на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 366 оценок

Baldur's Gate 3 забрала 5 наград на BAFTA Games Awards 2024, в том числе за Лучшую игра

monk70
Новости

Прошла очередная церемония награждения BAFTA Games Awards, на на которой были отмечены одни из лучших игр прошлого года. Вероятно, неудивительно, что Baldur’s Gate 3 стала триумфатором, выиграв общую награду за лучшую игру вместе с тремя другими и награду «Выбор игроков». Alan Wake 2 и Super Mario Bros. Wonder получили по две статуэтки каждая, как и превосходная инди-головоломка Viewfinder.

Полный список победителей:

  • Лучшая игра — Baldur’s Gate 3
  • Анимация - Hi-Fi Rush
  • Художественное достижение — Alan Wake 2
  • Аудио достижение — Alan Wake 2
  • Британская игра — Viewfinder
  • Дебютная игра — Venba
  • Развивающаяся игра — Cyberpunk 2077
  • Семейная игра — Super Mario Bros. Wonder
  • Не просто развлечение — Tchia
  • Дизайн игры — Dave the Diver
  • Мультиплеер — Super Mario Bros. Wonder
  • Музыка — Baldur's Gate 3
  • Повествование — Baldur's Gate 3
  • Новый IP — Viewfinder
  • Исполнитель главной роли — Наджи Джетер в роли Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man 2.
  • Исполнитель роли второго плана — Эндрю Винкотт в роли Рафаэля в Baldur’s Gate 3
  • Выбор игроков — Baldur’s Gate 3
  • Техническое достижение — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
TheLokich

Развивающаяся игра — Cyberpunk 2077

Исполнитель главной роли — Наджи Джетер в роли Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man 2.

1
Simple Jack

Ролики продали дурачкам это посредственное кривое пошаговое изометрическое УГ
Ее до конца прошли 1.5 калеки от силы

-9
Snake Snaake Snaaaaaake

калека - это когда ты пишешь посты в ленту

0
Pimba

При условии что одно полное прохождение занимает ну примерно так 150+ )

И в эту игру до сих пор активно играю 🥇

0
Da1F1

по статистике стим, игру прошли 20 проц людей, а исходя что там продажи как минимум лям, только в стиме. То получается что как минимум 200к людей прошли игру.
Ну а ты и дальше плачь под постами о бг3, как бг3 тебе не интересна

1
Комментарий удален
вупсич пупсич Pimba

Заспидранил за 56 часов за паладина) фул драки во всех актах

0