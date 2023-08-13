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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 246 оценок

BioWare неожиданно поздравила разработчиков Baldur's Gate

Simple Jack
Новости

BioWare решила поздравить команду Larian Studios с релизом Baldur’s Gate 3. Небольшой пост с парой эмодзи был выложен в Twitter.

От студии давно не слышно анонсов и новостей о работе над уже заявленными проектами – Mass Effect и Dragon Age. На вопрос фаната о выходе ремастере Dragon Age так никто и не ответил.

Релиз Baldur's Gate 3 состоялся 3 августа на ПК, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.

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18
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
warp 37

Раздался голос из могилы.

19
Kerrot

О Проснулись...прям чувствуется как они не хотели это писать

17
Pimba

Так ещё и так скромно...)

0
LuciusPG
6
Mad_cloud

Постучались с того света

4
Night Driving Avenger

BioWare неожиданно постучали со дна

3
Кагыр ОДим из Стима
От студии давно не слышно анонсов и новостей о работе над уже заявленными проектами – Mass Effect и Dragon Age.

И слава Ктулху что не слышно! Лучше пуст ьне будет ничего, чем такое....

2
Кей Овальд

Продавцы поздравили творцов.

0
XxalupxX

о эти синеволосые творцы....

-2
Artery Kaulitz

Пусть берут в пример и так-же работают над Dragon Age 4

0
Ashtaar

в ДА4 сценарист активистка, которая хочет "выразить себя в истории". вулфа можно дропать.

6