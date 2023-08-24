Baldur's Gate 3 выбыла из списка 10 самых рейтинговых игр на Metacritic

Baldur's Gate 3 стала самой рейтинговой новой игрой 2023 года, опередив даже The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, выйдя в десятку самых рейтинговых игр.
В течение некоторого времени Baldur's Gate 3 поднималась вверх по рейтингу, заняв сначала девятую позицию, а затем обогнав Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2 и заняв седьмое место. К сожалению, в результате недавних обзоров Baldur's Gate 3 общий балл игры снизился с 97 до 96, из-за чего упала на 30-е место в списке самых высокорейтинговых игр всех времен по версии Metacritic, включая разные версии одних и тех же игр. Она находится между Uncharted 2: Among Thieves и Resident Evil 4 - двумя играми, которые многие называют лучшими в индустрии, поэтому нельзя сказать, что Baldur's Gate 3 на дне.
Более того, 100% отзывов критиков на Baldur's Gate 3 были положительными, хотя некоторые издания поставили ей не 10/10, а 9/10. Для тех, кому интересно, в десятку самых рейтинговых игр вновь вошли The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Tony Hawk's Pro Skater 2, Grand Theft Auto 4, SoulCalibur, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5, Disco Elysium: The Final Cut и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, поскольку Baldur's Gate 3 потеряла свое место.
Несмотря на то, что ПК-версия Baldur's Gate 3 выбыла из топ-10, еще есть шанс, что эта версия игры снова туда войдет. На PS5 игра выйдет 6 сентября, и в силу особенностей классификации игр на Metacritic она будет рассматриваться как совершенно отдельная от версии для ПК. Если Baldur's Gate 3 на PS5 наберет достаточное количество положительных отзывов, то это может вернуть игру в десятку самых рейтинговых игр всех времен. Если же это не удастся, то у Larian будет третий шанс - версия Baldur's Gate 3 для Xbox, хотя дата ее выхода пока не определена.
Несмотря на то, что попадание в первую десятку более престижно, попадание Baldur's Gate 3 в первую тридцатку самых рейтинговых игр - это все равно невероятное достижение. Франшиза Baldur's Gate вообще становится одним мегахитом за другим, а Baldur's Gate 2: Shadows of Amn попала в сотню лучших. Baldur's Gate 1 получила практически всеобщее признание критиков еще во время своего выхода, что сделало трилогию Baldur's Gate одной из самых рейтинговых игр.
Да их топы странные, напоминают топы Кинопоиска, где вроде как есть достойные фильмы в топе.. а потом какой то кал врывается между топами, так и тут. Вообще верить в топы это себя не уважать, это же насколько надо потерять индивидуальность что бы верить в тренды и идти по ним, вам напомнить какая музыка популярная сейчас? Не дай бог вам её слушать в трезвом уме, и похоже с играми будет такая же история.
дошли до 3 акта
Да тормоза это конечно ппц, хотя неработающий квестов немного попадалось, Ларианам явно был нужен этот месяц на полировку но увы, может и к лучшему чтобы не попасть Старфилду под каток, благо хоть работа в этом направлении идет,
там не только оптимизация, а еще и куча вырезанного контента, банально обещанный Верхний город куда-то испарился. А жаль, я его больше всего ждал
Хватит. Нет там диких тормозов. Особенно таких, чтобы о них ныли.
Что во втором, что в третьем акте, ФПС одинаковый.
Дело даже не в полировке, они за неделю до релиза вырезали треть контента
Дойдут до концовки - снимут еще пару балов.
у любой игры всегда были, есть и будут свои фанаты... и плевать им на все эти рейтинги... я не вижу причин переживать из-за рейтинга, если нравится то нужно просто играть и всё, ну а если не нравится, то просто не нужно играть... я бы хотел в самой игре графику как в этих видеороликах и вид от 3 лица с возможностью настраивать камеру, и нонтаргет... и русскую озвучку...
Логично. Ибо давно опиратся на данные подобных площадок не стоит. Ибо как говорится все продаётся все покупается. Вопрос кол-ва денег только. Если конечно тебе это нужно изначально.
Ну, люди прошли вылизанный за бету первый акт и поняли что дальше то контента гораздо меньше. Я лично ждал большего, но это скорее всего из за завышенных ожиданий, хайп вокруг не хилый подняли. Не читал бы новостей заранее, меньше бы разочаровался
У балдура проседает конкретно 3 акт, и конкретно там вырезали больше всего контента. Ну ничего, потом расширенное издание, уж надеюсь, сделают и всё вернут, и тогда играть будет ещё приятнее.
Наверное я играю в другую версию игры, потому что у меня стим уже показывает 228й час игры и недостаток контента хоть в каком нибудь акте, я до сих пор не нашел. Где то больше, как допустим в Подземье, где то меньше как допустим в яслях гитьянок, но сказать что его недостаточно после первого акта, у меня язык не поворачивается
GTA4 в списке? Этот неоптимизированный обрубок былых возможностей серии, в котором даже сюжета толком нет?
Есть SoulCalibur, но нет ни одной игры из серии двух самых популярных файтингов?
И сразу две части Марио?
Даже непонятно, огорчаться или радоваться вылету из такого списка...
Давно пора забыть про этот шлак
Вежливо готовит место для Starfield.
Старфилд будет барахтаться в районе 80-85
40 - не больше.
Тоже думаю, что в таком диапазоне будет рейтинг.