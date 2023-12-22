Благодаря зимней распродаже Baldur's Gate 3 вернулась на вершину чарта Steam

В результате 10% скидки, действующей в рамках зимней распродажи в магазине Valve, Baldur's Gate 3 вновь заняла первую строчку в глобальном топ-10 Steam. И хотя игра от Larian Studios и раньше хорошо продавалась, несмотря на распродажи, и прочно держалась в глобальном топ-10, теперь она вернулась на первую строчку, и это особенно ценно, учитывая, что в Steam в периоды распродаж продаются буквально десятки миллионов различных игр.
Любопытно выглядит и рейтинг Steam по итогам первого дня распродажи. Помимо Baldur's Gate 3, на третьей позиции находится Elden Ring (именно эта игра вернула себе больше всего позиций по итогам продаж), на пятой - Cyberpunk 2077, на девятой - расширение Phantom Liberty, а на десятой - Hogwarts Legacy.
Учитывая, что остальные места в рейтинге занимают Steam Deck (второе место, аппаратное обеспечение), Counter-Strike 2 (четвертое место, free-to-play шутер с живым сервисом), Lethal Company (шестое место, кооперативный хоррор), Call of Duty (седьмое место, объединяет различные продукты) и Dota 2 (восьмое место, MOBA), можно без колебаний утверждать, что ролевые игры — один из самых популярных жанров среди тех, кто покупает игры по полной цене, по крайней мере, на ПК.
Скидки в 10% было достаточно, чтобы вернуть игру на первое место в чарте, настолько игроки заинтересованы в этой игре.
А подделке тодда даже скидка в 30% не дала попасть выше лол.
Baldur's Gate 3 лучшая игра 2023 по праву!
Гусь, у тя цены неадекватные в стиме, поменяй регион