Директор по изданию Baldur's Gate 3 раскрыл занимательную статистику игры за 2024 год

Пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios, удостоенная множества престижных наград, продолжает оставаться одним из самых популярных проектов этого года. Несмотря на то, что с полноценного релиза RPG на ПК и консолях прошло уже больше года, она ежедневно собирает более 100 тысяч игроков только в Steam. Её сообщество активно радует новыми модификациями и создаёт уникальный контент. Однако, как оказалось, это далеко не все достижения Baldur's Gate 3 в 2024 году. Сегодня директор по изданию Майкл Даус поделился ещё более интересной статистикой.

В своей недавней публикации в социальных сетях Майкл Даус отметил, что Baldur's Gate 3 продолжает удивлять команду Larian Studios. Хотя игра уже не занимает лидирующих позиций в чартах, её фанатское сообщество неуклонно растёт, а мир игры продолжает расширяться. Во многом этому способствовало официальное внедрение поддержки модов, которая доступна даже на консолях.

Согласно последним данным:

Благодаря Baldur's Gate 3 общее количество пиковых одновременных игроков в проектах Larian Studios выросло на 3% по сравнению с прошлым годом.

общее количество пиковых одновременных игроков в проектах Larian Studios выросло на по сравнению с прошлым годом. Среднее число активных пользователей в день увеличилось на 20% .

. Количество игроков на Steam Deck выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, Майкл Даус поделился необычным фактом: на прошлой неделе копию Baldur's Gate 3 приобрели в Ватикане. "Если уменьшить масштаб статистики студии, она выглядит как сердцебиение счастливого ребёнка," — добавил он.