Baldur's Gate 3 вот-вот покажет Горташа, но даже суперфанаты D&D понятия не имеют, кто это ©

На Summer Game Fest нас ждет еще одно открытие Baldur's Gate 3, и разработчики обещают, что мы встретимся с Горташем.



Сейчас вы, возможно, задаетесь вопросом "Кто такой Горташ?". Никто не знает! Похоже, нет прецедента для персонажа с таким именем ни в старых играх Baldur's Gate, ни в более широкой истории сеттинга Forgotten Realms от Dungeons & Dragons. Единственное, что кажется вероятным, это то, что Горташ - один из трех "избранных" злодеев, о которых говорилось в сюжете раннего доступа. Он определенно соответствует силуэту одного из этих персонажей, который мы уже видели.

Baldur's Gate 3 выходит с версией 1.0 на ПК и PS5 31 августа. Это всего за неделю до выхода Starfield, которую мы увидим в эти выходные на Starfield Direct.