Baldur's Gate 3 вскоре может присоединиться к Xbox Play Anywhere

В преддверии запуска портативной консоли ROG Xbox Ally десятки игр получили новый тег «Handheld» (портативное устройство), указывающий на возможность играть в них на этом устройстве. Впрочем, это изменение может также указывать на нечто еще более интересное.
По сути, ROG Xbox Ally — это портативный ПК, в котором сочетаются лучшие характеристики оборудования ASUS, гибкость Windows и доступность экосистемы Xbox, а это значит, что любая игра с тегом «Handheld» (портативная) уже должна быть в Microsoft Store в версии для ПК или скоро появится там. Это может говорить о том, что некоторые из этих игр должны стать частью Xbox Play Anywhere, что будет особенно удобно для тех, кто любит переходить с одного устройства на другое.
В список игр с новой меткой входят Baldur's Gate 3, Tainted Grail: The Fall of Avalon и Diablo IV. Если они станут частью Xbox Play Anywhere, игроки смогут наслаждаться ими на ПК, консолях Xbox и поддерживаемых портативных устройствах, без необходимости покупать несколько копий. На данный момент метка на страницах игр в Microsoft Store отображается некорректно и выглядит как пустой значок.
Впрочем, пока это лишь предположение, не подтвержденное официально Microsoft, но ситуация выглядит весьма интригующей.
это мобильная консоль которых сотни на рынке. Например у ASUS в 2024 году была такая консоль называется она ROG Ally. Теперь касательно ROG Xbox Ally это младшая консоль в модельном ряде Ally отдельного сегмента ROG у производителя ASUS. И по характеристикам она даже хуже ROG Ally 2024. У нее всего лишь 4 ядра поколения Zen2 а графика RDNA2. Грубо говоря это старое железо. Которое покупать сейчас крайне не рекомендую. Касательно же BG3 на этой консоли. Вообще странно, что консоли, по сути, на windows должны проходить какую либо сертификацию. Ну, разве что управление только тут да согласен. Это всё-таки не консоли на других архитектурах или ОС и работающие через т.н. эмуляторы или вапперы.
p.s. у Асуса есть еще и старшая консоль ROG Xbox Ally X в модельном ряду 2025 года. Вот она действительно стоит внимания. Ну и цена у нее мягко говоря тоже внимания стоит только негативного. Я думал в этом плане Интел только может но и АМД смогла.
определись уже XD