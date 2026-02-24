Директор издательства Baldur's Gate 3 объяснил, почему даже "большие боссы" студий обязаны сами играть в видеоигры

Сейчас довольно часто можно услышать, что современные игры любого уровня разрабатывают и отменяют менеджеры в строгих костюмах, которые ни разу в жизни не держали хотя бы геймпад в руках. Глядя на последние потрясения и увольнения в индустрии, это становится уже стандартом для геймдева. Однако в студии Larian, подарившей миру феноменальную Baldur's Gate 3, придерживаются совершенно иных взглядов на то, кто должен стоять у руля компаний.

В социальных сетях разгорелась дискуссия после того, как глава издания GamesIndustry.biz высказал непопулярную мысль. Руководитель авторитетного издания сообщил, что по его мнению, руководителю совсем не обязательно быть геймером, чтобы управлять игровой компанией, а индустрии нужен «свежий взгляд со стороны». Мимо такого заявления не смог пройти директор по издательству Larian Studios Майкл Даус.

По мнению Дауса, генеральные директора обязаны иметь собственное, независимое представление о качестве игры, а не доверяться сухим отчетам подчиненных.

Я считаю, что руководители должны уметь самостоятельно формировать идеи о качестве продукта, чтобы им не приходилось полагаться на нефункционирующую субординацию, которая создает хаотичные финансовые ставки и приводит к постоянным провалам целых каталогов.

— написал представитель Larian.

Даус уверен, что сейчас дистанция между игроками и создателями игр минимальна, однако топ-менеджер, который сам не играет в видеоигры, создает между собой и аудиторией огромную, почти непреодолимую пропасть. Здесь он явно намекает на Ашу Шарму — нового генерального директора Microsoft Gaming, которая заменила Фила Спенсера, которую обвиняют в отсутствии реального игрового опыта.

Управленцы, опирающиеся исключительно на «цифры, в которых есть смысл», лишают игры души, заявляет директор издательства Larian.

Корпоративная пиар-машина не пыталась бы так скрупулезно имитировать эмоциональный отклик, [если бы он не был так важен]. Отклик — это самое главное. Сердце — вот что делает игры хорошими и связывает их с игроками. Всё лучшее, что когда-либо приносила индустрия, было создано людьми, которые глубоко понимали свое дело и заботились о нём, к худу или к добру.

— подытожил Даус.

Как наглядно доказывает опыт самой студии Свена Винке, именно неподдельная страсть к играм и глубокое понимание ролевого жанра конвертируются в миллиардные доходы и безусловную любовь комьюнити без оглядки на «взгляд со стороны».

Напомним, ранее мы писали о весьма комичном инциденте. Чат-бот от Илона Маска не получил важное обновление в срок из-за Baldur's Gate 3 — бизнесмен был лично недоволен тем, как его нейросеть отвечает на вопросы по игре Larian.