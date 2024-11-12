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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 474 оценки

Baldur's Gate 3 вошла в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 5 по 12 ноября. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные релизы.

Call of Duty: Black Ops 6 вновь возглавила чарт самых прибыльных игр, следом за ней находится портативный компьютер Steam Deck и замыкает тройку лидеров неожиданно вернувшаяся Baldur's Gate 3. Занимавшая второе место на прошлой неделе Dragon Age: The Veilguard уже находится на пути вылета из десятки лидеров продаж.

Предзаказы на Farming Simulator 25 и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl заняли 5 и 9 место соответственно. Неплохие результаты показала экономическая стратегия Planet Coaster 2 занявшая 4 место.

  1. Call of Duty: Black Ops 6;
  2. Steam Deck;
  3. Baldur's Gate 3;
  4. Planet Coaster 2;
  5. Farming Simulator 25;
  6. EA SPORTS FC 25;
  7. Cyberpunk 2077;
  8. Dragon Age: The Veilguard;
  9. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl;
  10. The Binding of Isaac: Rebirth.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex Row

Естессно- самая большая скидка на моей памяти

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