Братья Дафферы вдохновлялись Baldur's Gate 3 во время работы над финальной битвой в пятом сезоне "Очень странных дел"

Культовый сериал Netflix «Очень странные дела» официально завершился после девяти лет в эфире. Несмотря на некоторые спорные моменты в последней сезоне, эпический двухчасовой финал поставил точку в противостоянии с Векной, и, как выяснилось, структура решающего сражения многим обязана главной ролевой игре последних лет — Baldur's Gate 3.
В интервью изданию Variety создатели шоу, братья Дафферы, рассказали, что видеоигра от Larian Studios оказала прямое влияние на постановку экшена. Мэтт Даффер признался, что во время написания сценария к финалу он активно играл в Baldur's Gate 3. Именно механики партийной RPG подсказали режиссерам, как герои должны одолеть, казалось бы, непобедимого монстра.
Мы размышляли о D&D, а я в то время как раз играл в Baldur's Gate 3, и мы почувствовали, что единственный способ победить — это работа всей партии как единого целого.
— пояснил Мэтт Даффер.
В финальной серии зрители увидели воплощение этой тактики: герои, разрешившие свои личные конфликты и принявшие себя, действовали как слаженный отряд в RPG. Битва включала грамотное позиционирование, разделение ролей (ближний бой, дальний бой, «магия» Одиннадцать) и использование синергии предметов — например, когда одни персонажи разливали горючее масло, а другие поджигали врага коктейлями Молотова. Это прямая отсылка к тактическому геймплею игры.
Пока одни фанаты игры ищут вдохновение для творчества в сериалах, другие проводят в ней собственные жуткие эксперименты. Ранее мы писали о необычном перформансе игрока:
Стоит отметить, что хотя история Хоукинса подошла к концу, будущее Baldur's Gate продолжает развиваться. В то время как Larian Studios переключилась на создание новой амбициозной части Divinity, правообладатели из Wizards of the Coast уже подтвердили планы на разработку наследника Baldur's Gate 3 силами другой студии.
