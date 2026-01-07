ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 603 оценки

Братья Дафферы вдохновлялись Baldur's Gate 3 во время работы над финальной битвой в пятом сезоне "Очень странных дел"

Gutsz Gutsz

Культовый сериал Netflix «Очень странные дела» официально завершился после девяти лет в эфире. Несмотря на некоторые спорные моменты в последней сезоне, эпический двухчасовой финал поставил точку в противостоянии с Векной, и, как выяснилось, структура решающего сражения многим обязана главной ролевой игре последних лет — Baldur's Gate 3.

В интервью изданию Variety создатели шоу, братья Дафферы, рассказали, что видеоигра от Larian Studios оказала прямое влияние на постановку экшена. Мэтт Даффер признался, что во время написания сценария к финалу он активно играл в Baldur's Gate 3. Именно механики партийной RPG подсказали режиссерам, как герои должны одолеть, казалось бы, непобедимого монстра.

Мы размышляли о D&D, а я в то время как раз играл в Baldur's Gate 3, и мы почувствовали, что единственный способ победить — это работа всей партии как единого целого.

— пояснил Мэтт Даффер.

В финальной серии зрители увидели воплощение этой тактики: герои, разрешившие свои личные конфликты и принявшие себя, действовали как слаженный отряд в RPG. Битва включала грамотное позиционирование, разделение ролей (ближний бой, дальний бой, «магия» Одиннадцать) и использование синергии предметов — например, когда одни персонажи разливали горючее масло, а другие поджигали врага коктейлями Молотова. Это прямая отсылка к тактическому геймплею игры.

Пока одни фанаты игры ищут вдохновение для творчества в сериалах, другие проводят в ней собственные жуткие эксперименты. Ранее мы писали о необычном перформансе игрока:

Услада для Темного Соблазна: Фанат Baldur's Gate 3 создал в Храме Баала инсталляцию из 850 мертвых тел NPC

Стоит отметить, что хотя история Хоукинса подошла к концу, будущее Baldur's Gate продолжает развиваться. В то время как Larian Studios переключилась на создание новой амбициозной части Divinity, правообладатели из Wizards of the Coast уже подтвердили планы на разработку наследника Baldur's Gate 3 силами другой студии.

15
8
Комментарии:  8
Newworld_DESTROYER

Гении обычно хорошо понимают друг друга. Не удивительно что создатели лучшего сериала последних 20 лет взяли пример с создателей обьективно лучшей рпг современности

8
bysaturn

Даже и близко не лучший. 5 сезон явно не стоил своих ожиданий. Да и у предыдущих были проблемы.

5
illero

Давацте уже забудем об этом сериале, как об игре престолов

2
denfediuk28

Раздули локальную, но интересную историю, до херни мирового масштаба)

2
HerFinalBoss

Это даже комментировать не хочется

1
ratte88

Угу. Похоже на коррумпированных чинушей, которые друг другу насасывают

sa1958

Ну и завернули, кто бы такое мог придумать.

Azimut zvuk

Ага а сняли кал какой-то, зачем хорошую игру к этой параше преплетать?