Для Baldur's Gate 3 вышел большой мод по мотивам World of Warcraft с добавлением нового региона и более 20 заданий

Поклонников Baldur's Gate 3 и World of Warcraft ждет приятный сюрприз: для BG3 вышел масштабный мод под названием «Forsaken», созданный по мотивам WoW. Он добавляет в игру новый регион, множество заданий, подземелья и многое другое — скачать его можно уже сейчас абсолютно бесплатно.
World of Warcraft остается одной из самых популярных MMORPG всех времен — даже спустя более 20 лет после выхода. В свою очередь, серия Baldur's Gate, любимая игроками еще со времен студии BioWare, в 2023 году обрела целую армию новых поклонников благодаря релизу Baldur's Gate 3 — игры, которую многие считают одной из лучших в истории.
Если в основе Baldur's Gate лежит вселенная Dungeons & Dragons, то у World of Warcraft — свой собственный, культовый фэнтезийный мир. Официального кроссовера между этими франшизами не было, но талантливый мододел решил исправить это, создав для Baldur's Gate 3 модификацию «Forsaken».
Что представляет собой мод «Forsaken» для Baldur's Gate 3?
«Forsaken — это пользовательская кампания, действие которой разворачивается во вселенной Warcraft. За основу взята стартовая локация нежити — Тирисфальские леса (Tirisfal Glades) из World of Warcraft (версии Classic/Vanilla)», — говорится в описании мода, опубликованном автором под ником SquallyDaBeanz.
В этот релиз вошел первый акт, включающий новые задания и сюжетные линии, новую локацию, более 30 боев, новых NPC, подземелья, предметы, секреты, головоломки, элементы лора и многое другое.
На данный момент доступен только первый акт кампании «Forsaken». Автор пока не называет примерных сроков выхода второго акта и не уточняет, сколько всего актов будет включать полная версия кампании.
10 особенностей мода «Отрекшиеся» (Forsaken)
- Кампания по мотивам Warcraft: Мод переносит игроков во вселенную Warcraft, черпая вдохновение в стартовой локации нежити — Тирисфальских лесах из World of Warcraft Classic
- Более 20 новых заданий: Вас ждет множество оригинальных квестов и сюжетных линий — это дополнительный контент, выходящий далеко за рамки основной кампании BG3
- Более 30 боев: Сражениям уделено особое внимание — вас ждут свыше 30 проработанных боевых ситуаций, которые станут серьезным испытанием для игрока
- Уникальные подземелья: В кампании представлены новые подземелья, полные врагов; они предлагают совершенно иной игровой опыт по сравнению с основной историей
- Игра за Отрекшихся: Возьмите на себя роль персонажа-нежити, который пробудился и осознал, что больше не находится под контролем Короля-лича — теперь вам предстоит найти свое место в этом мире
- Борьба за возвращение Лордерона: Сюжет посвящен усилиям Отрекшихся вернуть свое бывшее королевство. Поклонников WoW ждут знакомые декорации и множество отсылок к лору игры
- Более 60 проработанных NPC и торговцев: На протяжении всей кампании вы встретите десятки уникальных персонажей, включая торговцев, которые помогут подготовиться к грядущим испытаниям
- Новое снаряжение и магические предметы: Находите уникальную экипировку и магические артефакты, которые помогут усилить вашего персонажа и выжить в суровых условиях
- Головоломки и скрытые секреты. Помимо боя, кампания включает в себя головоломки и секреты, которые игроки могут раскрывать по мере прохождения
- Диалоги и взаимодействия, специфичные для класса. Класс вашего персонажа может влиять на диалог и ряд взаимодействий