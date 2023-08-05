Baldur's Gate 3 вошла в десятку самых популярных игр в истории Steam - пиковый онлайн превысил 640 000 пользователей ©

Все больше игроков загружают Baldur's Gate 3 и присоединяются к большому празднику. Игра пользуется удивительной популярностью и официально стала вторым самым крупным релизом в Steam в 2023 году.

В Baldur's Gate 3 в Steam уже играют более 641 000 игроков и цифра продолжает расти. Это огромный успех для Larian Studios, которая уже много лет предлагает отличные игры, но ни один релиз еще не пользовался таким вниманием. В 2023 году только Hogwarts Legacy достигла большего результата - в нее на ключевой момент играли 879 308 поклонников вселенной Дж.К. Роулинг.

Baldur's Gate 3 в данный момент официально занимает 10-е место по популярности среди приключений на платформе Valve - ролевая игра не может даже мечтать о результате, близком к PUBG: BATTLEGROUNDS (3 257 248), Counter-Strike: Global Offensive (1 818 773) и Lost Ark (1 325 305), но все же смогла показать лучший результат, чем, например, Apex Legends (624 473) и теперь у неё на очереди стоит Goose Goose Duck (702 845).

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.