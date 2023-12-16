Digital Foundry сравнила Baldur's Gate 3 для Xbox Series X|S и PlayStation 5

Редакция Digital Foundry опубликовала новый ролик, в котором сравнили Baldur's Gate 3 на Xbox Series X|S с версией для PS5, которая сейчас находится в лучшем состоянии, чем на момент запуска, благодаря многочисленным исправлениям. Вердикт для портирования на Xbox Series X, безусловно, положительный.

Как уже упоминалось в начале, версия для PS5 после запуска и анализа Digital Foundry получила множество исправлений, которые существенно улучшили стабильность к частоте кадров.

Версия для Xbox Series X очень похоже на версию для PS5. Поэтому в режиме качества мы получаем разрешение 1440p и 30 fps, стабильные даже в самых напряженных ситуациях. В режиме производительности мы поднимаемся до 60 fps при разрешении 1080p, при этом частота кадров в большинстве случаев стабильна, но не обошлось и без замедлений и заиканий, особенно в третьем акте. Наконец, в кооперативном режиме разрешение составляет 1440p, а частота кадров зафиксирована на уровне 30 fps.

Различия между PS5 и Xbox Series X касаются некоторых мелких деталей, которые практически не имеют значения. Что касается качества изображения, то на Xbox Series X элементы HUD были отмечены более низким разрешением, чем обычно, и чуть худшей производительностью. Однако стоит отметить, что в отличие от версии для PS5, версия для Xbox Series X только что вышла, поэтому следующие патчи могут привести оба консольных портирования в соответствие.

На Xbox Series S неизбежны компромиссы, главным из которых является отсутствие кооперативного режима с разделенным экраном. На этой консоли доступен только один графический режим с разрешением 1080p и частотой 30 кадров в секунду, стабильный практически во всех обстоятельствах.

По сравнению с Series X качество теней и уровень детализации элементов, находящихся далеко от игрока, ниже, но в остальном Digital Foundry не заметила особой разницы в визуальном плане.