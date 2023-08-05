Директор Baldur's Gate 3 надеется разработать несколько игр; следующий проект будет меньше ©

Larian Studios наконец-то выпустила свой флагманский проект Baldur’s Gate 3. Но команда, похоже, уже планирует разработать несколько игр. Генеральный директор Свен Винке появился в интервью Bloomberg, чтобы обсудить, как огромный размах игры превратился в отличную игру. Он также надеется создать несколько проектов в будущем.

Согласно интервью, Свен сказал, что в настоящее время не уверен, что Larian Studios будет делать дальше. Он явно намекнул, что хочет работать над несколькими проектами, и его следующий проект будет гораздо меньшего масштаба. Режиссер Baldur’s Gate 3 заявил, что он точно не хочет работать над еще одной игрой, на создание которой уйдет шесть лет. Разработчик также рассказал о процессе разработки ролевой игры и о том, каков был опыт студии.

Это как снимать фильм — или несколько фильмов одновременно. Мы не ожидали, что нам понадобится команда по освещению, команда контроля качества кинематографии или такая большая команда по звуку.

Baldur’s Gate 3 уже добилась ошеломляющего успеха. Она стала одной из немногих игр, проданных тиражом 2,5 миллиона копий только в период раннего доступа. Поклонники подпитывали размах игры, покупая копии раннего доступа. Вскоре после выпуска она стала второй по популярности игрой в Steam, собрав более 520 000 одновременных игроков.

Вся шумиха вокруг Baldur’s Gate 3 заставляет Свена ворочаться в постели, потому что он к этому не привык. «Вот что меня беспокоит. Я предпочитаю быть аутсайдером». В настоящее время неясно, что повлечет за собой следующие несколько проектов для Larian Studios. Возможно, в будущем мы узнаем о них больше.