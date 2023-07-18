Baldur's Gate 3 возглавила чарт продаж Steam за прошедшую неделю, а Jagged Alliance 3 на шестом месте

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю. В настоящее время Baldur's Gate 3 занимает первое место в рейтинге самых кассовых игр в Steam. В настоящее время игра находится в раннем доступе, а полноценный релиз версии 1.0 на ПК состоится 3 августа 2023 года (на PS5 - только 31 августа). Цена игры в настоящее время составляет 1999 рублей.
FPP-шутер BattleBit Remastered продолжает демонстрировать отличные результаты в рейтинге бестселлеров. Игра, позволяющая устраивать масштабные сетевые столкновения для 254 человек, продолжает демонстрировать огромный интерес (за выходные на серверах Valve было зарегистрировано 78 тыс. человек, играющих одновременно) и заняла третье место в рейтинге. Средняя оценка игры в Steam составляет 90%. Еще одна инди-игра, которая продолжает вызывать большой интерес, - Dave the Diver. Игра с водолазом в главной роли заняла четвертое место в чарте.
Неплохо дебютировала и Jagged Alliance 3 - игра заняла шестое место.
Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 11 по 18 июля:
хорошей игре,хорошие продажи
Чем дольше играю в JA3, тем больше она мне нравится. Кому скучно в ожидании релиза BG, очень советую. Кстати, там офигенная система разветвленных взаимосвязанных квестов, гораздо лучше, чем во многих "чистых" РПГ.
Не знаю,мне не зашла вообще,полностью унылая,совсем не реализованная игра.тот же ja rage! И то был бодрее,да там была меньше возможностей,но они не смотрелись тупо для галочки как здесь.пройду лучше в Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters или Pathfinder: Wrath of the Righteous(в пошаговом режиме)поиграю.тот же новый чужой и то лучше,хотя не люблю игры с активной паузой
Меня больше всего бесит что рудники истощаются, вот они там сто лет стояли в них добывали алмазы а как твои наемники туда зашли и взяли под колпак они видите ли перестали вырабатывать алмазы через год.
Ну и ультратупость что нет в игре магазина, все пушки ты собираешь в луте, у или на рынке можно кое что надыпать, но почему я имея миллионы долларов не могу позволить себе калаш купить? Да и наличия основной базы не хватает.
та ну, прошел этот вархаммер, ты не ощущаешь себя серым рыцарем вообще, какой то бомж с автоматом просто пол хп тебе выносит за ход, тупость какая то.
Ну каждому свое,мне ваха зашла, хотя конечно ничего нового в игре нет.по сути тот же хком на минималке.про хр не знаю что у вас зв проблема, мне на легендарке отлично играется даже в режиме терминатора,главное вкачаться быстро.не шедевр,но поиграть сойдет для любителей пошаговых игр в стиле хкома.сейчас жду балду 3 и новую ваху от создателей пасфайндер
Давно таких RPG не было
Это настоящая рпг.
Мужик на арте - чисто гигачад
Эта та игра, которую буду проходить много раз. Как раньше игры делали не на разок. Рад за них.