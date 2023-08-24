на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 4 713 оценок

Baldur's Gate 3 выбыла из списка 10 самых рейтинговых игр на Metacritic

©
Procy_on
Новости

Baldur's Gate 3 стала самой рейтинговой новой игрой 2023 года, опередив даже The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, выйдя в десятку самых рейтинговых игр.

В течение некоторого времени Baldur's Gate 3 поднималась вверх по рейтингу, заняв сначала девятую позицию, а затем обогнав Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2 и заняв седьмое место. К сожалению, в результате недавних обзоров Baldur's Gate 3 общий балл игры снизился с 97 до 96, из-за чего упала на 30-е место в списке самых высокорейтинговых игр всех времен по версии Metacritic, включая разные версии одних и тех же игр. Она находится между Uncharted 2: Among Thieves и Resident Evil 4 - двумя играми, которые многие называют лучшими в индустрии, поэтому нельзя сказать, что Baldur's Gate 3 на дне.

Более того, 100% отзывов критиков на Baldur's Gate 3 были положительными, хотя некоторые издания поставили ей не 10/10, а 9/10. Для тех, кому интересно, в десятку самых рейтинговых игр вновь вошли The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Tony Hawk's Pro Skater 2, Grand Theft Auto 4, SoulCalibur, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5, Disco Elysium: The Final Cut и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, поскольку Baldur's Gate 3 потеряла свое место.

Несмотря на то, что ПК-версия Baldur's Gate 3 выбыла из топ-10, еще есть шанс, что эта версия игры снова туда войдет. На PS5 игра выйдет 6 сентября, и в силу особенностей классификации игр на Metacritic она будет рассматриваться как совершенно отдельная от версии для ПК. Если Baldur's Gate 3 на PS5 наберет достаточное количество положительных отзывов, то это может вернуть игру в десятку самых рейтинговых игр всех времен. Если же это не удастся, то у Larian будет третий шанс - версия Baldur's Gate 3 для Xbox, хотя дата ее выхода пока не определена.

Несмотря на то, что попадание в первую десятку более престижно, попадание Baldur's Gate 3 в первую тридцатку самых рейтинговых игр - это все равно невероятное достижение. Франшиза Baldur's Gate вообще становится одним мегахитом за другим, а Baldur's Gate 2: Shadows of Amn попала в сотню лучших. Baldur's Gate 1 получила практически всеобщее признание критиков еще во время своего выхода, что сделало трилогию Baldur's Gate одной из самых рейтинговых игр.

10
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Да их топы странные, напоминают топы Кинопоиска, где вроде как есть достойные фильмы в топе.. а потом какой то кал врывается между топами, так и тут. Вообще верить в топы это себя не уважать, это же насколько надо потерять индивидуальность что бы верить в тренды и идти по ним, вам напомнить какая музыка популярная сейчас? Не дай бог вам её слушать в трезвом уме, и похоже с играми будет такая же история.

19
Procy_on

дошли до 3 акта

17
Kerrot

Да тормоза это конечно ппц, хотя неработающий квестов немного попадалось, Ларианам явно был нужен этот месяц на полировку но увы, может и к лучшему чтобы не попасть Старфилду под каток, благо хоть работа в этом направлении идет,

2
name1esss Kerrot

там не только оптимизация, а еще и куча вырезанного контента, банально обещанный Верхний город куда-то испарился. А жаль, я его больше всего ждал

1
sirGeronis

Хватит. Нет там диких тормозов. Особенно таких, чтобы о них ныли.

Что во втором, что в третьем акте, ФПС одинаковый.

0
Лариан Яна Kerrot

Дело даже не в полировке, они за неделю до релиза вырезали треть контента

0
RevengeM3

Дойдут до концовки - снимут еще пару балов.

0
Джон86

у любой игры всегда были, есть и будут свои фанаты... и плевать им на все эти рейтинги... я не вижу причин переживать из-за рейтинга, если нравится то нужно просто играть и всё, ну а если не нравится, то просто не нужно играть... я бы хотел в самой игре графику как в этих видеороликах и вид от 3 лица с возможностью настраивать камеру, и нонтаргет... и русскую озвучку...

2
Egik81

Логично. Ибо давно опиратся на данные подобных площадок не стоит. Ибо как говорится все продаётся все покупается. Вопрос кол-ва денег только. Если конечно тебе это нужно изначально.

-2
Lenyaants

Ну, люди прошли вылизанный за бету первый акт и поняли что дальше то контента гораздо меньше. Я лично ждал большего, но это скорее всего из за завышенных ожиданий, хайп вокруг не хилый подняли. Не читал бы новостей заранее, меньше бы разочаровался

-2
danjuice

У балдура проседает конкретно 3 акт, и конкретно там вырезали больше всего контента. Ну ничего, потом расширенное издание, уж надеюсь, сделают и всё вернут, и тогда играть будет ещё приятнее.

2
pokemonizm

Наверное я играю в другую версию игры, потому что у меня стим уже показывает 228й час игры и недостаток контента хоть в каком нибудь акте, я до сих пор не нашел. Где то больше, как допустим в Подземье, где то меньше как допустим в яслях гитьянок, но сказать что его недостаточно после первого акта, у меня язык не поворачивается

1
BrokVud

GTA4 в списке? Этот неоптимизированный обрубок былых возможностей серии, в котором даже сюжета толком нет?

Есть SoulCalibur, но нет ни одной игры из серии двух самых популярных файтингов?

И сразу две части Марио?

Даже непонятно, огорчаться или радоваться вылету из такого списка...

-3
lesorub88

Давно пора забыть про этот шлак

-7
warp 37

Вежливо готовит место для Starfield.

-9
Msm Msm

Старфилд будет барахтаться в районе 80-85

2
Микола Ларионов Msm Msm

40 - не больше.

-3
as1c Msm Msm

Тоже думаю, что в таком диапазоне будет рейтинг.

1