Четвёрка пингвинов-шпионов из мультфильмов "Мадагаскар" исследуют мир Baldur's Gate 3

Пользователь YouTube-канала eli_handle_b.wav, который ранее поместил Рона Суонсона в Half-Life 2 и Мистера Бина в Cyberpunk 2077, сегодня представил еще одно забавное видео.
В новом ролике четвёрка пингвинов-шпионов из мультфильма "Мадагаскар" терпят крушение в мире игры Baldur's Gate 3. Шкипер, Ковальски, Рико и Прапор отправляются в самое настоящее приключение по фентезийному миру игры и по-своему расправляются с проблемами на своем пути.
Не благодарите )
- Заткнуть его!
*даёт пощечину иллитиду*
Ахаха))) убило))
Прикольно.
Забавно :)