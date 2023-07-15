Baldur's Gate 3 vs Starfield - назревает война между фанатами Xbox и PS - обе игры выходят на консолях в один день

Baldur's Gate 3 и Starfield оказались в центре не прекращающейся войны консолей PS5 и Xbox Series X. В данный момент ситуация особенно накалена, поскольку фанаты с затаенным дыханием ожидают судебного вердикта по поводу приобретения компанией Microsoft компании Activision Blizzard. Но особенно странным выглядит спор Baldur's Gate 3 против Starfield, в котором фанаты спорят о том, какая из игр заслуживает более высокой оценки на Metacritic, не играя ни в одну из них.
На старте Baldur's Gate 3 будет доступна только на PS5 и ПК, а версия для Xbox планируется позже. На PS5 игра выйдет в тот же день (6 сентября 2023 года), что и эксклюзивный Starfield для Xbox. Это не на шутку раззадорило некоторых фанатов, которые уже определились с соответствующими оценками Metacritic для обеих игр еще до их выхода.
Фанбои Playstation относятся к Baldur's Gate 3 так, будто это эксклюзив для Playstation, и утверждают, что это большая RPG, чем Starfield
Теперь мы знаем план игры: притвориться большими поклонниками Baldur's Gate, попытаться подорвать ею Starfield и надеяться, что оценка на Metacritic окажется выше, чем у Starfield.
Если поискать в социальных сетях информацию о Starfield или Baldur's Gate 3, то можно встретить подобные комментарии, как приведенные выше.
Разработчик Baldur's Gate 3 компания Larian Studios недавно заявила в интервью GamesRadar, что ее не беспокоят сравнения со Starfield, поскольку "ролевых игр не хватает". "Хорошо быть в компании других ролевых игр", - сказал ведущий сценарист Адам Смит.
Блохеры такие блохеры. Пару комментов каких-то дурачков с форумов взяли, которые и в игру-то не играли, и вот строчат бложики про какие-то якобы эпические интернет-войны, хотя большинству глубоко насрать на самом деле.
Тут какие-то споры колясочников.
Сонибои будут играть в изометрию?)
А биллибои будут играть в "да, нет, сарказм".
Ты уже играл?
Nobody:
PG: Назревает война Baldur's Gate 3 против Starfield
мне одному сугубо пофиг, что там у консольщиков?
Нормальные люди купят обе игры, если они кажутся им заманчивыми и вне зависимости выбора - пройдут их последовательно.
Так в том то и прикол, что у нормальных людей в руках ПК. А вот у консольщиков только одна из игр и им нужно хоть как-то самоутвердится.
Начать хотя бы с того, что Baldur's Gate 3 будет доступна на всех консолях: что на боксе, что на плойке. Старфилд же прокатит плойку. Так что какая война если по умолчанию сонибои проиграли в виду того, что не получат одну из двух игр, а любители майков обе? Я уже молчу про ПК, который получит тот же Baldur's Gate 3 в начале августа, когда как консольщикам придётся ещё ждать и им всё испортят спойлерами.
Достал этот БГ3. Игра будет пошаговая шляпа, как Дивините, а не как Бг12 Неверы или Дао. внешне красивая. Но такая же пустышка как и обе Дивинити. так как Лариан не умеет в интересный сюжет. геймплейно будет интересно по началу, а потом надоест и станет скукотищей ближе к середине.
ну для таки как раз Starfield выпустят, , оценишь интересный мир бгггг
я ниче не оценю вообще. у меня видяха сдохла)) так что щас я приобщаюсь на встроенной к БГ12, неверу дюзексу 2000 ну и тд)) щасв 1 ведьмака поставил. и это старье лучше Дивинетей на голову. и я не про 1 ведьмак.
Дизы чисто автоматом ставят ,а по чесноку так и есть - пред.дивинити были абсолютно детскими игрушками ..чисто прошёл и забыл, ну разве что музончик мне запомнился. Вот если бы они на своей базе создали аналог Pillars of Eternity - но я что то очень сомневаюсь ..