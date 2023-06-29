Дату релиза Baldur's Gate 3 перенесли - ролевая игра выйдет на ПК на месяц раньше

Сегодня Larian Studios объявила новые даты выхода Baldur's Gate 3. Версия для ПК выйдет раньше, чем ожидалось, а версия для PS5 - немного позже.
Версия для ПК была перенесена почти на месяц - с 31 августа на 3 августа. С другой стороны, версия для PS5 выйдет 6 сентября, что является неплохим компромиссом, по крайней мере, для поклонников игры на ПК.
Пресс-релиз, сопровождающий анонсы, сопровождался комментарием креативного директора Свена Винке.
Мы поставили перед собой цель создать игру, которая бы вознаградила творческий подход игроков и по-настоящему оживила D&D в кинематографической манере, исследующей широту и глубину, которую могут предложить ролевые игры. Baldur's Gate 3 стала астрономической игрой, которая не перестает удивлять, и я очень горжусь командой. Мы не смогли бы сделать этого без нашего сообщества в раннем доступе, но безумно приятно думать, что за все это время они испытали меньше четверти того, что может предложить BG3. Мне не терпится услышать истории, которые расскажут наши игроки, когда выйдет полная версия игры. Пришло время собирать свою партию.
Хотя Baldur's Gate 3 выходит на PC и PS5, Larian ранее упоминала, что игра не является эксклюзивной и может выйти на Xbox, если будут преодолены технические препятствия. На ПК игра уже довольно долгое время находится в раннем доступе. Игра, которая вернет сеттинг Forgotten Realms в видеоигры, первоначально сотрудничала с Google Stadia и должна была выйти на облачном сервисе до предсказуемого провала и закрытия.
Ммм, вкуснота. + Перевод на русский (большой привет маленькой инди-студии под крылышком Microsoft), свободная покупка, отсутствие какой-либо эксклюзивности, ноль русофобии от разработчиков (как там редам, не икается?). Я старый пират, но ради такой годноты однозначно расстегну кошелек.
Ларина одни из немногих оставшихся разработчиков которые ещё делают игры с душей без всякой херни ❤️ Качество их игры и раннего доступа Baldyr's Gate lll говорит за их)
Насчёт "без всякой херни" спорно. Помню как в DOS2 пришёл в последний город а там среди NPC раз однополая пара, два однополая пара и три однополая пара встречаются за полчаса. Нормально ж большую часть игры было, нахера было почти в самом конце пихать, словно срочно квоту заполняли?
Перенос здоровой студии! Ух, что нас ждет)!
АЛИЛУЯ - вот как надо рекламу игре делать - Буст положительных эмоций !
Редко же сейчас поступают хорошие новости.Но выход полной версии Врат Балдура раньше срока -это просто великолепная новость.
шикардос, жду не дождусь ворваться в балдур
Спасибо Свен! 👍
Молодцы, всем студиям стоит равняться на них.
Совокоты и близко подойти к мастерам не смогли!!! Если игра будет такая же как 1-я глава это однозначно игра года будет!
Бояться Старфилда
И правильно делают,немало хороших игр провалилось из-за выхода одновременно с чем-то громким,а тут в сентябре не только старфилд,а сразу несколько именитых проектов,лучше уж уступить.
Уууууффф. Расчехляем свои ДРОЧИЛЛА , малютки
Не в курсе, вдвоём можно будет играть на одном ПК? И что с русским языком?
Перевод будет.
Да, с разделенным экраном. Русские субтитры есть
Вот блин. Весь мой график теперь идет к черту. Я планировал Divinity OS 2 пройти. Теперь не успею.