Baldur's Gate 3 возглавила чарт продаж Steam за прошедшую неделю, а Jagged Alliance 3 на шестом месте ©

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю. В настоящее время Baldur's Gate 3 занимает первое место в рейтинге самых кассовых игр в Steam. В настоящее время игра находится в раннем доступе, а полноценный релиз версии 1.0 на ПК состоится 3 августа 2023 года (на PS5 - только 31 августа). Цена игры в настоящее время составляет 1999 рублей.

FPP-шутер BattleBit Remastered продолжает демонстрировать отличные результаты в рейтинге бестселлеров. Игра, позволяющая устраивать масштабные сетевые столкновения для 254 человек, продолжает демонстрировать огромный интерес (за выходные на серверах Valve было зарегистрировано 78 тыс. человек, играющих одновременно) и заняла третье место в рейтинге. Средняя оценка игры в Steam составляет 90%. Еще одна инди-игра, которая продолжает вызывать большой интерес, - Dave the Diver. Игра с водолазом в главной роли заняла четвертое место в чарте.

Неплохо дебютировала и Jagged Alliance 3 - игра заняла шестое место.

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