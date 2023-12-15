Босс Larian утверждает, что Baldur's Gate 3 "не выйдет в Game Pass"

Baldur's Gate 3 уже доступна на Xbox, но не ожидайте ее появления в Game Pass в ближайшее время. В интервью IGN, основатель Larian Studios Свен Винке объяснил, почему отмеченная наградами ролевая игра не станет частью сервиса подписки Xbox.

"Мы с самого начала говорили, что игры не будет на Game Pass, и ее не будет на Game Pass", - сказал Винке, когда его спросили, не пыталась ли Xbox заплатить студии за включение Baldur's Gate 3 в сервис.

Назвав этот вопрос "деликатным", Винке отметил, что Larian Studios занимается тем, что "делает игры, у которых есть начало, середина и конец". Он также отметил отсутствие в Baldur's Gate 3 микротранзакций, что было высоко оценено в некоторых кругах.

Мы сделали большую игру, поэтому я думаю, что за это нужно платить справедливую цену, и я считаю, что это нормально. Мы не берем с вас никаких микротранзакций, так что вы получаете то, за что платите. Сразу скажу, что это большая игра с мясом. Поэтому я считаю, что она должна существовать в таком виде. Это то, что позволяет нам продолжать делать другие игры.

Винке не ошибается. По данным HowLongToBeat, прохождение Baldur's Gate 3 может занять до 144 часов. Многие фанаты даже проходят Baldur's Gate 3 несколько раз, пробуя уникальные маршруты.

Жесткая позиция Винке против размещения Baldur's Gate 3 в Game Pass контрастирует со Starfield, которая была доступна по подписке с момента запуска. Пристальное внимание к запуску принесло хорошие доходы: Starfield стала самой продаваемой игрой сентября 2023 года в США. В других странах относительная стоимость и преимущества сервиса вызывали жаркие споры: некоторые независимые разработчики выступали за него, а издатели вроде Take-Two называли его "разрушительным для ценности".

Рост Game Pass замедлился с прошлого года, хотя Xbox и заявила, что Starfield стал самым большим днем регистрации за всю историю сервиса.

Так или иначе, Baldur's Gate 3, вероятно, не нуждается в Game Pass, чтобы привлечь к себе внимание. Она уже стала одной из самых успешных игр в Steam и получила огромную известность.