Дату релиза Baldur's Gate 3 перенесли - ролевая игра выйдет на ПК на месяц раньше ©

Сегодня Larian Studios объявила новые даты выхода Baldur's Gate 3. Версия для ПК выйдет раньше, чем ожидалось, а версия для PS5 - немного позже.

Версия для ПК была перенесена почти на месяц - с 31 августа на 3 августа. С другой стороны, версия для PS5 выйдет 6 сентября, что является неплохим компромиссом, по крайней мере, для поклонников игры на ПК.

Пресс-релиз, сопровождающий анонсы, сопровождался комментарием креативного директора Свена Винке.

Мы поставили перед собой цель создать игру, которая бы вознаградила творческий подход игроков и по-настоящему оживила D&D в кинематографической манере, исследующей широту и глубину, которую могут предложить ролевые игры. Baldur's Gate 3 стала астрономической игрой, которая не перестает удивлять, и я очень горжусь командой. Мы не смогли бы сделать этого без нашего сообщества в раннем доступе, но безумно приятно думать, что за все это время они испытали меньше четверти того, что может предложить BG3. Мне не терпится услышать истории, которые расскажут наши игроки, когда выйдет полная версия игры. Пришло время собирать свою партию.

Хотя Baldur's Gate 3 выходит на PC и PS5, Larian ранее упоминала, что игра не является эксклюзивной и может выйти на Xbox, если будут преодолены технические препятствия. На ПК игра уже довольно долгое время находится в раннем доступе. Игра, которая вернет сеттинг Forgotten Realms в видеоигры, первоначально сотрудничала с Google Stadia и должна была выйти на облачном сервисе до предсказуемого провала и закрытия.