Директор Baldur's Gate 3 похвалил инди-игры и новую Mafia и раскритиковал ААА-студии за утерю чутья

Игровая индустрия приносит огромные прибыли, но новых идей и механик становится всё меньше. Об этом свидетельствует Gamescom Opening Night Live 2025, где было представлено множество игр в стиле соулслайк. Директор по издательству Larian Studios Майкл Даус, известный по работе над Baldur's Gate 3, считает, что знает причину этой стагнации.
Даус высоко оценил Mafia: The Old Country, отметив, что она "более отполирована, механически насыщена и повествовательно сильнее, чем любая предыдущая игра серии Mafia". Когда его спросили, почему в игровой индустрии утрачено искусство создавать уникальные проекты, Даус объяснил:
Игровая индустрия столько лет агрессивно полагалась на данные, что разработчики разучились доверять своему чутью. Поэтому AAA-студии с таким нездоровым интересом смотрят на инди: у них нет данных, и они полагаются лишь на чутьё.
По словам Дауса, в ААА-сегменте погоня за ультрареализмом увеличивает время и стоимость разработки, тогда как небольшие команды могут быстрее выпускать игры, не заботясь о каждой детали графики. Это позволяет инди-разработчикам экспериментировать и создавать хиты, которые затем влияют на тренды в индустрии.
Данные не могут предсказать ни прорывные хиты, ни провалы. Если вы не доверяете чутью и полагаетесь только на аналитику, вы застреваете. В результате жанры исчезают, пока инди не создадут новый хит, который задаёт новые данные, - закончил Даус.
Почему я не удивлён? Красотка с подвохом. Теперь живите с этой информацией...
Футфетишисты всегда всегда смотрят не туда
тоесть ты решил рассмотреть рандомную картинку с ТЫРнета и не УДИВИЛСЯ? ого!
Мафия правда овнище лютое,ну да ладно.
Лютейшее просто, и поражает что многие это хвалят..
А челобас сам хоть играл в новую часть Мафии? Очень слабая игра.
Я думаю ему стоит сначала поиграть в новую Мафию прежде чем выс*рать нечто подобное. Да по визуалу и обрывкам она может показаться хорошей игрой, пока ты не начнешь в "это" играть.
Какие данные?! В чем проблема нанять 10 нормальных тестеров, чтобы они сказали игра шляпа получается, надо переделать..?)
Хорошо сказал вот только ничего выдающегося в мафии нет.
По-настоящему хороший анекдот от Дауса, спасибо за поднятое настроение