к игроку и полным отсутствием каких-либо отыгрыша или вариативности... В общем, не фанат я ларианов, но тем не менее я врата балдура предзаказал. Ибо в одном этим бельгийским васянам не откажешь: их игры качественные, да и демка врат оставила чертовски положительные впечатления - будто в этот раз они реально ролевую игру сделали, а не хак'н'слэш про клоунов.
Качественные игры. С какой стороны? Их игры на релизе это забагованное нечто. И обычно им год нужно для починки всех критичиских багов, багов квестов и т.д. Для ларионов нормальная ситуация с невозможностью пройти тот или иной квест.
Если качественные в смысле персонажей,мира,сюжета. То да. Тут все отлично. И то в ДОС2 финальный акт на релизе был поломан и было куча пустых мест без квестов,что через год ток решили.
поломанным балансом
В первом Original Sin такого не заметил. Рофлил помню от того что мутил стихийные комбухи и свою же партию гробил.
Обычно когда разработчики пытаются выправить баланс, получается в итоге пресная нудяти без вариативности.
Одна из не многих игр, которые я жду. Покупать до релиза я её конечно не буду, но, когда она будет закончена, выпущена + пару патчей и длс прям вот даже официально куплю, а не с торрента. Оно того стоит походу.
День новостей по Балдуру3?