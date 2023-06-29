Baldur's Gate 3 выйдет на ПК раньше, чтобы избежать конкуренции с Starfield и Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ©

Larian Studios немного сдвинула сроки выхода своей предстоящей ролевой игры Baldur's Gate 3, и это означает хорошие и плохие новости в зависимости от того, планировали ли вы играть в игру на ПК или PlayStation 5.

В интервью Kotaku основатель Larian Свен Винке сказал, что решение перенести ПК-версию на несколько недель было принято потому, что начало августа показалось более подходящим временем для того, чтобы выпустить игру для ПК-игроков, а не ждать, пока будет готова консольная версия. Глядя на календарь выхода игры 2023, Винке сказал, что перенос релиза на 3 августа имеет смысл, потому что игра не будет сталкиваться с другими сентябрьскими ролевыми играми, такими как грядущая научно-фантастическая ролевая игра с открытым миром Starfield и дополнение Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Мы хотели выпустить игру одновременно, а когда поняли, что этого не произойдет, стали смотреть, что можно выпустит. "Потом мы увидели, что это был очень напряженный год, с Zelda, с Diablo, Starfield, Cyberpunk, а потом еще и Final Fantasy - так что мы начали искать "ладно, хорошо, что же это за хорошее место, когда люди смогут играть, и они не будут бороться за внимание?". У нас есть эта игра, по сути, готовая к использованию на PC. Так что 3 августа показалось нам хорошим вариантом. Поэтому мы выбрали именно его.

Что касается консольных версий, Винке объяснил, что приоритетом Larian является достижение стабильной частоты кадров 60 FPS, поэтому версия для PS5 выйдет на месяц позже, а версия для Xbox Series X/S все еще находится в разработке.

"PS5, мы хотим достичь 60 FPS, мы очень близки к этому, - сказал Винке. "Поэтому нам нужно дополнительное время. Кроме того, требуется некоторое время на рассмотрение заявок. Вот так и получилось. На Xbox нам нужно немного больше времени. Там другие требования. Но мы их тоже выполняем, просто это займет немного больше времени".