Даже спустя год после релиза количество игроков Baldur's Gate 3 в Steam больше, чем у Helldivers 2 и Palworld

Судя по всему, Baldur's Gate 3, помимо звания «абсолютной игры года», может также стать подтверждением выражения «что-то модно, что-то немодно, а что-то вечно». И в самом деле, ситуация обстоит именно так, поскольку игра, которой уже скоро стукнет год, по-прежнему способна привлечь внимание большего количества одновременных игроков в Steam, чего не скажешь о таких неожиданных "хитах" этого года, как Palworld и Helldivers 2.
Как показывает данные SteamDB, в среднем игре удается удерживать онлайн на уровне 60 тысяч игроков. К примеру, за последние 24 часа (25 июля) максимальный онлайн в Baldur's Gate 3 был на уровне 85 526 игроков. А вот в случае с Heldivers 2 это 31 144 игрока, а Palworld - 57 896 игроков.
И это действительно достойный внимания показатель, особенно если учесть, что Baldur's Gate 3 по своей сути является сингловой игрой, в отличие от сугубо многопользовательских Heldivers 2 и Palworld, которые в той или иной степени тоже стали феноменами 2024 года.
Если говорить о Palworld, то можно сказать, что игра поистине стала чем-то особенным, поскольку только в Steam ее максимальный онлайн достигал порядка 2 101 867 игроков. Тогда как для Holdivers этот показатель составляет 458 709 игроков. Что касается Baldur's Gate 3, то максимальный онлайн игры в Steam составляет - 875 343.
Круто, я только рад за них.
Baldur's Gate 3 просто хорошая игра я недавно поиграл в драг ейдж ориджинал масс ефекты и джайд эмпайер и я не понимаю что случилось с игровой индустрией когда она свернула не туда
БГшка как глоток свежего воздуха, ничего подобного и полноценного очень давно не было.
Ну потому что Ларианы красавцы - поддержка идёт, апдейты идут, в игру добавляют всё новые и новые вещи, параллельно допиливают, а игра продолжает радовать деталями, которые всё так же продолжают находить и находить
Палворлд - за него ничего не скажу, т.к. не играл сам, а лишь 1 видос посмотрел, а на этом мнение составлять - ну такое себе
А Хеллдайверс.. Ну что ж, помянем.
ну так и игра интереснее, чем те две однотипные сервисы
За Helldivers обидно, крайне достойная игра!
И это правда. // Михаил Чернышев
Полностью согласен
Действительно достойная игра и очень жаль наблюдать, что у неё вот такие проблемы. По большей части наверное из-за Sony скорей.
Она банально надоела, одно и тоже, ну и финты сосони своё дело сделали, напару с балансными правками, когда они тупо сломали билды.
Однозначно только из-за Сони. Ну и + её обвиняют в недостатке контента какие-то там кейсеры и дотеры // Михаил Чернышев
Онлайн падал стабильно и плавно. // Тарс Таркасс
да ты новостник от бога лол а у каэсочки даже спустя годы онлайн в 20 раз больше, чем у бг3, и чё? таких "новостей" можно 100500 штук про что угодно наклепать.
А ничего, что у игр совсем разные жанры и аудитория, давай посчитаем ещё сколько на работе пасьянс раскидывают, будут вообще заоблачные цифры. Игра прекрасна, она приобщила многих людей к жанру, многие из моих друзей, благодаря ей, полюбили пошаговые игры. Очень рад за larian и за игроков, которые поиграют в эту прекрасную игру впервые, а я ещё отправлюсь в приключение в 5-й раз после последнего патча))
аудитория может и разная, тока продажи у хеллдиверса тока релизе были в 10-12млн+ копий за месяц-два, а то и быстрее
так где все эти 12 миллионов? почему не играют? просто даже этой аудитории надоело однообразие очередной пустышки с ПвЕ
ну так БГ то настоящая игра ! а калворлд и хреньнырятель то трешак из ада 🪤🏴☠️
Настоящая радужная, повесточная, соевая, ЛГБТшная, толерантная, ВОУК игра .fix
https://www.playground.ru/baldurs_gate_3/file/baldurs_gate_3_zamena_bolshinstva_alfavitnyh_lgbt_npc_na_normalnyh_no_alphabets_v5_0_1_orinesque-1666582
*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории России.
Поэтому Балда Гея 3 должна быть запрещенна на территории РФ!!!
ну так та игра просто демонстрирует а калворлд , например, 25м кадром всех этими как раз и делает🪤🏴☠️
Не демонстрирует, а ПРОПАГАНДИРУЕТ! Не путай эти понятия. Школьники, наигравшись в Балду Гея 3 или в тот же Гендербаг 2077 потом думают, что жахатся в О - это норма.
Ну ведь такого дауна как ты не запретили выпускать на свет, так и тут не должны.
заднеприводный ты хоть лечение начал ? Или парень твой тебе не разрешает ?