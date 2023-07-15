Baldur's Gate 3 vs Starfield - назревает война между фанатами Xbox и PS - обе игры выходят на консолях в один день ©

Baldur's Gate 3 и Starfield оказались в центре не прекращающейся войны консолей PS5 и Xbox Series X. В данный момент ситуация особенно накалена, поскольку фанаты с затаенным дыханием ожидают судебного вердикта по поводу приобретения компанией Microsoft компании Activision Blizzard. Но особенно странным выглядит спор Baldur's Gate 3 против Starfield, в котором фанаты спорят о том, какая из игр заслуживает более высокой оценки на Metacritic, не играя ни в одну из них.

На старте Baldur's Gate 3 будет доступна только на PS5 и ПК, а версия для Xbox планируется позже. На PS5 игра выйдет в тот же день (6 сентября 2023 года), что и эксклюзивный Starfield для Xbox. Это не на шутку раззадорило некоторых фанатов, которые уже определились с соответствующими оценками Metacritic для обеих игр еще до их выхода.

Фанбои Playstation относятся к Baldur's Gate 3 так, будто это эксклюзив для Playstation, и утверждают, что это большая RPG, чем Starfield

Теперь мы знаем план игры: притвориться большими поклонниками Baldur's Gate, попытаться подорвать ею Starfield и надеяться, что оценка на Metacritic окажется выше, чем у Starfield.

Если поискать в социальных сетях информацию о Starfield или Baldur's Gate 3, то можно встретить подобные комментарии, как приведенные выше.

Разработчик Baldur's Gate 3 компания Larian Studios недавно заявила в интервью GamesRadar, что ее не беспокоят сравнения со Starfield, поскольку "ролевых игр не хватает". "Хорошо быть в компании других ролевых игр", - сказал ведущий сценарист Адам Смит.