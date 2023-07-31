Директор Baldur's Gate 3 признался, что существование Series S усложняет разработку игр для консолей Xbox ©

В текущем поколении консолей компания Microsoft предлагает игрокам сразу два устройства, которые заметно отличаются по цене и характеристикам. Игроки от этого получают больше приятного разнообразия в выборе своей консоли, однако все больше разработчиков в индустрии негативно оценивают такое решение Microsoft. В недавнем интервью директор Baldur's Gate 3 Свен Винке честно признался, что Series S добавляет больше проблем в разработке игры.

Свен Винке попытался объяснить проблему Xbox Series S на примере консольной версии Baldur's Gate 3. По его словам, главной особенностью игры станет локальный кооперативный режим на разделенном экране. Несколько игроков смогут проходить игру на одном устройстве, и при этом не потребуется подключение к сети. Все необходимые процессы будут обрабатываться на стороне пользователя, что требует значительного запаса мощности. На ПК, PS5 и Xbox Series X легко справляются с подобными нагрузками, но в случае с Series S возникают проблемы. Консоли банально не хватает памяти, и разработчики вынуждены потратить больше времени на оптимизацию проекта для этой платформы.

При этом Винке отметил, что в решении Microsoft дать игрокам две консоли нет ничего плохого. По словам разработчика, Series S действительно усложняет разработку и делает процесс создания игры более продолжительным, однако в этом нет ничего невозможного. Директор Baldur's Gate 3 надеется выпустить игру на консолях Xbox до конца 2023 года.