Baldur's Gate 3 выглядит как совершенно другая RPG с модом от первого лица, что сам глава Larian захотел поиграть в это

С помощью нескольких модов Baldur's Gate 3 может превратиться из изометрической игры, которую вы проходите с помощью клика, в ролевую игру от первого лица с WASD-управлением - и глава Larian Studios Свен Винке сам хочет попробовать последний способ игры.
В недавнем видеоролике от ютубера Proxy Gate Tactician рассказывается о комбинации модов, меняющих игру, - от настроек камеры до передвижения персонажа. Со всеми модами ролевая игра больше похожа на смесь Dragon Age и Skyrim, чем на Baldur's Gate 3.
На данный ролик отреагировал сам гендиректор Larian Свен Винке, который поделился своими мыслями о комбо-модах: "Теперь я хочу поиграть в это - просто посмотрите на это".
Однако в данный момент мод "ОЧЕНЬ пустой" и "пока не подходит для использования в кампании".
ну такое
В видом от 3-го лица самая нормальная камера, а это уже дичь.
ну для 2003 может быть, сейчас же на такое способны только разрабы-халтурщики, которым лень делать нормальную игры...
Я многое могу понять, кроме одного. Нафига разрабы сделали настолько крутой графон, если в игре НЕТ камеры хотя бы от третьего лица? Зачем игре с видом с верху, по сути, нужен такой детальный графон, которого 99% игрового времени игрок тупо НЕ видит? Вот зачем? Издали не видно всю эту детализацию на игровых уровнях.
Да и фиг бы с ним с видом сверху. Но если у игры настолько красивый графон, ну хотя бы процесс исследования мира вне боя могли бы сделать от третьего лица. Ну чтоб игрок любовался графоном. А так это тупость невероятная со стороны Лариан - сделать графон, но при этом камеру отдалить подальше в геймплее, чтоб игрок графона не видел. Ну разве это не тупо?
здесь камера не от первого лица а выше первого лица буквально над башкой камера гоупро
Сам то понял, что за дичь ты выдал?
над лицом а не в лице
Ну так хотя бы похоже на игру, а не на всратую визуальную новеллу из 2003, как в оригинале. Хотя этому унынию уже ничем не помоч, если только полностью переписать сумбурный сюжет и добавить норм игровых персонажей вместо кринжовых.
зачем ты это высрал? ах да чтобы забайтить на коменты..