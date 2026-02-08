ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 664 оценки

Директор Larian Studios грубо велел заткнуться блогеру, предположившему, что сериал по Baldur's Gate 3 будет повесточным

2BLaraSex 2BLaraSex

Директор по издательству Larian Studios Майкл Даус в грубой форме ответил на твит блогера, который назвал анонсированный сериал по мотивам Baldur's Gate 3 "повесточным". Конфликт произошел в социальной сети X. Блогер Джон Дель Арроз, известный критикой "воук-культуры", отреагировал на новость о запуске HBO сериала по вселенной Baldur’s Gate 3 короткой фразой: "Наверняка будет повесточным".

На это заявление Майкл Даус ответил грубой нецензурной фразой, которую можно перевести как "Чувак, заткнись, блин". Его твит быстро набрал десятки тысяч лайков и просмотров, разделив сообщество: одни поддержали директора, другие раскритиковали, что официальное лицо компании не должен так себя вести.

Сериал-продолжение событий Baldur’s Gate 3 был анонсирован HBO 5 февраля. Проектом руководит сценарист Крейг Мэйзин, известный по работе над "Чернобылем" и адаптацией "The Last of Us". Сама студия Larian Studios в производстве сериала не участвует.

ModestDL

То есть фактически директор подтвердил предположение блогера.

41
Шрек и осел vs CD Project

Дноректор как бы намекает, что им на@рать, бабки уже оплачены за повысточку, тем более в игре её дохрена.

Знаете, я тоже создаю видеоигру, но что-то у меня там этих ножниц и задних приводов не будет - зачем они там нужны? Они никому не нужны. Политику в топку вообще любую.

26
SexualHarassmentPanda

С Аколита, Ironheart или нового стартрека я думаю они тоже довольные капусту срубили за производство и участие а что там дальше будет им вообще феолетово.

4
erkins007
я тоже создаю видеоигру

Как создашь чёт уровня бг3 или хотябы Дивинити, тогда и пиши

8
Real Slim Shady

Повесточник хуже педераста

25
LukotakinaZ

почему хуже? это педераст и есть, буквально

4
Gorthlaur LukotakinaZ

педерасты были и раньше. а вот уродливых персонажей раньше не делали.

IgnobleLorcan LukotakinaZ

педерасты хотя бы не навязывают свое д..рьмо

Владислав Ус

Повесточка это современный фашизм. И она работает на отлично.

19
Nill Kravets

Западный

4
Gorthlaur Nill Kravets

прям таки западный? лучше не начинай про фашистов лол

Egik81

Грамотный руководитель никогда не позволить на людях истерику. Даже если его будут провоцировать на это. Например, тут, сколько меня оскорбляли, но опыт руководства в своё время изжил у меня желание отвечать подобной взаимностью на провокации и оскорбления в свой адрес. Хотя бы, потому что я считаю, когда люди используют хамство и оскорбления в адрес собеседника. Они показывают слабость своей позиции и только.

p.s. когда тут был автором сколько же было подобного в мой адрес.

17
ratte88
но опыт руководства в своё время изжил у меня желание

Стерпел, так и скажи.

тут, сколько меня оскорбляли

Прекрасные времена были, правда? А теперь даже материться нельзя.

13
Egik81 ratte88
Стерпел, так и скажи.

Власть это не только права, но и обязанности. Например, не опускаться до уровня оскорбляющего. И уж тем более не показывать, что вы готовы использовать власть ради этого. Понимание этого приходит с опытом.

6
Indigo Night

Клеветать о том, что еще не вышло можно, а ставить на место тупорылого имбецила нельзя? Странные у вас приоритеты.

4
Most ancient

20 тысяч лайков у этого больного директора! Представляете сколько там пид...сов поддерживающих повестку?! И вообще уже ничего стоящего и нормального от запада ждать не приходится, они больны повесточным дер...ом! Содомиты одним словом!

16
Nill Kravets

ну их Кино обречённо на дигродацию и превращение в мусор пропогандисткий

5
Максим 1989

Там нормальные запуганы ,лайкнешь что-то подобное и если ты не из консервативного штата или городка соседка лезбофемка весь район на уши будет ставить ,чтоб тебя сожгли на костре.

orion1786

молодец, борцуны совсем распоясались. Перестали по делу говорить а стали какою-то хрень из пальца высеянную гнать лишь бы обвинить кого в повестке. Во не дано виде тупейшую претензии к новому сериалу по стар треку академии мол какого клингон черный и с дредами.))) Хотя сериал паршивы и там реально есть к чему придраться.

11
Serg_Sigil

Похоже у чела чердак окончательно снесло после успеха "повесточной" BG3)

8
Madiark

Не зря я дропнул этот повесточный шлак как только увидел кучу фемимрaзей, нигров и лезбух с гееями

8
era aoi

На повесточнике шапка горит

7
