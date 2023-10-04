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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 7 597 оценок

Четвёрка пингвинов-шпионов из мультфильмов "Мадагаскар" исследуют мир Baldur's Gate 3

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butcher69
Новости

Пользователь YouTube-канала eli_handle_b.wav, который ранее поместил Рона Суонсона в Half-Life 2 и Мистера Бина в Cyberpunk 2077, сегодня представил еще одно забавное видео.

В новом ролике четвёрка пингвинов-шпионов из мультфильма "Мадагаскар" терпят крушение в мире игры Baldur's Gate 3. Шкипер, Ковальски, Рико и Прапор отправляются в самое настоящее приключение по фентезийному миру игры и по-своему расправляются с проблемами на своем пути.

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