Baldur's Gate 4 неизбежна: Wizards of the Coast раскрыла планы и нового партнёра по D&D

После оглушительного успеха Baldur’s Gate 3 фанаты ждут анонса продолжения, но Larian Studios, создавшая хит, к проекту не вернётся. Однако президент Wizards of the Coast (владеющей брендом Dungeons & Dragons) уверяет: Baldur’s Gate 4 обязательно будет. Правда, пока она ещё даже не в разработке.

Новую игру по D&D сейчас делает студия Giant Skull под руководством Стига Асмуссена — геймдиректора Star Wars Jedi и God of War 3. Проект описывается как полностью новый сюжетный экшен в мире D&D, рассчитанный на одного игрока. Несмотря на эксклюзивное соглашение с Wizards of the Coast, эта игра не будет Baldur’s Gate 4.

Руководство компании подчёркивает: серия Baldur’s Gate — «невероятная» и её продолжение неизбежно, но параллельно важно создавать проекты, которые откроют D&D новой аудитории. Giant Skull же получила задачу рассказать уникальную историю, способную увлечь как фанатов настольной игры, так и поклонников масштабных экшенов.

Таким образом, четвёртая часть культовой RPG в планах, но ждать её придётся дольше, чем многие надеялись.