Чат-бот от Илона Маска не получил важное обновление из-за Baldur's Gate 3

Миллиардер Илон Маск известен не только своими амбициями по колонизации Марса, но и весьма специфическим, граничащим с хаосом стилем управления. Как выяснилось, его геймерские увлечения могут напрямую влиять на работу передовых технологических компаний и срывать дедлайны. Дошло до курьеза: релиз новой версии искусственного интеллекта был заморожен лишь потому, что нейросеть оказалась недостаточно подкована в вопросах популярной фэнтезийной RPG от Larian.

Издание Business Insider опубликовало большое расследование о внутренней кухне стартапа xAI. Журналисты выяснили, что в прошлом году Илон Маск лично распорядился отложить выпуск обновления для языковой модели Grok на несколько дней. Причиной стало недовольство бизнесмена тем, как чат-бот отвечал на подробные вопросы о Baldur's Gate 3.

Ситуация оказалась настолько серьезной для Маска, что он снял высококвалифицированных инженеров с других проектов и перебросил их на экстренное «обучение» ИИ.

«Выпуск модели был задержан... потому что Маск был недоволен тем, как чат-бот отвечал на детальные вопросы о видеоигре Baldur's Gate. По словам источников, ведущих инженеров забрали с других задач, чтобы улучшить ответы перед запуском»,

— говорится в отчете.

Одержимость играми в xAI этим не ограничилась. Сообщается, что в конце 2025 года в офисе компании в Пало-Альто действовало пять «военных комнат» для решения срочных задач. Одна из них была полностью посвящена обучению нейросети игре в League of Legends — Маск хотел, чтобы Grok научился играть на уровне ранга Challenger.

На эту новость уже отреагировал Майкл Даус, директор по издательству Larian Studios. В социальной сети X (бывший Twitter) он репостнул отрывок статьи с лаконичным комментарием: «Может у меня быть хоть одна нормальная неделя?».