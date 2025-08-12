Baldur's Gate 4 неизбежна: Wizards of the Coast раскрыла планы и нового партнёра по D&D

После оглушительного успеха Baldur’s Gate 3 фанаты ждут анонса продолжения, но Larian Studios, создавшая хит, к проекту не вернётся. Однако президент Wizards of the Coast (владеющей брендом Dungeons & Dragons) уверяет: Baldur’s Gate 4 обязательно будет. Правда, пока она ещё даже не в разработке.
Новую игру по D&D сейчас делает студия Giant Skull под руководством Стига Асмуссена — геймдиректора Star Wars Jedi и God of War 3. Проект описывается как полностью новый сюжетный экшен в мире D&D, рассчитанный на одного игрока. Несмотря на эксклюзивное соглашение с Wizards of the Coast, эта игра не будет Baldur’s Gate 4.
Руководство компании подчёркивает: серия Baldur’s Gate — «невероятная» и её продолжение неизбежно, но параллельно важно создавать проекты, которые откроют D&D новой аудитории. Giant Skull же получила задачу рассказать уникальную историю, способную увлечь как фанатов настольной игры, так и поклонников масштабных экшенов.
Таким образом, четвёртая часть культовой RPG в планах, но ждать её придётся дольше, чем многие надеялись.
Украли чужой брэнд. Выпустили повесточную ахинею, не имеющую никакого отношения к настоящим Baldur's Gate. Что характерно - зумеры, которым нравится Divinity Original Sin 3, терпеть не могут BG1-2.
В общем, Свен в своём репертуаре. А четвертая D:OS, по всей видимости пробьёт дно, и станет достойным продолжателем дела Вейлгарда.
Пока что только ты дно пробил.
откуда вы берётесь?
Я люблю BG 1 и 2, а ещё ID 1 и 2 и NW 1 и 2, а ещё я прочитал почти все книги Сальваторе по FR. Так что походу ты звездобол мил человек.
Никто не сомневался, но тут вопрос, смогут ли другие студии хотя бы приблизится к уровню 3-й части..?
можно и лучше сделать например,зачем приближаться к уровню третьей части
Сомневаюсь, только Ларианс смогут сделать, лет через 8, а сразу и смысла нет.
То есть ты хочешь, чтобы остальные вернулись к DEI? Или это другое?)
3 балдур тот еще повесточный цирк уродов, вряд-ли в 4 будет по другому
Никто кроме Ларианов не смогут ее сделать
фанатизм до добра не доведет
уже, любая новость про днд сопровождается позерством ларианов
Главное не подпускать к проекту зоофиЛарианов и тогда может и получится что-то путное! Ну или хотя бы не с таким огромным количеством повестки, как в Балде Гея 3!
Я бы хотел чтоб бг4 делали OwlCats, чтоб была как их ВОТР, только без изометрии, а с нормальной 3д камерой.
Не те бюджеты у Совокотов, по крайней мере пока, чтобы делать что-то уровня Лариан. Но учитывая их фанатичный подход к переносу правил настолок, думаю, у них получилось бы неплохо. Правда не уверен, что они бы заморачивались таким же интерактивом на поле боя, как у бельгийцев.
Эх вот бы они фаллаут у бесезды как-то забрали, а то пострелушки без отыгрыша надоели.
Давайте будем честны это Дивинити 3,а не балдур))Вспомните великий 2 Балдурс Гейт)
А были разве сомнения ? Ну может у школьников, которые не видели бг1 и бг2
Интересно было бы посмотреть на БГ 4 в исполнении совокотов…
При всем уважении к ларианам но их бочки/ящики с гнилыми помидорами кочующие из игры в игру и которыми усеяны все локи, мягко говоря не вдохновляли на исследования а кап в 12 уровней который ты набирал уже к середине прохождения и вовсе хоронил весь эндгейм, про такую вещь как общий инвентарь ларианы тоже не в курсе были, и концовОЧКА помнится тоже не вдохновляла на перепрохождение.
Успех то конечно заслуженный, как и игра года без вопросов, но вот осадочек остался, помню как через силу её допроходил на релизе.
механика что можно покрасть сундук и складвать отпереть потом в лагерире и тута все помидоры потом довольно крутая
забавно,но divinity original sin такое было
ваще странное побирае обьектов еще в первой 2д дивини было
До третьего акта не плохая игра, хотя пошаговые бjи испортили всю игры, у игры ничего общего со второй частью, кроме названия, забавно то, что старая игра в сто раз интереснее была.