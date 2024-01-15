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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 632 оценки

Baldur's Gate 3 вошла в топ-10 игр по популярности модификаций на Nexus Mods

Simple Jack
Новости

Baldur's Gate 3 стала одной из самых популярных игр на Nexus Mods — модификации для нее скачали более 80,8 млн пользователей. Статистикой поделился портал The Gamer.

На текущий момент на Nexus Mods опубликовано свыше 4,8 тыс. модификаций для Baldur's Gate 3. Самыми популярными являются дополнения, которые улучшают интерфейс RPG и внешний вид персонажей: прически, лица, а также фигуру.

При этом самой популярной игрой по количеству скачанных модификаций остается Skyrim Special Edition. Далее расположились Skyrim, Fallout 4, Fallout: New Vegas, Stardew Valley, Oblivion, Cyberpunk 2077, Fallout 3 и «Ведьмак 3».

Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC и PlayStation 5, а 8 декабря — на Xbox Series X/S. В январе моддер Palmaman33 добавил в RPG огнестрельное оружие — пистолеты M1911 и Glock 19, автомат AKM и револьвер Colt Python.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
luVol

Вот скоро или когда нибудь выйдет инструментарий модов для старфилда и старфилд затмит успех скайрима 😄

Пока что забавно он падает в популярности стима уже 92 место

1
samosan

Вот вам старфилд покоя не даёт,почти под каждым постом о бг 3 его вспоминаете.

0
luVol samosan

Ну так великая игра. Качество майкрософт и бесезда как никак

0
samosan luVol

Самое забавное,что страфилд тоже уже в топе по популярности модов,если поторопятся с инструментарием,вполне может на уровень с фоллаутами выйти.А вот до скайрима никому в ближайшие годы не дойти,на него одного большая часть скачиваний всего нексуса приходится.

0
Da1F1 luVol

многослойно

0
samosan

Она уже давно около топа была,моды и в раннем доступе выходили.

P.S. проверил,что там за моды,95% скачиваний на секси одежду,причёски и внешность Шедоухарт.

0