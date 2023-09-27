Директор Larian Studios прошел Baldur's Gate 3 спустя 6 лет разработки и 130 часов прохождения ©

Разработчики из Larian Studios в очередной раз наглядно доказывают, что они являются настоящими геймерами и действительно любят свои проекты. Несмотря на многолетний этап разработки, множество сложностей и переработки, они находят время для полного прохождения собственной игры. Сегодня этим отличился один из директоров студии Larian, который успешно прошёл Baldur's Gate 3 и потратил на это больше 130 часов.

Майкл Даус, директор по издательской стратегии в Larian Studios, на своей личной страничке в социальных сетях похвастался полным прохождением Baldur's Gate 3. Чтобы добраться до финальных титров и завершить побочные задания, ему потребовалось около 130 часов. Для него приключения в Baldur's Gate 3 завершились в 3:45 утра, настолько его затянула финальная часть игры. В совокупности с разработкой Даус потратил на игру больше 6 лет и сотни часов на предварительное тестирование, но сегодня он впервые прошёл релизную версию.

Сейчас 3:45 утра, так сложно как следует поразмыслить о каждом ключевом моменте за эти 6 лет. Пока я сижу здесь и смотрю, как идут титры, я могу сказать, что игра стоила всех трудностей и личных жертв от каждого разработчика.

— описывает свои эмоции Майкл Даус, директор по издательской стратегии в Larian Studios.

Поистине аномальная игра, потому что ее создали особенные люди. Вы видите их фрагменты в каждой грани её замысла и слышите их шепот в каждом принимаемом вами решении.

— добавляет директор.

Впереди основную команду Larian Studios ждет небольшой отдых, а затем они все устремятся к созданию нового амбициозного проекта, который может превзойти все показатели Baldur's Gate 3.