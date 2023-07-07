Бесплатный приквел Baldur's Gate 3 завершился - в финале намекнули на необычного нового компаньона

В прошлом месяце, 16 июня, разработчики из Larian представили бесплатный текстовый приквел. Его сюжет происходит за 15 лет до событий Baldur’s Gate III, а игрокам предстоит помочь главному герою в расследовании убийства и попытаться выяснить личность преступника.
Сегодня сюжет приквела неожиданно завершился:
Управляемый пользователями начинающий детектив погиб от рук драконорожденного серийного убийцы, который работает в паре с гоблином.
Судя по всему этот персонаж станет одним из компаньонов в Baldur's Gate 3. Возможно, его официально представят уже сегодня на трансляции Panel from Hell.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
Ну что они так, я не голосовал за канализацию, жопой чуял, что там и встретишь свой конец. Хотя что-то подсказывает мне, в любом случае был был такой исход, только в другом месте.
Не, судя по точкам внизу карты - была возможность удлинить сюжет. Но теперь мы это не узнаем(
Вот холера. А я хотел еще поучаствовать в этом эвенте.