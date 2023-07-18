Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 1 061 оценка

Baldur's Gate 3 возглавила чарт продаж Steam за прошедшую неделю, а Jagged Alliance 3 на шестом месте

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butcher69
Новости

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю. В настоящее время Baldur's Gate 3 занимает первое место в рейтинге самых кассовых игр в Steam. В настоящее время игра находится в раннем доступе, а полноценный релиз версии 1.0 на ПК состоится 3 августа 2023 года (на PS5 - только 31 августа). Цена игры в настоящее время составляет 1999 рублей.

FPP-шутер BattleBit Remastered продолжает демонстрировать отличные результаты в рейтинге бестселлеров. Игра, позволяющая устраивать масштабные сетевые столкновения для 254 человек, продолжает демонстрировать огромный интерес (за выходные на серверах Valve было зарегистрировано 78 тыс. человек, играющих одновременно) и заняла третье место в рейтинге. Средняя оценка игры в Steam составляет 90%. Еще одна инди-игра, которая продолжает вызывать большой интерес, - Dave the Diver. Игра с водолазом в главной роли заняла четвертое место в чарте.

Неплохо дебютировала и Jagged Alliance 3 - игра заняла шестое место.

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 11 по 18 июля:

  1. Steam Deck
  2. Baldur's Gate 3
  3. BattleBit Remastered
  4. Dave The Diver
  5. Call of Duty: Modern Warfare 2
  6. Jagged Alliance 3
  7. Grand Theft Auto 5
  8. ELDEN RING
  9. Rust
  10. Red Dead Redemption 2
17
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
vladimirasss

хорошей игре,хорошие продажи

9
Orianna

Чем дольше играю в JA3, тем больше она мне нравится. Кому скучно в ожидании релиза BG, очень советую. Кстати, там офигенная система разветвленных взаимосвязанных квестов, гораздо лучше, чем во многих "чистых" РПГ.

4
Grieverff

Не знаю,мне не зашла вообще,полностью унылая,совсем не реализованная игра.тот же ja rage! И то был бодрее,да там была меньше возможностей,но они не смотрелись тупо для галочки как здесь.пройду лучше в Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters или Pathfinder: Wrath of the Righteous(в пошаговом режиме)поиграю.тот же новый чужой и то лучше,хотя не люблю игры с активной паузой

0
Fallen space knight

Меня больше всего бесит что рудники истощаются, вот они там сто лет стояли в них добывали алмазы а как твои наемники туда зашли и взяли под колпак они видите ли перестали вырабатывать алмазы через год.
Ну и ультратупость что нет в игре магазина, все пушки ты собираешь в луте, у или на рынке можно кое что надыпать, но почему я имея миллионы долларов не могу позволить себе калаш купить? Да и наличия основной базы не хватает.

1
Fallen space knight Grieverff

та ну, прошел этот вархаммер, ты не ощущаешь себя серым рыцарем вообще, какой то бомж с автоматом просто пол хп тебе выносит за ход, тупость какая то.

1
Grieverff Fallen space knight

Ну каждому свое,мне ваха зашла, хотя конечно ничего нового в игре нет.по сути тот же хком на минималке.про хр не знаю что у вас зв проблема, мне на легендарке отлично играется даже в режиме терминатора,главное вкачаться быстро.не шедевр,но поиграть сойдет для любителей пошаговых игр в стиле хкома.сейчас жду балду 3 и новую ваху от создателей пасфайндер

0
A.L.E.K.S.E.Y-9292ASD

Давно таких RPG не было

2
6363

Это настоящая рпг.

0
Jarvis666

Мужик на арте - чисто гигачад

0
6363

Эта та игра, которую буду проходить много раз. Как раньше игры делали не на разок. Рад за них.

0