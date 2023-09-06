Большое количество обезглавленных трупов в Baldur's Gate 3 - это "хитрость" от разработчиков

Во время прохождения Baldur's Gate 3 многие игроки обратили внимание на большое количество мертвых тел без головы. Обезглавленные трупы в ролевом экшене, действия которого разворачиваются в мрачном фэнтези, вряд ли можно назвать редкостью, скорее это весьма обычная вещь. Тем не менее, в последней игре Larian Studios отрубленных голов оказалось уж слишком много, на что обратили внимание пользователи. Как пояснили сами разработчики, это не ошибка или художественное решение дизайнеров по локациям, просто небольшая "хитрость" от команды.
Геймдизайнер и основатель Larian Studios Свен Винке уточнил, что команда намеренно добавила в Baldur's Gate 3 большое количество трупов с отрубленными головами. Всё из-за уникальной магии в игре, которая позволяет на время воскресить убитого врага и поговорить с ним. Для того, чтобы способность работала, у трупа должна обязательно сохраниться голова на плечах. Обезглавлив большое количество тел, Larian облегчила работу своим сценаристам.
По словам разработчика, если бы команда не пошла на эту небольшую уловку, количество диалогов в Baldur's Gate 3 многократно возросло бы. Это принесло бы сценаристам в несколько раз больше работы и нагрузило бы другие отделы Larian дополнительным текстом, который нужно еще проверять. Как отмечает Винке, команда не захотела придумать шаблонные или одинаковые диалоги, поэтому решила проблему оригинальным способом — введя в игру больше обезглавленных трупов, с которыми нельзя заговорить.
Да не так уж и много их там. И поговорить можно только с очень немногими трупаками, большинству "нечего сказать", хотя голова у них есть.
Как же я угорал с этого заклинания в фильме))
Ну так вообще в игре полным полно трупов на которых на юзая "Разговор с мёртвыми" получаешь фразу в стиле:Трупу нечего скачать или Труп остаётся безмолвным.
Трупаки, которые могут говорить и имеют какую-то полезную информацию, подсвечиваются зеленоватым цветом, я заметила.
В теории чтоб поговорить с духом убитого - ему голова не нужна.
По мимо мною обезглавленых я только одного обезглавленого видел в начале 3го акта(дальше не играл). Но как и сказали ниже, болтать там на деле мало с кем.я юзал разговор сразу после сна, а с кем можно говорить подсвечиваются
тем не менее разговор с трупами в этой игре используется явно чаще чем в аркануме аналог, уж молчу про такую возможность в каких либо еще играх
А большое количество геев, лесбух, трансов, негров и зоофилов - это тоже "хитрость" от разработчиков?
Разумное решение, когда главные разработчики заботятся о своих подчиненных - это ли не признак успешной кампании? Надеюсь они будут держаться в том же духе ещё десяточку лет...
свенота Винке где обещанный 6 числа фср 2? Почему на пс5 фпс постоянно ниже 30 падает даже в первом акте? 😂🤣
10/10
може ближе к вечеру
Вот честно. Девиз этой игры - "не баг, а фича". Или "сценарный замысел" или "сценарная задумка". Даже я со своим скудным мозгом могу найти условности, которые позволят не отрубать головы всем подряд на карте. В частности, дать это заклинание на поздней стадии игры. Ограничить время подъема каким-то рамками игрового времени. Вроде: умер 3 дня назад - нельзя и объяснить это. Не все поднятые должны разговаривать. Например, можно добавить тех , кто поднимется, как зомби, и нападет. Как человек, прошедший игру, могу сказать, что в игре две слабые вещи. И одна из них сюжет(и повествование и какие-то нелепые сюжетные решения). Он не плох. Просто вопросов слишком много. И в мелочах тоже. Это мы и видим в новости
А вы за кого проходили? Просто сейчас прохожу за темного соблазна и начинаю понимать, что по больше части под него писали сюжет
Прошел игру и так, и эдак (300 часов наиграл уже).
И, я бы не сказал, что сюжет писали под него. То, что он тесно с ним связан - да, как и любой из твоих компаньонов (та же Лаэзиэль, у которой финальная часть квеста выполняется в финале основного сюжета).
К тому же, играя соблазном (особенно "каноничным"), ты лишаешься части контента.
Я аккуратно им не потерял много контента, Изобель завалил после вызволение песни, пришел обратно в таверну, а она стоит одна, ну, а давай завалю, чтоб Соблазн не мучал меня. Она особо нигде уже не будет играть роли.