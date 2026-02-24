Директор издательства Baldur's Gate 3 объяснил, почему даже "большие боссы" студий обязаны сами играть в видеоигры

Сейчас довольно часто можно услышать, что современные игры любого уровня разрабатывают и отменяют менеджеры в строгих костюмах, которые ни разу в жизни не держали хотя бы геймпад в руках. Глядя на последние потрясения и увольнения в индустрии, это становится уже стандартом для геймдева. Однако в студии Larian, подарившей миру феноменальную Baldur's Gate 3, придерживаются совершенно иных взглядов на то, кто должен стоять у руля компаний.
В социальных сетях разгорелась дискуссия после того, как глава издания GamesIndustry.biz высказал непопулярную мысль. Руководитель авторитетного издания сообщил, что по его мнению, руководителю совсем не обязательно быть геймером, чтобы управлять игровой компанией, а индустрии нужен «свежий взгляд со стороны». Мимо такого заявления не смог пройти директор по издательству Larian Studios Майкл Даус.
По мнению Дауса, генеральные директора обязаны иметь собственное, независимое представление о качестве игры, а не доверяться сухим отчетам подчиненных.
Я считаю, что руководители должны уметь самостоятельно формировать идеи о качестве продукта, чтобы им не приходилось полагаться на нефункционирующую субординацию, которая создает хаотичные финансовые ставки и приводит к постоянным провалам целых каталогов.
— написал представитель Larian.
Даус уверен, что сейчас дистанция между игроками и создателями игр минимальна, однако топ-менеджер, который сам не играет в видеоигры, создает между собой и аудиторией огромную, почти непреодолимую пропасть. Здесь он явно намекает на Ашу Шарму — нового генерального директора Microsoft Gaming, которая заменила Фила Спенсера, которую обвиняют в отсутствии реального игрового опыта.
Управленцы, опирающиеся исключительно на «цифры, в которых есть смысл», лишают игры души, заявляет директор издательства Larian.
Корпоративная пиар-машина не пыталась бы так скрупулезно имитировать эмоциональный отклик, [если бы он не был так важен]. Отклик — это самое главное. Сердце — вот что делает игры хорошими и связывает их с игроками. Всё лучшее, что когда-либо приносила индустрия, было создано людьми, которые глубоко понимали свое дело и заботились о нём, к худу или к добру.
— подытожил Даус.
Как наглядно доказывает опыт самой студии Свена Винке, именно неподдельная страсть к играм и глубокое понимание ролевого жанра конвертируются в миллиардные доходы и безусловную любовь комьюнити без оглядки на «взгляд со стороны».
Напомним, ранее мы писали о весьма комичном инциденте. Чат-бот от Илона Маска не получил важное обновление в срок из-за Baldur's Gate 3 — бизнесмен был лично недоволен тем, как его нейросеть отвечает на вопросы по игре Larian.
Согласен. Рукодство может и не быть супер геймерами, но как минимум они должны хотя бы сыграть в игры дабы понять что это вообще. Особенно в те игры которые они выпускают. Дабы понять насколько игра будет успешной и популярной. Хорошие примеры как ГТА 5, Скайрим, Ведьмак 3 и прочие успешные игры которым уже больше 10 лет, но в них до сих пор играют и обсуждают. Потому что явно разработчики как и само руководство знала как делать качественный продукт который оценит массовый зритель.
Иди к примеру последний Dragon age, который стал главным провалом года. Очевидно руководство тупо не следила или не понимала что разрабы делают полное 💩 и в итоге дорогеч игра тупо не окупается
думаю все они понимали раз решили не ставить денуво и для этого должны быть всяккие эксперты, комьнити менеджеры и фокус группы, которые могли продегустировать игру. просто там могут быть другие неожиданные проблемы.
Если создаёшь игры, то ты должен понимать что это такое
Я помню как продюсер Star Wars Outlaws откровенно был удевлен и ошарашен тем, что никто не побежал её покупать.
При этом типу не обязательно было быть прям хардкорным геймером что бы в этом разбираться. Достаточно было хотя бы 1 раз за всё время разработки посетить офис и увидеть лицо главной героини. У любого нормального человека начались бы вопросы в этот момент. Особенно у тех, кто рассчитывает на финансовый успех а не просто ради рофлов на работу ходит.
Вот это же все элементарные вещи. Человек, который привык работать на заводе, не нарисует тебе прекрасный пейзаж на холсте. Человек должен быть увлечён и получать удовольствие от творчества, он должен стремиться закрыть боли потребителя и т.д. и т.п. короче все это вы коллеги знаете, самый главный тут вопрос, только в том, что почему происходит, то что происходит. 🤔 почему в этом мире слесарь становится министром образования, а люди, которые ничего не понимают в играх, пытаются их делать и все эти существа получают огромные деньги, мы же вроде в капитализме, но я как владелец бизнеса не понимаю, какой смысл в плохих результатах
издатель здорового человека
спорна. если большая компания ее глава может тяготеть и быть предвзятым к определенным типом игор и какой нибудь условный Свен Винке в дочернем подразделении пойдет с окей фесом делать супер 3д экшон гринглку в открытом мире в обнимку с уволенными из пирания байтс пацанами.
Ну это так и есть.