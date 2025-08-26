Директор Baldur's Gate 3 похвалил инди-игры и новую Mafia и раскритиковал ААА-студии за утерю чутья

Игровая индустрия приносит огромные прибыли, но новых идей и механик становится всё меньше. Об этом свидетельствует Gamescom Opening Night Live 2025, где было представлено множество игр в стиле соулслайк. Директор по издательству Larian Studios Майкл Даус, известный по работе над Baldur's Gate 3, считает, что знает причину этой стагнации.



Даус высоко оценил Mafia: The Old Country, отметив, что она "более отполирована, механически насыщена и повествовательно сильнее, чем любая предыдущая игра серии Mafia". Когда его спросили, почему в игровой индустрии утрачено искусство создавать уникальные проекты, Даус объяснил:

Игровая индустрия столько лет агрессивно полагалась на данные, что разработчики разучились доверять своему чутью. Поэтому AAA-студии с таким нездоровым интересом смотрят на инди: у них нет данных, и они полагаются лишь на чутьё.

По словам Дауса, в ААА-сегменте погоня за ультрареализмом увеличивает время и стоимость разработки, тогда как небольшие команды могут быстрее выпускать игры, не заботясь о каждой детали графики. Это позволяет инди-разработчикам экспериментировать и создавать хиты, которые затем влияют на тренды в индустрии.

Данные не могут предсказать ни прорывные хиты, ни провалы. Если вы не доверяете чутью и полагаетесь только на аналитику, вы застреваете. В результате жанры исчезают, пока инди не создадут новый хит, который задаёт новые данные, - закончил Даус.