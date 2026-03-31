Будьте осторожны, в лагере игрока Baldur's Gate 3 всё это время скрывалось 4 совершенно голые копии Гейла

Лагерь в Baldur's Gate 3 хранит множество секретов, однако один из них оказался весьма необычным даже по меркам этой игре. Каждый раз, когда вы приходите туда передохнуть, неподалеку от вас невидимо присутствуют четыре абсолютно голые копии Гейла. Впервые на эту странную аномалию обратил внимание ютубер Proxy Gate Tactician в январе этого года. Однако лишь недавно контент-мейкер SlimX выпустил детальное видео с разбором, зачем именно разработчики поместили туда такую невидимую армию волшебников.

В своем расследовании SlimX объяснил особенности движка Baldur's Gate 3. Все персонажи в игре по умолчанию находятся в статусе «на сцене», что делает их видимыми и осязаемыми. Когда герой пропадает из виду, игра просто переводит его в состояние «за кулисами» — физически моделька остается на уровне, но становится полностью неосязаемой для игрока. Что касается двойников Гейла, игра загружает их в статусе невидимки прямо в лагерь сразу же при первом входе. Увидеть скрытых NPC удалось благодаря слому логики игры между Актом 2 и Актом 3: долгий отдых и прерывание кат-сцен отменили удаления старых сохранений мира. В результате быстрого возврата на локации из прошлых актов, игра аварийно вернула все «закулисные» модели в обычный, видимый статус по умолчанию.

Оказалось, что четыре клона(и один случайный лысый NPC-мужчина, который тусуется вместе с ними используются игрой исключительно для постановки постельной сцены, когда Гейл уносит игрока в мир астральных иллюзий. Один клон отвечает за простое «зеркальное отражение» волшебника — в нужный момент он сам наденет нужное снаряжение. Оставшиеся три голых двойника необходимы для анимаций магических трюков: например, парящие в небе астральные проекции любовников в той сцене на самом деле генерируются одной из скрытых копий мага и тем самым лысым персонажем, чья модель перерисовывается в аватара игрока прямо на ходу. Оставшиеся две копии Гейла присоединяются к происходящему уже ближе к кульминации сцены.

К слову о других неожиданных и забавных ситуациях при разработке: ранее актриса озвучки Шэдоухарт призналась, что всерьёз думала, будто её совершенно глупую шутку вырежут из релизной версии игры.

Эта забавная история в очередной раз демонстрирует всю ту невероятную работу с ухищрениями и костылями игрового движка, которую проделывают технические художники Larian Studios. Как в шутку подвел итоги своего видео сам SlimX, каждому искателю приключений в мире Забытых Королевств отныне придется жить с фактом: хотите вы развивать роман с этим магом или нет, его голые копии всё равно находятся где-то рядом и тайно прячутся по всему вашему лагерю каждую минуту прохождения.