Baldur's Gate 3 забрала 5 наград на BAFTA Games Awards 2024, в том числе за Лучшую игра

Прошла очередная церемония награждения BAFTA Games Awards, на на которой были отмечены одни из лучших игр прошлого года. Вероятно, неудивительно, что Baldur’s Gate 3 стала триумфатором, выиграв общую награду за лучшую игру вместе с тремя другими и награду «Выбор игроков». Alan Wake 2 и Super Mario Bros. Wonder получили по две статуэтки каждая, как и превосходная инди-головоломка Viewfinder.
Полный список победителей:
- Лучшая игра — Baldur’s Gate 3
- Анимация - Hi-Fi Rush
- Художественное достижение — Alan Wake 2
- Аудио достижение — Alan Wake 2
- Британская игра — Viewfinder
- Дебютная игра — Venba
- Развивающаяся игра — Cyberpunk 2077
- Семейная игра — Super Mario Bros. Wonder
- Не просто развлечение — Tchia
- Дизайн игры — Dave the Diver
- Мультиплеер — Super Mario Bros. Wonder
- Музыка — Baldur's Gate 3
- Повествование — Baldur's Gate 3
- Новый IP — Viewfinder
- Исполнитель главной роли — Наджи Джетер в роли Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man 2.
- Исполнитель роли второго плана — Эндрю Винкотт в роли Рафаэля в Baldur’s Gate 3
- Выбор игроков — Baldur’s Gate 3
- Техническое достижение — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Развивающаяся игра — Cyberpunk 2077
Исполнитель главной роли — Наджи Джетер в роли Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man 2.
Ролики продали дурачкам это посредственное кривое пошаговое изометрическое УГ
Ее до конца прошли 1.5 калеки от силы
калека - это когда ты пишешь посты в ленту
При условии что одно полное прохождение занимает ну примерно так 150+ )
И в эту игру до сих пор активно играю 🥇
по статистике стим, игру прошли 20 проц людей, а исходя что там продажи как минимум лям, только в стиме. То получается что как минимум 200к людей прошли игру.
Ну а ты и дальше плачь под постами о бг3, как бг3 тебе не интересна
Заспидранил за 56 часов за паладина) фул драки во всех актах