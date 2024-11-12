Baldur's Gate 3 вошла в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 5 по 12 ноября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные релизы.

Call of Duty: Black Ops 6 вновь возглавила чарт самых прибыльных игр, следом за ней находится портативный компьютер Steam Deck и замыкает тройку лидеров неожиданно вернувшаяся Baldur's Gate 3. Занимавшая второе место на прошлой неделе Dragon Age: The Veilguard уже находится на пути вылета из десятки лидеров продаж.

Предзаказы на Farming Simulator 25 и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl заняли 5 и 9 место соответственно. Неплохие результаты показала экономическая стратегия Planet Coaster 2 занявшая 4 место.