Baldur's Gate 3 вскоре может присоединиться к Xbox Play Anywhere

В преддверии запуска портативной консоли ROG Xbox Ally десятки игр получили новый тег «Handheld» (портативное устройство), указывающий на возможность играть в них на этом устройстве. Впрочем, это изменение может также указывать на нечто еще более интересное.

По сути, ROG Xbox Ally — это портативный ПК, в котором сочетаются лучшие характеристики оборудования ASUS, гибкость Windows и доступность экосистемы Xbox, а это значит, что любая игра с тегом «Handheld» (портативная) уже должна быть в Microsoft Store в версии для ПК или скоро появится там. Это может говорить о том, что некоторые из этих игр должны стать частью Xbox Play Anywhere, что будет особенно удобно для тех, кто любит переходить с одного устройства на другое.

В список игр с новой меткой входят Baldur's Gate 3, Tainted Grail: The Fall of Avalon и Diablo IV. Если они станут частью Xbox Play Anywhere, игроки смогут наслаждаться ими на ПК, консолях Xbox и поддерживаемых портативных устройствах, без необходимости покупать несколько копий. На данный момент метка на страницах игр в Microsoft Store отображается некорректно и выглядит как пустой значок.

Впрочем, пока это лишь предположение, не подтвержденное официально Microsoft, но ситуация выглядит весьма интригующей.