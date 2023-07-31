Директор Baldur's Gate 3 признался, что существование Series S усложняет разработку игр для консолей Xbox

В текущем поколении консолей компания Microsoft предлагает игрокам сразу два устройства, которые заметно отличаются по цене и характеристикам. Игроки от этого получают больше приятного разнообразия в выборе своей консоли, однако все больше разработчиков в индустрии негативно оценивают такое решение Microsoft. В недавнем интервью директор Baldur's Gate 3 Свен Винке честно признался, что Series S добавляет больше проблем в разработке игры.
Свен Винке попытался объяснить проблему Xbox Series S на примере консольной версии Baldur's Gate 3. По его словам, главной особенностью игры станет локальный кооперативный режим на разделенном экране. Несколько игроков смогут проходить игру на одном устройстве, и при этом не потребуется подключение к сети. Все необходимые процессы будут обрабатываться на стороне пользователя, что требует значительного запаса мощности. На ПК, PS5 и Xbox Series X легко справляются с подобными нагрузками, но в случае с Series S возникают проблемы. Консоли банально не хватает памяти, и разработчики вынуждены потратить больше времени на оптимизацию проекта для этой платформы.
При этом Винке отметил, что в решении Microsoft дать игрокам две консоли нет ничего плохого. По словам разработчика, Series S действительно усложняет разработку и делает процесс создания игры более продолжительным, однако в этом нет ничего невозможного. Директор Baldur's Gate 3 надеется выпустить игру на консолях Xbox до конца 2023 года.
локальный кооперативный режим Несколько игроков смогут проходить игру на одном устройстве, и при этом не потребуется подключение к сети.
Это серьёзно, кто-то на одном Series S целой компанией будет играть? Я думал уже лет 15-20 никто так не играет. Интернет же придумали. Даже 2 человека, в чем проблема реализовать это через интернет.
Ну да, проблема серьёзная. Нужно оптимизировать игру, что бы она нормально работала. На боксе же нету условного длсс или фср, нет куда спихнуть плохую производительность.
От того, что разрабы смогут оптимизировать версию для xbox s, версия для старших платформ внезапно не заработает в 120fps 4к. Hi res текстуры и модели также нужно оптимизировать. Это просто двойная работа на xbox