Дизайнеры Baldur's Gate 3 в новом видео рассказывают об особенностях монаха в игре

В Baldur's Gate 3 студия Larian постаралась создать разнообразную классовую систему. В этой пошаговой игре помимо таких привычных классов, как Друид, Маг, Воин и Разбойник, будет еще несколько играбельных билдов. Одним из самых интересных классов в игре станет Монах, которому разработчики посвятили новое видео.
В представленном ролике дизайнеры Larian рассказали о том, как создавался Монах в Baldur's Gate 3 и какими интересными механиками он обладает. Как подчеркнули разработчики, этот класс в своих способностях ориентируется на физическую и духовную силу своего тела. Они настоящие мастера в манипулировании поля боя и объектов вокруг них. Монахи могут легко ошеломлять противников с помощью своих ударов Ки, а также в их арсенале навыков входит несколько приемов из кунг-фу.
Напомним, ранее авторы игры показали необычную версию Друида, который может призывать собственных зомби.
Релиз Baldur's Gate 3 состоится 3 августа на ПК и 6 августа на PS5.
Я монаха всегда считал кринжовым классом, дьябло, варкрафт и вот бг. Как будто класс из альтернативной вселенной)
Меня тоже всегда смущало, что другими класами ты бегаешь лутаешься , ищешь эквип который тебе больше всего подойдет , а при игре за монаха тебе ничего не надо накидка и голые руки ))ну как то не мое )
Зависит от реализации. Учитывая что в DnD монах проводит через своё тело магическую энергию, нет ничего удивительного в том, что он пробивает латные доспехи голыми руками.
Хочется конечно всеми класами поиграть, потому что даже на бетке прохождение варвара отличалось от барда, а барда от друида и т.д., но первое прохождение за Повелителя зверей, тут без вариантов, единственное что остается решить за кого, за Дроу чтоб почувствовать ненависть мира или за Лесного эльфа, для аутентичности
Может сделать драконида-чародея-монаха...
Скорей бы уже вышла,надеюсь успеют до всеобщего...Слышали что депутат Картапалов сказал.
Этим разработчиками веры у меня нет. Не после всего что они сделали.
1. А именно сделали так что вместо выбора пола там теперь выбор ТИПА ТЕЛА.
2. Добавили выбор МЕСТОИМЕНИЯ(лол)
3. Та самая позорная сцена с медведем
А теперь давайте посмотрим чего в игре НЕ будет:
1. Смены времени дня и ночи
2. Смены погоды
3. 13-20 уровней
4. Навыков dodge и ready составляющих основу настолочного геймплея.
5. Половины подклассов, таких как hexblade варлока
6. Реал таймовой боёвки
7. Группы более чем 4 человека
То есть они тратили свои силы, время и деньги на добавление повесточных вещей, вместо действительно важных, нужных и интересных. Поэтому не верю я им и не думаю что игра будет хорошей.
Давай я расскажу, что будет. Полная свобода действия и медведя можно жахнуть, играешь как хочешь, красивая графика, куча расс и классов, продвинутый редактор персонажа, красивая графика и катсцены на движке, сюжет который захватит с головой и кучу крутых/смешных/сложных побочек в которых ты решаешь все. Это будет настоящая РПГ этим все сказано и купят ее очень много людей.