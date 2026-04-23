Директор Baldur's Gate 3 прокомментировал исчезновение Call of Duty из стартовой линейки Xbox Game Pass

Генеральный директор Xbox Аша Шарма заявила, что сервис Game Pass стал слишком дорогим для игроков. После этого стоимость подписки Xbox Game Pass Ultimate была снижена на 7 долларов и теперь составляет 22.99 доллара в месяц. Обратной стороной этого решения стало изменение политики в отношении серии Call of Duty. Теперь новые части шутера не будут попадать в библиотеку сервиса в день релиза. Добавление игр франшизы в Game Pass будет происходить спустя 1 год после их выхода.

Директор по издательству студии Larian Майкл Даус, известный по работе над ролевой игрой Baldur's Gate 3, выразил поддержку этому решению. В социальных сетях он отметил, что с творческой точки зрения разработчикам Call of Duty пойдет на пользу уверенность в прямых продажах их проекта. Даус добавил, что ему приятно видеть, как команда Xbox перенимает подход компании Sony, которая добавляет свои игры в подписочные сервисы только после завершения периода пиковых продаж.

Ранее сообщалось, что добавление прошлых частей Call of Duty в подписочный сервис лишило создателей более 100 млн долларов выручки от прямых продаж. Это создавало дополнительное давление на разработчиков в вопросах повышения прибыльности. Приобретение компании Activision Blizzard обошлось корпорации Microsoft в 69 млрд долларов, и изначально возможность добавлять главные хиты в Game Pass сразу в день выхода считалась основным преимуществом сделки.

Именно включение столь крупных релизов в библиотеку привело к значительному росту стоимости подписки в прошлом году, из-за чего часть пользователей отменила свои членства. Возвращение к традиционной модели продаж позволит Microsoft компенсировать затраты и вернуть аудиторию благодаря сниженной цене на подписку.