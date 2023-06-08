Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.6 789 оценок

Baldur's Gate 3 вот-вот покажет Горташа, но даже суперфанаты D&D понятия не имеют, кто это

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Procy_on
Новости

На Summer Game Fest нас ждет еще одно открытие Baldur's Gate 3, и разработчики обещают, что мы встретимся с Горташем.

Сейчас вы, возможно, задаетесь вопросом "Кто такой Горташ?". Никто не знает! Похоже, нет прецедента для персонажа с таким именем ни в старых играх Baldur's Gate, ни в более широкой истории сеттинга Forgotten Realms от Dungeons & Dragons. Единственное, что кажется вероятным, это то, что Горташ - один из трех "избранных" злодеев, о которых говорилось в сюжете раннего доступа. Он определенно соответствует силуэту одного из этих персонажей, который мы уже видели.

Baldur's Gate 3 выходит с версией 1.0 на ПК и PS5 31 августа. Это всего за неделю до выхода Starfield, которую мы увидим в эти выходные на Starfield Direct.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Abarmot90

Это всего за неделю до выхода🤣🤣🤣. Starfield Перенесут на 2024г.

2
Hgaarkxt

Горташ?

2
Mr.DOOM

Что за гoвнарь?

-7
Shadoweaver

Ставлю на Мага из Нетерила. Там же теневое плетение, что как бы намекает на адептов теневой магии Шар.

0
TRADS80

Старфилд жалкое подобие Ноу мен скай. А Балда форевер непревзойдённый.

0
Pravdarub

А я помню как хейтили "нет мужиков в космосе" и писали угрозы разрабам...

0
-zotik-

Горшок из КиШ?))

-1