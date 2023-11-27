Baldur's Gate 3 вполне можно завершить без длительного отдыха, но это превратит RPG в кошмар

В Baldur's Gate 3 одним из основных элементов является длинный отдых, при котором можно восстанавливать очки жизни и навыки, а также успешно проходить различные миссии. И все же один из игроков доказал, что можно закончить эту RPG, ни разу не прибегнув к этой функции, правда, цена такого подхода оказывается довольно высокой.

В видеоролике, опубликованном ютубером Fracture, показано, что вполне реально добраться до конца первого акта игры, не отдыхая. Единственным исключением является момент, во время которого Larian Studios вынуждает использовать эту механику, чтобы развитие сюжета шло должным образом. Но Fracture полностью исцелил свою команду перед отдыхом и использовал свои умения после пробуждения - так что его партия не почувствовала эффектов сна в любом случае.

В результате он не смог напрямую воспользоваться ни одним из наиболее значимых бонусов, которые дают длительные перерывы в игре. Зато это вынудило его прибегнуть к грязной тактике, чтобы добиться прогресса на разных этапах прохождения.

Одним из решений, которое игрок нашел для продвижения по сюжету, было использование силы диалога для ухода от сражений. Когда это было невозможно, он расставлял своих персонажей таким образом, чтобы максимально использовать толчки, взрывоопасные бочки и предметы, которые могли бы дать ему преимущество.

За "Бегом без остановки" невероятно интересно наблюдать. Не имея возможности полагаться на навыки и простой способ лечения, Fracture приходится приспосабливаться и использовать по максимуму некоторые решения, о которых многие даже не задумываются.

Сообщество Baldur's Gate 3 уже доказало, что благодаря ряду решений (и нескольким глюкам) можно дойти до конца игры, не вступая в бой и убивая самых мощных боссов с помощью всего одного удара. Еще больше игроков должны открыть для себя новые возможности игры в 2023 году, когда наконец-то состоится релиз версии для Xbox Series X|S.