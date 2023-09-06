Большое количество обезглавленных трупов в Baldur's Gate 3 - это "хитрость" от разработчиков ©

Во время прохождения Baldur's Gate 3 многие игроки обратили внимание на большое количество мертвых тел без головы. Обезглавленные трупы в ролевом экшене, действия которого разворачиваются в мрачном фэнтези, вряд ли можно назвать редкостью, скорее это весьма обычная вещь. Тем не менее, в последней игре Larian Studios отрубленных голов оказалось уж слишком много, на что обратили внимание пользователи. Как пояснили сами разработчики, это не ошибка или художественное решение дизайнеров по локациям, просто небольшая "хитрость" от команды.

Геймдизайнер и основатель Larian Studios Свен Винке уточнил, что команда намеренно добавила в Baldur's Gate 3 большое количество трупов с отрубленными головами. Всё из-за уникальной магии в игре, которая позволяет на время воскресить убитого врага и поговорить с ним. Для того, чтобы способность работала, у трупа должна обязательно сохраниться голова на плечах. Обезглавлив большое количество тел, Larian облегчила работу своим сценаристам.

По словам разработчика, если бы команда не пошла на эту небольшую уловку, количество диалогов в Baldur's Gate 3 многократно возросло бы. Это принесло бы сценаристам в несколько раз больше работы и нагрузило бы другие отделы Larian дополнительным текстом, который нужно еще проверять. Как отмечает Винке, команда не захотела придумать шаблонные или одинаковые диалоги, поэтому решила проблему оригинальным способом — введя в игру больше обезглавленных трупов, с которыми нельзя заговорить.