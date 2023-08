Baldur's Gate 3 выбыла из списка 10 самых рейтинговых игр на Metacritic ©

Baldur's Gate 3 стала самой рейтинговой новой игрой 2023 года, опередив даже The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, выйдя в десятку самых рейтинговых игр.



В течение некоторого времени Baldur's Gate 3 поднималась вверх по рейтингу, заняв сначала девятую позицию, а затем обогнав Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2 и заняв седьмое место. К сожалению, в результате недавних обзоров Baldur's Gate 3 общий балл игры снизился с 97 до 96, из-за чего упала на 30-е место в списке самых высокорейтинговых игр всех времен по версии Metacritic, включая разные версии одних и тех же игр. Она находится между Uncharted 2: Among Thieves и Resident Evil 4 - двумя играми, которые многие называют лучшими в индустрии, поэтому нельзя сказать, что Baldur's Gate 3 на дне.

Более того, 100% отзывов критиков на Baldur's Gate 3 были положительными, хотя некоторые издания поставили ей не 10/10, а 9/10. Для тех, кому интересно, в десятку самых рейтинговых игр вновь вошли The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Tony Hawk's Pro Skater 2, Grand Theft Auto 4, SoulCalibur, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5, Disco Elysium: The Final Cut и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, поскольку Baldur's Gate 3 потеряла свое место.

Несмотря на то, что ПК-версия Baldur's Gate 3 выбыла из топ-10, еще есть шанс, что эта версия игры снова туда войдет. На PS5 игра выйдет 6 сентября, и в силу особенностей классификации игр на Metacritic она будет рассматриваться как совершенно отдельная от версии для ПК. Если Baldur's Gate 3 на PS5 наберет достаточное количество положительных отзывов, то это может вернуть игру в десятку самых рейтинговых игр всех времен. Если же это не удастся, то у Larian будет третий шанс - версия Baldur's Gate 3 для Xbox, хотя дата ее выхода пока не определена.



Несмотря на то, что попадание в первую десятку более престижно, попадание Baldur's Gate 3 в первую тридцатку самых рейтинговых игр - это все равно невероятное достижение. Франшиза Baldur's Gate вообще становится одним мегахитом за другим, а Baldur's Gate 2: Shadows of Amn попала в сотню лучших. Baldur's Gate 1 получила практически всеобщее признание критиков еще во время своего выхода, что сделало трилогию Baldur's Gate одной из самых рейтинговых игр.