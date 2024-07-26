Даже спустя год после релиза количество игроков Baldur's Gate 3 в Steam больше, чем у Helldivers 2 и Palworld

Судя по всему, Baldur's Gate 3, помимо звания «абсолютной игры года», может также стать подтверждением выражения «что-то модно, что-то немодно, а что-то вечно». И в самом деле, ситуация обстоит именно так, поскольку игра, которой уже скоро стукнет год, по-прежнему способна привлечь внимание большего количества одновременных игроков в Steam, чего не скажешь о таких неожиданных "хитах" этого года, как Palworld и Helldivers 2.

Как показывает данные SteamDB, в среднем игре удается удерживать онлайн на уровне 60 тысяч игроков. К примеру, за последние 24 часа (25 июля) максимальный онлайн в Baldur's Gate 3 был на уровне 85 526 игроков. А вот в случае с Heldivers 2 это 31 144 игрока, а Palworld - 57 896 игроков.

И это действительно достойный внимания показатель, особенно если учесть, что Baldur's Gate 3 по своей сути является сингловой игрой, в отличие от сугубо многопользовательских Heldivers 2 и Palworld, которые в той или иной степени тоже стали феноменами 2024 года.

Если говорить о Palworld, то можно сказать, что игра поистине стала чем-то особенным, поскольку только в Steam ее максимальный онлайн достигал порядка 2 101 867 игроков. Тогда как для Holdivers этот показатель составляет 458 709 игроков. Что касается Baldur's Gate 3, то максимальный онлайн игры в Steam составляет - 875 343.