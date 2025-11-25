Директор по издательству Baldur's Gate 3: крупные бюджеты не проблема, но "система публичных компаний давно не работает"

Директор по издательству Larian Studios Майкл Доус высказался о текущем состоянии индустрии и спорах вокруг огромных бюджетов ААА-игр. По его словам, дело вовсе не в том, что масштабные проекты «обречены» на посредственное качество — а в том, что огромные компании, подчинённые требованиям акционеров, перестали работать эффективно.

В дискуссии, развернувшейся после заявления сооснователя Rockstar Дэна Хаузера, Доус отметил, что высокие бюджеты сами по себе не мешают творчеству, если «вся команда движется в одном направлении». Гораздо серьёзнее, считает он, то, что публичные корпорации продолжают придерживаться устаревшей модели управления, которая делает бизнес менее гибким и мешает рисковать.

Доус уверен: сегодня проще, чем когда-либо, найти свою аудиторию — даже крупным играм. Но традиционный «продуктовый конвейер» и стремление отчитаться перед инвесторами вынуждают издателей избегать смелых идей.

Он подчеркнул, что именно эта несостыковка между ожиданиями акционеров и реальными потребностями творческих команд приводит к кризису, который уже несколько лет отражается на индустрии: от массовых увольнений до исчезновения новых IP.

По мнению Доуса, выход из тупика возможен — но только если компании перестанут строить всю стратегию вокруг краткосрочных финансовых отчётов и начнут снова слушать игроков и создателей игр.