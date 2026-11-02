Для Baldur's Gate 3 вышел большой мод по мотивам World of Warcraft с добавлением нового региона и более 20 заданий

Поклонников Baldur's Gate 3 и World of Warcraft ждет приятный сюрприз: для BG3 вышел масштабный мод под названием «Forsaken», созданный по мотивам WoW. Он добавляет в игру новый регион, множество заданий, подземелья и многое другое — скачать его можно уже сейчас абсолютно бесплатно.

World of Warcraft остается одной из самых популярных MMORPG всех времен — даже спустя более 20 лет после выхода. В свою очередь, серия Baldur's Gate, любимая игроками еще со времен студии BioWare, в 2023 году обрела целую армию новых поклонников благодаря релизу Baldur's Gate 3 — игры, которую многие считают одной из лучших в истории.

Если в основе Baldur's Gate лежит вселенная Dungeons & Dragons, то у World of Warcraft — свой собственный, культовый фэнтезийный мир. Официального кроссовера между этими франшизами не было, но талантливый мододел решил исправить это, создав для Baldur's Gate 3 модификацию «Forsaken».

Что представляет собой мод «Forsaken» для Baldur's Gate 3?

«Forsaken — это пользовательская кампания, действие которой разворачивается во вселенной Warcraft. За основу взята стартовая локация нежити — Тирисфальские леса (Tirisfal Glades) из World of Warcraft (версии Classic/Vanilla)», — говорится в описании мода, опубликованном автором под ником SquallyDaBeanz.

В этот релиз вошел первый акт, включающий новые задания и сюжетные линии, новую локацию, более 30 боев, новых NPC, подземелья, предметы, секреты, головоломки, элементы лора и многое другое.

На данный момент доступен только первый акт кампании «Forsaken». Автор пока не называет примерных сроков выхода второго акта и не уточняет, сколько всего актов будет включать полная версия кампании.

10 особенностей мода «Отрекшиеся» (Forsaken)