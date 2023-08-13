BioWare неожиданно поздравила разработчиков Baldur's Gate

BioWare решила поздравить команду Larian Studios с релизом Baldur’s Gate 3. Небольшой пост с парой эмодзи был выложен в Twitter.
От студии давно не слышно анонсов и новостей о работе над уже заявленными проектами – Mass Effect и Dragon Age. На вопрос фаната о выходе ремастере Dragon Age так никто и не ответил.
Релиз Baldur's Gate 3 состоялся 3 августа на ПК, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.
Раздался голос из могилы.
О Проснулись...прям чувствуется как они не хотели это писать
Так ещё и так скромно...)
Постучались с того света
BioWare неожиданно постучали со дна
И слава Ктулху что не слышно! Лучше пуст ьне будет ничего, чем такое....
Продавцы поздравили творцов.
о эти синеволосые творцы....
Пусть берут в пример и так-же работают над Dragon Age 4
в ДА4 сценарист активистка, которая хочет "выразить себя в истории". вулфа можно дропать.