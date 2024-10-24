Baldur's Gate 3 выглядит как совершенно другая RPG с модом от первого лица, что сам глава Larian захотел поиграть в это

С помощью нескольких модов Baldur's Gate 3 может превратиться из изометрической игры, которую вы проходите с помощью клика, в ролевую игру от первого лица с WASD-управлением - и глава Larian Studios Свен Винке сам хочет попробовать последний способ игры.

В недавнем видеоролике от ютубера Proxy Gate Tactician рассказывается о комбинации модов, меняющих игру, - от настроек камеры до передвижения персонажа. Со всеми модами ролевая игра больше похожа на смесь Dragon Age и Skyrim, чем на Baldur's Gate 3.

На данный ролик отреагировал сам гендиректор Larian Свен Винке, который поделился своими мыслями о комбо-модах: "Теперь я хочу поиграть в это - просто посмотрите на это".

Однако в данный момент мод "ОЧЕНЬ пустой" и "пока не подходит для использования в кампании".