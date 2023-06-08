Baldur's Gate 3 вот-вот покажет Горташа, но даже суперфанаты D&D понятия не имеют, кто это

На Summer Game Fest нас ждет еще одно открытие Baldur's Gate 3, и разработчики обещают, что мы встретимся с Горташем.
Сейчас вы, возможно, задаетесь вопросом "Кто такой Горташ?". Никто не знает! Похоже, нет прецедента для персонажа с таким именем ни в старых играх Baldur's Gate, ни в более широкой истории сеттинга Forgotten Realms от Dungeons & Dragons. Единственное, что кажется вероятным, это то, что Горташ - один из трех "избранных" злодеев, о которых говорилось в сюжете раннего доступа. Он определенно соответствует силуэту одного из этих персонажей, который мы уже видели.
Baldur's Gate 3 выходит с версией 1.0 на ПК и PS5 31 августа. Это всего за неделю до выхода Starfield, которую мы увидим в эти выходные на Starfield Direct.
Это всего за неделю до выхода🤣🤣🤣. Starfield Перенесут на 2024г.
Горташ?
Что за гoвнарь?
Ставлю на Мага из Нетерила. Там же теневое плетение, что как бы намекает на адептов теневой магии Шар.
Старфилд жалкое подобие Ноу мен скай. А Балда форевер непревзойдённый.
А я помню как хейтили "нет мужиков в космосе" и писали угрозы разрабам...
Горшок из КиШ?))