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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 745 оценок

Для Baldur's Gate 3 вышел десятый хотфикс с несколькими исправлениями

butcher69
Новости

Larian Studios сообщила о выходе десятого по счёту небольшого патча для Baldur’s Gate 3. Владельцам Mac придется немного подождать, пока студия не закончит с тестированиями.

С выходом этого обновления Шэдоухарт больше не будет отвлекаться на красоты Побережья Мечей и перестанет отставать от группы. А Астарион теперь будет произносить свои речи в соответствии с субтитрами. С небольшим списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Baldur's Gate 3 доступна на PC и PS5. До конца года ролевая игра появится на Xbox Series X|S.

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