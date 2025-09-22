Бывший разработчик Call of Duty объяснил, почему никто не пытается скопировать успех Baldur's Gate 3

Кристофер Анхос, бывший разработчик Sledgehammer Games (Call of Duty: WWII, Vanguard), дал исчерпывающий ответ на вопрос, который волнует многих в игровой индустрии: почему феноменальный успех Baldur’s Gate 3 не породил волны подражателей, как это обычно бывает с хитовыми проектами.
В своем посте на LinkedIn Анхос отмечает, что индустрия моментально бросается копировать любой успешный формат, о чем свидетельствует бесчисленное множество соулс-лайков. Однако с BG3 этого не произошло, и на то есть веская причина.
Данная игра - это чудо сошедшихся звезд, - пишет Анхос.
По его мнению, уникальный успех BG3 построен на пяти китах, которые практически невозможно воспроизвести одновременно: огромный бюджет, нишевый жанр (CRPG), опытная студия, любимый игроками IP (Dungeons & Dragons), годы оттачивания механик
Анхос подчеркивает, что успех Larian Studios не был случайным. Это закономерный результат более чем десятилетней работы, начатой с игр серии Divinity: Original Sin. Студия шла к этому, оттачивая движок, накапливая опыт и, что немаловажно, имея возможность сказать инвесторам: "Да, это займет годы, и нет, в игре не будет боевого пропуска".
Другие студии не могут себе этого позволить, потому что слишком высокие риски: CRPG требуют сильного сценария, сложных систем и высочайшего уровня проработки. Это не те игры, которые можно быстро собрать из шаблонов. Большинство крупных AAA-студий работают по консервативной, избегающей рисков модели. Они предпочитают жанры с гарантированной окупаемостью, а не сложные CRPG, требующие долгой и дорогой разработки.
В итоге, заключает экс-разработчик Call of Duty, Baldur’s Gate 3 нельзя скопировать, потому что это не просто набор фич. Это результат творческого видения, долгосрочных обязательств и готовности идти на риск - то, что стало большой редкостью в современной игровой индустрии.
Да и при том там тонны повестки между строк и повестки прям в лицо. И в рпг это особенно убивает. И то что BG3 так выстрелила действительно чудо. В ней кроме обалденнейшей боевой системы и симпатичной графики ничего хорошего то и нет. Как по мне истинный шедевр ларианов это DOS1. Там одна только музыка чего стоит. Незамысловатая, простая история подана с юмором и загадками и это просто уникальное явление само по себе.
У китайцев, как больших знатоков в области производства реплик, есть изречение: "если долго копировать совершенство, то можно самому его достичь". Глядя на их последние игры, заметно, что именно этим лозунгом они руководствуются. Сдается мне, даже через лет 10-15 у очередной игры все еще будет заметна слезающая позолота.
Данное, к сожалению, относится и к большинству западных проектов. БГ3 -- уникальна по современным шаблонным рамкам, ломает стереотипы, спору нет.
Можно, конечно, пенять на роль случая. Но в одном Анхос не прав -- дело не в чуде и стечении обстоятельств. В первую очередь потому что разработчики не пытались ничего копировать и угодить массам, а делали игру для себя.
В этом году есть еще один пример якобы удачного совпадения звезд. Игра от небольшой французской студии, у которой не было столько опыта и персонала, как в Лариан, тоже в нишевом жанре, с ограниченным бюджетом и без раннего доступа, не заискивая с меньшинствами или расхожими техниками манипуляции, смогла создать шедевр.
И снова не потому, что стремились копировать идеалы или рефлексировалть, вдруг наш проект на фоне других известных просто не заметят. А творили и креативили так, как им самим хотелось, не навязывая чужие вкусы, а пытаясь заинтересовать публику нечто другим, отличным от привычного.
Как видно, данное желание и подход окупаются сторицей. Можно только поблагодарить подобных разработчиков, продолжающих удивлять, и пожелать успеха в будущем. Главное не забронзоветь в лучах славы, как частенько происходит.
