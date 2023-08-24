Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox в этом году без кооператива с раздельным экраном на Series S

Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox в этом году, несмотря на опасения разработчика Larian, что выход игры придется перенести на 2024 год.
Основатель и генеральный директор Larian Свив Винке (Swev Vincke) написал в Twitter, что найдено решение, которое позволит выпустить игру на Xbox Series X и Series S в этом году.
Очень рад подтвердить, что после вчерашней встречи с Филом Спенсером мы нашли решение, которое позволит нам выпустить Baldur's Gate 3 для игроков Xbox уже в этом году, над чем мы работали довольно долгое время. Все улучшения будут присутствовать, а кооператив с раздельным экраном будет доступен в серии X. В серии S кооператива с раздельным экраном не будет, но будет реализовано кросс-сохранение между Steam и Xbox.
Совместная игра с раздельным экраном была проблемой для Larian, поскольку студия, похоже, не могла добиться того, чтобы этот режим работал на менее мощном оборудовании Series S на должном уровне.
Ранее в этом месяце директор Larian по издательской деятельности Майкл Даус (Michael Douse) написал в Твиттере, что игра вряд ли выйдет на Xbox в этом году, поскольку, по всей видимости, Microsoft требует полного паритета функций между версиями Xbox Series X и Series X.
Неужели Филька-балабол понял, что XSS полный кусок дерьма
А сразу нельзя было?
Внезапно Филя подумал, что неожиданный громкий консольный эксклюзив Сони, пусть и временный, лучше пораньше выпустить на своей платформе и фиг бы с этим экраном — денежка важнее.
"Бедные" сонибои, они ведь его уже записали к себе в экзы. Причём один уникум по этому поводу умудрился похоронить ещё и ПК))
вот тебе и паритет. надо с вообще отменять
Сидят сейчас такие Майки и думают про себя вот же мы тупые дэбилоиды что купили эту Беседку лузерскую а не студию Лариан)))))и готовы добавить еще пару лярдов баксов чтобы только Лариан была их студией))))))