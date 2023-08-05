Baldur's Gate 3 вошла в десятку самых популярных игр в истории Steam - пиковый онлайн превысил 640 000 пользователей

Все больше игроков загружают Baldur's Gate 3 и присоединяются к большому празднику. Игра пользуется удивительной популярностью и официально стала вторым самым крупным релизом в Steam в 2023 году.
В Baldur's Gate 3 в Steam уже играют более 641 000 игроков и цифра продолжает расти. Это огромный успех для Larian Studios, которая уже много лет предлагает отличные игры, но ни один релиз еще не пользовался таким вниманием. В 2023 году только Hogwarts Legacy достигла большего результата - в нее на ключевой момент играли 879 308 поклонников вселенной Дж.К. Роулинг.
Baldur's Gate 3 в данный момент официально занимает 10-е место по популярности среди приключений на платформе Valve - ролевая игра не может даже мечтать о результате, близком к PUBG: BATTLEGROUNDS (3 257 248), Counter-Strike: Global Offensive (1 818 773) и Lost Ark (1 325 305), но все же смогла показать лучший результат, чем, например, Apex Legends (624 473) и теперь у неё на очереди стоит Goose Goose Duck (702 845).
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Где там тот клоун, что писал что игра потеряла 50% игроков уже на второй день?
Мы его потеряли )))
Он занят сейчас:
Ну я. Вопросы?
найди дискриминант 5x2 +7x−6=0
Тот который с лицом Бендера? Он в бане отдыхает.
ого, кто то повелся на мой байт
за три часа топчусь почти на месте, но столько всего что капец, даже боевка понравилась, хоть и не люблю пошаговые, топ игра, но нужно почитать обучение, что то я упускаю или не понимаю...
НУ что еще добавить, Огромная интересная RPG для умных людей которые умеют считать до 10 хотя бы, и видимо "Экшоны" уже довольно блевотны для большенства.
А я бы с удовольствием в шутер пострелял от первого лица, но нету, ааа так точно(
в экшен играх нужно думать и принимать решение сразу а не на паузу и думать типа умный Это и есть устаревшие механики для тупых У тех у кого мозговые клетки не способны ориентироваться 3д пространстве в реальном времени ( И знания в математике тут не причем)
Ну давите все игры будут играть через клик Зачем нам Экшен он для тупых
Думать над простейшими действиями? В экшонах же на каждом шагу сложные решения с неочевидными на первый взгляд но глобальными последствиями.
современные механики быстрого принятия решения "чему равно 2+2" простимулировать могут лишь мозг жертв ЕГЭ. Ладно бы вы про быстрые шахматы, но современные примитивные в массе экшены приводить как пример развития мозга - это сильно)
А где хомяк?
Времени нет на выходных смешно, продолжу уже на буднях играть, я человек который снес девинити и пафиндер, чи кае го там, через пару часов после начала игры, играл 6 чалов в БГ3 и хочется еще)
До релиза все игросайты были засраты новостями по этой игре. Думал выйдет в релиз и наконец-то станет получше, но нет, стало даже хуже.
до понедельника в режиме ждуна
Ну одно могу сказать, даже без денуво её покупают. Это один плюс у неё.
ну не знаю, это не моё, ударил и ждешь когда тебя ударят, пошаговая хрень
Ну ещё бы не ваше, тут хоть чуть чуть думать нужно, ваш уровень это кал оф дути, не более, где пыщ пыщ.
Ошибаешься я в кал оф дути не играю, думай дальше
А кто сказал что вы в него играете ? я сказал что это ваш уровень по примитивности, не более
может он сучью свалку любит, когда тыкнул атаковать, и вся пачка побежала рубить врагов?
Мне игры стратегии нравятся типа старкрафт или варкрафт но здесь же ждалкер нужен, наверное нет терпения
Народ повелся на это думая шо мёд а в итоге пошаговое овнецо
Народ кайфует от игры а лесоруб88 сосет бибу
Мда, вон сколько оказалось любителей пошагового аутизма, петросянского юмора и гомо-зоофилии. Человечество свернуло не туда.
Половина описания Атомика.
Втф, это скрытый бот ПГ?
НО, когда 18 лет исполнится, тогда пиши, максималист мамкин. Судит он всё человечество по какой-то игрушке, в которую даже 0.001% планеты не сыграло.
Ох уж эти пошаговые параши...