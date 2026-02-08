Директор Larian Studios грубо велел заткнуться блогеру, предположившему, что сериал по Baldur's Gate 3 будет повесточным

Директор по издательству Larian Studios Майкл Даус в грубой форме ответил на твит блогера, который назвал анонсированный сериал по мотивам Baldur's Gate 3 "повесточным". Конфликт произошел в социальной сети X. Блогер Джон Дель Арроз, известный критикой "воук-культуры", отреагировал на новость о запуске HBO сериала по вселенной Baldur’s Gate 3 короткой фразой: "Наверняка будет повесточным".
На это заявление Майкл Даус ответил грубой нецензурной фразой, которую можно перевести как "Чувак, заткнись, блин". Его твит быстро набрал десятки тысяч лайков и просмотров, разделив сообщество: одни поддержали директора, другие раскритиковали, что официальное лицо компании не должен так себя вести.
Сериал-продолжение событий Baldur’s Gate 3 был анонсирован HBO 5 февраля. Проектом руководит сценарист Крейг Мэйзин, известный по работе над "Чернобылем" и адаптацией "The Last of Us". Сама студия Larian Studios в производстве сериала не участвует.
То есть фактически директор подтвердил предположение блогера.
