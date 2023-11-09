Для Baldur's Gate 3 вышел десятый хотфикс с несколькими исправлениями

Larian Studios сообщила о выходе десятого по счёту небольшого патча для Baldur’s Gate 3. Владельцам Mac придется немного подождать, пока студия не закончит с тестированиями.
С выходом этого обновления Шэдоухарт больше не будет отвлекаться на красоты Побережья Мечей и перестанет отставать от группы. А Астарион теперь будет произносить свои речи в соответствии с субтитрами. С небольшим списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Baldur's Gate 3 доступна на PC и PS5. До конца года ролевая игра появится на Xbox Series X|S.