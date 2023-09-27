Директор Larian Studios прошел Baldur's Gate 3 спустя 6 лет разработки и 130 часов прохождения

Разработчики из Larian Studios в очередной раз наглядно доказывают, что они являются настоящими геймерами и действительно любят свои проекты. Несмотря на многолетний этап разработки, множество сложностей и переработки, они находят время для полного прохождения собственной игры. Сегодня этим отличился один из директоров студии Larian, который успешно прошёл Baldur's Gate 3 и потратил на это больше 130 часов.
Майкл Даус, директор по издательской стратегии в Larian Studios, на своей личной страничке в социальных сетях похвастался полным прохождением Baldur's Gate 3. Чтобы добраться до финальных титров и завершить побочные задания, ему потребовалось около 130 часов. Для него приключения в Baldur's Gate 3 завершились в 3:45 утра, настолько его затянула финальная часть игры. В совокупности с разработкой Даус потратил на игру больше 6 лет и сотни часов на предварительное тестирование, но сегодня он впервые прошёл релизную версию.
Сейчас 3:45 утра, так сложно как следует поразмыслить о каждом ключевом моменте за эти 6 лет. Пока я сижу здесь и смотрю, как идут титры, я могу сказать, что игра стоила всех трудностей и личных жертв от каждого разработчика.
— описывает свои эмоции Майкл Даус, директор по издательской стратегии в Larian Studios.
Поистине аномальная игра, потому что ее создали особенные люди. Вы видите их фрагменты в каждой грани её замысла и слышите их шепот в каждом принимаемом вами решении.
— добавляет директор.
Впереди основную команду Larian Studios ждет небольшой отдых, а затем они все устремятся к созданию нового амбициозного проекта, который может превзойти все показатели Baldur's Gate 3.
Директор по издательской стратегии не принимает участие в непосредственной разработке игры и не факт, что даже пробовал играть в ранние билды. Поэтому не понимаю, что тут такого.
Круто. Думаю не многие разрабы и особенно главы студии играют в свои творения. Иначе бы не делали такой шлак 😂
Что-то маловато часов) Видимо, он не обшаривал все тысячи ящиков и не перезагружал каждый диалог по несколько раз, чтобы все вариаты ответов попробовать)
Я сейчас в начале 3 акта, неспешно изучаю город. Видно, что он очень большой, и, наверное, еще недели две буду проходить, а то и больше. Но уже ощущаю грусть от того, что это грандиозное приключение скоро закончится.
А можно хотя бы 1 длс с 10 актами?
у меня где около 100ч шарюсь пока по нижнему городу. контента жепкой жуй
Мне понадобилась 280 часов чтобы пройти её.